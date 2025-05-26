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Син Богуслаєва, екснардеп Мосійчук та казино Pin-Up: Зеленський запровадив нові санкції

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Під обмеження потрапили син колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр, екснардеп Ігор Мосійчук.

Про це свідчать відповідні укази №344/2025 та №345/2025, оприлюднені на сайті Офісу президента 25 травня.

Санкції запроваджені проти громадян України Олександра Богуслаєва, Ігоря Мосійчука та ексжурналіста й засновника сайту "Дорожній контроль" Ростислава Шапошнікова.

Також санкції були введені також проти чотирьох росіян: Ахмеда Дудаєва – помічника глави Чечні Рамзана Кадирова, та трьох ватажків російських кримінальних угруповань – Сергія Лалакіна, Сергія Михайлова і Геннадія Петрова.

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Крім того, санкції запроваджено проти дев'яти юридичних та трьох фізосіб-громадян РФ, пов'язаних із казино Pin-Up. Зокрема, йдеться про Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяшова.

Під обмеження потрапили компанії ТОВ "Укр Гейм Технолоджі", ТОВ "Транітадевелопмент", ТОВ "Турбо.юа", ТОВ "Вікторія-Софт" та інші.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 25 травня.

Як повідомлялося, 1 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти найбільшого у Росії "Новолипецького металургійного комбінату" російського олігарха Володимира Лісіна, а також групи "Новатек" російського мільярдера Леоніда Михельсона.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (74) Зеленський Володимир (2521) казино (133) санкції (4468) РНБО (512) Мосійчук Ігор (4)


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А Мосійчук тут до чого ? Мабуть за те, що говорить на ЮТ'ЮБі про Путужного та Незламного ЛІДОРа ? Тобто включення до списку Мосійчука то є ознака нарастаючої істерики в ОПі?
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26.05.2025 10:27 Відповісти
Якийсь Мосійчук,якийсь Шапошніков...Тут точно щось особисте...Причому ще з тих,давніх часів.Філі Кіркорову за те,що в кліпі пісні дав запотиличника Вовці Зєлєнскому заборонили в"їзд в Україну,але шо міг зробити Мосійчук?Міг зайти за лаштунки сцени "Кварталу" і дати шпіца Вовці за номер про його шефа Ляшка.Але отак от мститися,включаючи РНБО та весь державний репресивний апарат...то трохи занадто...
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26.05.2025 12:42 Відповісти
Президент і Верховний г...командувач має займатися організацією і забезпеченням оборони країни а не всякою клоунадною ******* щоб пудрити мізки людям.
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26.05.2025 12:56 Відповісти

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