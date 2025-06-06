YouTube заблокував в Україні чотири канали підсанкційних осіб, які поширювали наративи РФ
Платформа YouTube заблокувала чотири канали, що належать особам, які перебувають під санкціями в Україні та поширювали інформацію, що відповідає російській пропаганді.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує Цензор.НЕТ.
"Заблоковано канал "Ігор Мосійчук" - колишнього народного депутата, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ", - йдеться у повідомленні.
Також заблоковані канали Ростислава Шапошнікова, зокрема "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" та "Ростислав Шапошніков", що розповсюджували вигідні Росії фейки.
Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України від 25 травня.
Топ коментарі
+14 Псамметих II
показати весь коментар06.06.2025 17:26 Відповісти Посилання
+10 Chip Foose
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+6 Аидра Фокс
показати весь коментар06.06.2025 17:31 Відповісти Посилання
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де і у якому місці поширювали наративи рф ?
А що для зеботів навчання проводять - основи дискредитації та маніпуляцій ? Я думав - зеботи - нездатні навчатися в силу дебілкуватості ..
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Бо в Украні, московське лайно, аж у ВРУ сидить, бойко з тимошенчихою, можуть підтвердити!! Їм, тільки назви міняють, як для протизаплідних засобів, гумових…
полупоц бужанський..."
заблоковані тому "що належать особам, які перебувають під санкціями в Україні".
питання не до ютюбу, а до тих в Україні хто санкції наклав на ці канали...
чи щє пару-трійку жарт недостає?
не думаю що ми дочекаємося відповіді...
Які конкретно звинувачення йому були пред'явлені.
Можливо це він писав про себе особисто.
І він був першим журналістом, який зняв і пізніше публікував відео, зняте ним в полоні, на якому чітко було зафіксовано, що в Іловайську були саме рашистські військові, а не якісь шахтарі "лнр", "днр".
Це були безцінні докази, які потім демонструвались всьому світу.
Видно, що людина в темі.)
І дуже критикував Авакова, якого пізніше Лідор Зе перепризначив міністром МВС вже в своєму уряді і називав найкращим міністром.
Те, що я написала, а не те, що перекрутила анна петрова:
"розказав про ганебну втечу Хомчака і Ко, які кинули журналістів і рядових військових"
продовжіть перелік...
блокувати не переблокувати...
А в соросах ти сам плутаєшься, ваша конспірологічна теорія-то про Джорджа Сороса, а не про його сина))
Ви нічим принципово не відрізняєтеся від москалів - просто гівно у вас іншого сорту
за травень 2024 з сторінки фонду Відродження ,власником Якого є Сороси
https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портніков
....
А щодо ненавісті до лгбт - це тобі до кацапських нациків, це вони твої однодумці.
Вони в взадню, чи ще ні?
Заборона? На канали підерасіі? Люди в білих халатах? А на марафььон, згіндний, наку, уа,уа.
хоча цим же пощастило, адміна тг каналу супернова взагалі в кпз 3 місяці протримали, зараз і не пікає в сторону влади, а можливо навіть канал опі передав.
А ви впевнені, що завтра вас не назовуть розповсюджувачами російських наративів?
Ви ж пишете та кажете, що ЗЄ, Єрмак, Татаров корупціонери. А що ж це, як не підлий наклеп та ворожі навети? 😁