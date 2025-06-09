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Новини Відео Російські пропагандисти та Z-волонтери Пропаганда РФ
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Російський пропагандист закликав до масованої атаки по Україні "на честь Пушкіна". ВIДЕО

Російський пропагандист Іван Панкін вважає, що день народження Пушкіна - чудова нагода для того, щоб масово атакувати Україну.

Про це Панкін заявив в ефірі російського медіа, повідомляє Цензор.НЕТ. Цинічна заява пролунала на тлі нещодавної трагедії: унаслідок ударів по Києву, Чернігову та Луцьку загинули цивільні українці.

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Автор: 

пропаганда (2825) росія (66104)


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Топ коментарі
+5
Це все, що треба знати про "рузьгий мір"
Рузьгий "вей із мір".
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09.06.2025 23:10 Відповісти
+3
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09.06.2025 23:11 Відповісти
+2
думаю, це йому прямо у дурці студію організували, бо чого його возити туди-сюди.
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09.06.2025 23:14 Відповісти
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Це все, що треба знати про "рузьгий мір"
Рузьгий "вей із мір".
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09.06.2025 23:10 Відповісти
прівєт Адєссє !
памятник пушкіну ще стоїть ?

.
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09.06.2025 23:15 Відповісти
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09.06.2025 23:11 Відповісти
Пушкін - ґаварящеє фамілійó.
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09.06.2025 23:11 Відповісти
Гар Маткін.
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09.06.2025 23:27 Відповісти
Його вже випустили? - недавно ж забрали в дурку
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09.06.2025 23:11 Відповісти
думаю, це йому прямо у дурці студію організували, бо чого його возити туди-сюди.
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09.06.2025 23:14 Відповісти
Ай да Панкин, ай да су́кин сын! (с)
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09.06.2025 23:11 Відповісти
А чого ви їх соромливо називаєте "пропагандисти"?
Це самі справжні фашисти або нацисти.
Прямо із Майн Кампф
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09.06.2025 23:13 Відповісти
Мавр Олександр Гарматний у труні перевернувся.
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09.06.2025 23:13 Відповісти
Мені здається що йому невдовзі принесуть бюст Гар-маткіна
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09.06.2025 23:13 Відповісти
Внук африканського негра-кріпака - ''аснаватель вєлікава русссссскава язика''.
Запитаннячко:
- То в якому році виникла так звана москальська мова і хто ініціатор тої дурості???
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09.06.2025 23:17 Відповісти
Доатакуєтесь:

«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»

«Капитанская дочка» А.С. Пушкин
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09.06.2025 23:18 Відповісти
Ну в рф любят всякие "сакральные даты"... Вот 12 июня у них "день рассеи", вот тогда и будет очередной "удар возмездия", с большой вероятностью.
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09.06.2025 23:19 Відповісти
Ще один доказ, що українці роблять усе правильно, що зносять пам'ятники пушкіну та іншій кацап'ячій гидоті.
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09.06.2025 23:22 Відповісти
Цікаво чи залишились іще десь на території України бюсти дирявого Пушкіна. Потрібно переплавити на снаряди і з залпами відправити на родіну
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09.06.2025 23:23 Відповісти
Коротко про українську мову, і русскій йазик.

Іван Котляревський - зачинатель української літературної мови.
Алєксандр Пушкін - основоположник російської літературної мови.
«Енеїда» вийшла друком 1798 року.
Пушкін народився 1799 року.
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09.06.2025 23:32 Відповісти
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
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09.06.2025 23:35 Відповісти
Це воно таке зле, бо у нього ще "самокату" небуло...
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09.06.2025 23:38 Відповісти
"пушкінський день"...
ОК. Але тільки для вас йо...ні орки..
Не забувайте, що Пушкін пра-правнук Ганібала по матері.
То який він рузький?
Не має взагалі такої нації як руський.
Є де юре для всіх кацапів і онже одна назва. Рабсіянен.
Око вузьке, значить рузьке.
І головне. пушкіна за його примхи відправив на той світ Француз Жорж Дантес. Ні про що не нагадує?
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09.06.2025 23:51 Відповісти
 
 