Російський пропагандист закликав до масованої атаки по Україні "на честь Пушкіна". ВIДЕО
Російський пропагандист Іван Панкін вважає, що день народження Пушкіна - чудова нагода для того, щоб масово атакувати Україну.
Про це Панкін заявив в ефірі російського медіа, повідомляє Цензор.НЕТ. Цинічна заява пролунала на тлі нещодавної трагедії: унаслідок ударів по Києву, Чернігову та Луцьку загинули цивільні українці.
Топ коментарі
+5 Алекс Скела
показати весь коментар09.06.2025 23:10 Відповісти Посилання
+3 Fish Man
показати весь коментар09.06.2025 23:11 Відповісти Посилання
+2 Urs
показати весь коментар09.06.2025 23:14 Відповісти Посилання
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Рузьгий "вей із мір".
памятник пушкіну ще стоїть ?
.
Це самі справжні фашисти або нацисти.
Прямо із Майн Кампф
Запитаннячко:
- То в якому році виникла так звана москальська мова і хто ініціатор тої дурості???
«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»
«Капитанская дочка» А.С. Пушкин
Іван Котляревський - зачинатель української літературної мови.
Алєксандр Пушкін - основоположник російської літературної мови.
«Енеїда» вийшла друком 1798 року.
Пушкін народився 1799 року.
ОК. Але тільки для вас йо...ні орки..
Не забувайте, що Пушкін пра-правнук Ганібала по матері.
То який він рузький?
Не має взагалі такої нації як руський.
Є де юре для всіх кацапів і онже одна назва. Рабсіянен.
Око вузьке, значить рузьке.
І головне. пушкіна за його примхи відправив на той світ Француз Жорж Дантес. Ні про що не нагадує?