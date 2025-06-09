Російський пропагандист закликав до масованої атаки по Україні "на честь Пушкіна". ВIДЕО

Російський пропагандист Іван Панкін вважає, що день народження Пушкіна - чудова нагода для того, щоб масово атакувати Україну.

Про це Панкін заявив в ефірі російського медіа, повідомляє Цензор.НЕТ. Цинічна заява пролунала на тлі нещодавної трагедії: унаслідок ударів по Києву, Чернігову та Луцьку загинули цивільні українці.

Читайте: YouTube заблокував в Україні чотири канали підсанкційних осіб, які поширювали наративи РФ