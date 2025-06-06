YouTube заблокував в Україні чотири канали підсанкційних осіб, які поширювали наративи РФ

Платформа YouTube заблокувала чотири канали, що належать особам, які перебувають під санкціями в Україні та поширювали інформацію, що відповідає російській пропаганді.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, інформує Цензор.НЕТ.

"Заблоковано канал "Ігор Мосійчук" - колишнього народного депутата, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ", - йдеться у повідомленні.

Також заблоковані канали Ростислава Шапошнікова, зокрема "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" та "Ростислав Шапошніков", що розповсюджували вигідні Росії фейки.

Проти обох осіб запроваджено санкції РНБО, які були введені в дію указом президента України від 25 травня.

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