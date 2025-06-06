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YouTube заблокував в Україні чотири канали підсанкційних осіб, які поширювали наративи РФ

Платформа YouTube заблокувала чотири канали, що належать особам, які перебувають під санкціями в Україні та поширювали інформацію, що відповідає російській пропаганді.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує Цензор.НЕТ.

"Заблоковано канал "Ігор Мосійчук" - колишнього народного депутата, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ", - йдеться у повідомленні.

Також заблоковані канали Ростислава Шапошнікова, зокрема "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" та "Ростислав Шапошніков", що розповсюджували вигідні Росії фейки.

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України від 25 травня.

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YouTube заблокував чотири канали підсанкційних осіб на території України

Автор: 

YouTube (237) пропаганда (2823) РНБО (2293) Мосійчук Ігор (229) блокування (661)


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Топ коментарі
+14
заблоковані канали Ростислава Шапошнікова,

де і у якому місці поширювали наративи рф ?
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06.06.2025 17:26 Відповісти
+10
сказав правду про Іловайськ як Хомчак " драпав" через кацапські блокпости а людей покинув на призволяще, от зєлєнопупому і не сподобалось
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06.06.2025 17:34 Відповісти
+6
А почему не заблокирован канал и не наложены санкции на ближневосточную джихадистку Юлию Латынину которая ведёт антиукраинскую пропаганду?
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06.06.2025 17:31 Відповісти
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заблоковані канали Ростислава Шапошнікова,

де і у якому місці поширювали наративи рф ?
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06.06.2025 17:26 Відповісти
Я було подумав, що Порошенка. Але ні ... поки що. Думаю, що зелена сволота додумається і до цього.
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06.06.2025 17:30 Відповісти
А критикування грантожерів українських..та літаки без двигунів
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06.06.2025 17:33 Відповісти
Мабуть щє махінації Сороса викривав і секретні біолабораторії по розробці летальних комарів, а там хлопці серйозні за цим стоять...
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06.06.2025 17:52 Відповісти
Ви прямо працюєте по схемам класичної маніпуляції - правдиві факти змішати з відвертою дичиною ,щоб дискредитувати опонента .
А що для зеботів навчання проводять - основи дискредитації та маніпуляцій ? Я думав - зеботи - нездатні навчатися в силу дебілкуватості ..
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06.06.2025 18:04 Відповісти
сказав правду про Іловайськ як Хомчак " драпав" через кацапські блокпости а людей покинув на призволяще, от зєлєнопупому і не сподобалось
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06.06.2025 17:34 Відповісти
їхні поціновувачі будуть дивитися через vpn
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06.06.2025 17:26 Відповісти
Телеграм наше все давно.. Ютуб отстой ...гірше тік тока
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06.06.2025 17:29 Відповісти
кацапи світові майстри пропаганди та іпсо
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06.06.2025 17:30 Відповісти
Шо є то є.. Віками брехали...
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06.06.2025 17:35 Відповісти
Саме тому вони ютуб в себе блокують, а телеграм адмініструють і всіляко використовують для росповсюдження тероризму і іпсятини.
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06.06.2025 17:53 Відповісти
Телеграмм - это ФСБ помойка Латынину на вилы!
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06.06.2025 17:40 Відповісти
"Ігор Мосійчук" - ще те рило з щетиною як у бєшеной свині

.
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06.06.2025 17:27 Відповісти
Якби не ця новина то наприклад я б і не згадав ніколи про цього поца. А так просто нагадали шо є таке лайно і воно ще живе й воняє
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06.06.2025 17:31 Відповісти
Згоден на всі 100! Та і шапошніков просто дичину несе! Колись обох поважав, а тепер це перетворилося на прокацаплене проплачене лайно!
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06.06.2025 18:46 Відповісти
Спасибі і за таку допомогу!
Бо в Украні, московське лайно, аж у ВРУ сидить, бойко з тимошенчихою, можуть підтвердити!! Їм, тільки назви міняють, як для протизаплідних засобів, гумових…
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06.06.2025 17:28 Відповісти
А жЮлька у ВР на очах у бойка хот-доги жре. Чим постійно його провокує
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06.06.2025 17:35 Відповісти
А ти в 2010-му мабуть за овоча голосував? Шо Юлька не так зробила? Торбила юща за росукренерго? Це тобі не сподобалось?
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06.06.2025 18:51 Відповісти
А почему не заблокирован канал и не наложены санкции на ближневосточную джихадистку Юлию Латынину которая ведёт антиукраинскую пропаганду?
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06.06.2025 17:31 Відповісти
Тому що її пропаганда антиукраїнська, а не антизелена. Вона не становить загрози для режиму Зеленського.
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06.06.2025 18:10 Відповісти
"або полупоц бужанський..."
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06.06.2025 17:48 Відповісти
Хто-небудь може навести приклад прокремлівських відео від Шапошникова?
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06.06.2025 17:34 Відповісти
Всі ,хто сумніваються в богоізбранності Єрмака і Зе - це прокремлівські агєнти
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06.06.2025 17:45 Відповісти
Ви думаєте хтось з ютюба хось раз читав-слухав ті канали?
заблоковані тому "що належать особам, які перебувають під санкціями в Україні".
питання не до ютюбу, а до тих в Україні хто санкції наклав на ці канали...
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06.06.2025 17:46 Відповісти
Я не звинувачую ютуб. Я хочу, щоб зе-фанати розказали за які саме "кремлівські наративи" Лідор наклав санкції на Шапошникова.
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06.06.2025 17:50 Відповісти
теж хочю що б вони розповіли - так вже наржалися,
чи щє пару-трійку жарт недостає?
не думаю що ми дочекаємося відповіді...
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06.06.2025 17:55 Відповісти
А якщо розкажуть не зе-фанати, а порохоботи? шапошніков щє в 2015 від арешту з України втік.
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06.06.2025 17:58 Відповісти
За що саме його мали заарештувати?
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06.06.2025 17:59 Відповісти
Може за те, що він після нібито "полону", в якому "был в плену у солдат армии РФ. Относились нормально, никто не бил, не оскорблял. Держали отдельно от пленных украинских военных." росповсюджував антиукраїнську іпсятину щє при Порошенку?
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06.06.2025 18:04 Відповісти
Що значить "може" ?
Які конкретно звинувачення йому були пред'явлені.
Можливо це він писав про себе особисто.
І він був першим журналістом, який зняв і пізніше публікував відео, зняте ним в полоні, на якому чітко було зафіксовано, що в Іловайську були саме рашистські військові, а не якісь шахтарі "лнр", "днр".
Це були безцінні докази, які потім демонструвались всьому світу.
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06.06.2025 18:24 Відповісти
Спитайте у нього, які звинувачення йому предʼявили при Порошенко. Мені достатньо факта, що воно втекло в 2015 щє.
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06.06.2025 18:28 Відповісти
Дякую, ви дуже прояснили ситуацію.
Видно, що людина в темі.)
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06.06.2025 18:30 Відповісти
Він сам сказав, що втік від арешту. Тут навіть нема якоїсь теми, в якій можна б було б бути.
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06.06.2025 18:32 Відповісти
Тобто, ви не знаєте в чому його звинувачували. Так може причиною була не кремлівська пропаганда, а особисті тьорки з аваковим-хомчаком?
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06.06.2025 18:41 Відповісти
Шапошніков ще зі своїм дорожнім контролем, авакому дошкуляв, і не тільки йому.
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06.06.2025 18:54 Відповісти
У Шапошникова був конфлікт з Хомчаком, тому що журналіст розказав про ганебну втечу Хомчака і Ко, які кинули журналістів і рядових військових, а самі втекли.
І дуже критикував Авакова, якого пізніше Лідор Зе перепризначив міністром МВС вже в своєму уряді і називав найкращим міністром.
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06.06.2025 18:27 Відповісти
Погані нікчемні українські військові ганебно кинули, втекли (шапошнікова лічно хомчак кидав, до речі), а потім добрі порядні російські військові в трусіках (в настоящіх! не орділо!) чемно і привітно обійшлися, зефірками нагодували і додому відпустили
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06.06.2025 18:34 Відповісти
Не треба маніпуляцій в стилі Скабєєвої. Огульних звинувачень українських військових не було. Були звинувачення конкретних, окремих осіб.
Те, що я написала, а не те, що перекрутила анна петрова:
"розказав про ганебну втечу Хомчака і Ко, які кинули журналістів і рядових військових"
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06.06.2025 18:39 Відповісти
Арєстовіч, Чаплига, ....

продовжіть перелік...
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06.06.2025 17:34 Відповісти
Брин самый преданный друг Украины и Овального кабинета (не трамповского). В Гугле и Ютьюб только украинские нарративы. Хотя для поисковика это немного странно.
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06.06.2025 17:38 Відповісти
Не правда! Вони заблоковані лише якщо "Місцезнаходження: Україна", якщо поставити інше значення, то все чудово працює!
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06.06.2025 17:40 Відповісти
На щастя, Зермаки ще не командують всім світом, а тільки тим, що має стосунок до України.
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06.06.2025 17:52 Відповісти
там стільки щє кацапні?
блокувати не переблокувати...
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06.06.2025 17:40 Відповісти
Дививився колись відео де Шапошніков показував звязок між "незалежним інтєлєхтуалом " Портніковим який жив на гранти Фонду Відродження ,яким керує Джорджем Сорос з яким дружбаниться Єрмак
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06.06.2025 17:43 Відповісти
Теж на очі попадалося. Та сволота вони всі.
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06.06.2025 17:58 Відповісти
Тільки Портніков проукраїнський, Соросу вже 100 років і він бульби під ніс пускає, а Шапошніков тікав щє від Порошенко
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06.06.2025 18:01 Відповісти
https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-zustrivsya-z-oleksandrom-sorosom-92865 Андрій Єрмак зустрівся з Олександром Соросом

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06.06.2025 18:07 Відповісти
Ви вже заплутались в своєму конспіроложестві) Це не Джордж Сорос)
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06.06.2025 18:10 Відповісти
Уявляєте - це його син))) Власником є Джордж Сорос , але через вік звичайно ,що процесом вже рулить його син . Але вам зеботам це і так зрозуміло - ваша задача - побільше гівна накидати і заплутати людей )))
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06.06.2025 18:12 Відповісти
Я порохоботка, чмоня шапошніков взагалі-то щє при Петрі Олексійовічі втік від арешту з України.

А в соросах ти сам плутаєшься, ваша конспірологічна теорія-то про Джорджа Сороса, а не про його сина))
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06.06.2025 18:16 Відповісти
Бачу ,що підгорає в тебе - куратори не одобрять стільки правди про твоїх хазяїв)))
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06.06.2025 18:20 Відповісти
Бачу, що ти тужишься захищати чмоню, яка втікла з України щє в 2015
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06.06.2025 18:23 Відповісти
Чмоні - це ті підстилки ,що захищають Єрмака ...
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06.06.2025 18:24 Відповісти
Ніяких єрмаків не було, коли ця чмоня тікала з України.
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06.06.2025 18:27 Відповісти
вкиди про джорджа сороса були актуальні років 15 тому, коли він був помолодше) і вони були саме про джорджа сороса, тому ви й помилились по застарілому шаблону.
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06.06.2025 18:12 Відповісти
Вкиди - це ваші примітивні спроби - прикрити дупу ваших зелених хазяїв. Всім притомним людям зрозуміло - з яких рук годуються більшість наших "незалежних журнашлістів та інтєлєхтуалів " , а також роль соросівського фонду відродження і подібних структур .
Ви нічим принципово не відрізняєтеся від москалів - просто гівно у вас іншого сорту
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06.06.2025 18:15 Відповісти
москалі теж ненавидять незалежну журналістіку, як і ти) по підʼїздам вбивають журналістів і так само іпсятину про сороса гонять)
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06.06.2025 18:17 Відповісти
Хто - портніков - незалежний журналіст ? Так само як валютна повія - незаймана?
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06.06.2025 18:19 Відповісти
Незалежніше за тебе, вочевидь. Скільки в 2020-х за приплітання Сороса платять? В 2010х це коштувало 15 деревʼяних за коментар.
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06.06.2025 18:22 Відповісти
https://www.irf.ua/peremozhczi-konkursu-stypendij-dlya-videoblogeriv-shho-spryyayut-zmicznennyu-************-identychnosti/ Переможці конкурсу стипендій для відеоблогерів, що сприяють зміцненню української ідентичності
за травень 2024 з сторінки фонду Відродження ,власником Якого є Сороси

https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портніков
....
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06.06.2025 18:10 Відповісти
А залежність-то в чому, кловуне?)) стіпендія ні до чого не зобовʼязує
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06.06.2025 18:14 Відповісти
Хто дівчинці платить - той її і танцює . Кому як не зеботам під ніком "аня пєтрова " це не знати . До речі нік поміняйте - а то коли під жіночим ніком пише чоловік - якимсь лгбетешним прайдом пахне
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06.06.2025 18:18 Відповісти
Киця, ти або твої діти може ходили в школу в 90х? Може бачив компʼютерні класи на Yamaha MSX? До твого відома, в сотні пострадянських шкіл компʼютерні класи подарував саме Джордж Сорос.

А щодо ненавісті до лгбт - це тобі до кацапських нациків, це вони твої однодумці.
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06.06.2025 18:21 Відповісти
Киця в тебе в штанях . А "підорами " до речі українські воїни називають москалів. І цим все сказано . Чи ти зараз будеш розповідати про те ,що в ЗСУ - кацапські нацики ???
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06.06.2025 18:22 Відповісти
Киця, ти тужишься змішувати російських "підорів" і європейських "геїв/лгбт". І цим все сказано.
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06.06.2025 18:25 Відповісти
Я в типах "підорів" не розбираюся - навідміну від тебе ...
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06.06.2025 18:40 Відповісти
в грошах залежність
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06.06.2025 18:22 Відповісти
Ви були залежні від стіпендії? Співчуваю, це крайня ступінь ліні і небажання працювати.
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06.06.2025 18:26 Відповісти
Тобто ,якщо оплату повії назвати "стіпєндією" - то вона стане "незалежним журналістом"? ))
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06.06.2025 18:41 Відповісти
Підсумовуючи - Шапошнікова не дивився - але якщо зелені гниди заблокували - потрібно дивитися
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06.06.2025 17:50 Відповісти
Хлоп Іловайський котел пройшов. Подивіться відео, як що цікаво.
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06.06.2025 17:57 Відповісти
Дякую
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06.06.2025 17:58 Відповісти
шапошніков, це взагалі-то гнида, яка обсєрала Порошенко.
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06.06.2025 17:59 Відповісти
А я дивлюсь підерасію тут, і і тихо я сміюсь пропаандісти вже не ті.
Вони в взадню, чи ще ні?
Заборона? На канали підерасіі? Люди в білих халатах? А на марафььон, згіндний, наку, уа,уа.
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06.06.2025 17:54 Відповісти
Клован злетів з котушок. Ще більший х@р народ покладе на мобілізацію. Сраку дєрьмака та татарова ніхто прикривати не збирається. Сволоту в окоп поряд з усіма.
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06.06.2025 17:57 Відповісти
А, тобто шапошніков по темі мобілізації працював? Тоді зрозуміло.
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06.06.2025 18:30 Відповісти
Це випадково не той ЦПД при РНБО. котрий спочатку накидав гівна на Тулсі Габбард, а потім похапцем безсонними ночами видаляли публікації, побоюючись, що американці їм разом з РНБО зараз випишуть пожиттєві безкоштовні абонементи на цілодобовий масаж простати?
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06.06.2025 17:57 Відповісти
Ближневосточная джихадистка Юлия Ладынина на своём ютуб канале оправдывает российскую агрессию и убийство сотен тысяч украинцев! Юлия Латынина заслужила самокат не меньше чем Скобелева или симонян!
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06.06.2025 18:01 Відповісти
Є така річ - називається VPN - хоча зеленому електорату таке я думаю невідомо....
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06.06.2025 18:01 Відповісти
VPN - це дуже складно, простіше змінити місцезнаходження в налаштуваннях YouTube.
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06.06.2025 18:08 Відповісти
Дивно, що канал Пороха - https://www.youtube.com/@PoroshenkoPetro/videos - не зачепили...
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06.06.2025 18:14 Відповісти
Кожен хто не перший рік стукає по клавішам компа легко знайте спосіб обійти будь який блок.Що стосується названих осіб то Мусійчука можу слухати тільки перші десять секунд.Далі вже ні терпіння,ні розуміння.А от Шапошніков мені не траплявся,але тепер обов"язково його подивлюсь...
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06.06.2025 18:15 Відповісти
ні капельки не шкода ні жирного ні шапошнікова, але те що блокують канали тільки за критику влади та особисто сонцесяйного це вже не дзвіночок а церковний дзвін тоталітаризму.
хоча цим же пощастило, адміна тг каналу супернова взагалі в кпз 3 місяці протримали, зараз і не пікає в сторону влади, а можливо навіть канал опі передав.
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06.06.2025 18:16 Відповісти
Повністю підтримую дії влади.
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06.06.2025 18:46 Відповісти
Може й скажуть інколи вищезгадані особи якусь дурню, але кацапська пропаганда? Найогидніша форма збочень від зелених хунвейбінів.
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06.06.2025 18:52 Відповісти
Судячи з заголовку, Цензор підтримує таке дебільне формулювання причин закриття ютуб-каналів.

А ви впевнені, що завтра вас не назовуть розповсюджувачами російських наративів?

Ви ж пишете та кажете, що ЗЄ, Єрмак, Татаров корупціонери. А що ж це, як не підлий наклеп та ворожі навети? 😁
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06.06.2025 19:01 Відповісти
 
 