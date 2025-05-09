Зеленський підписав указ про санкції проти 74 компаній з Росії, Ірану, Узбекистану та Китаю

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування санкцій щодо 58 громадян РФ та 74 юридичних осіб.

Відповідний указ №301/2025 від 9 травня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Згідно із ним, санкції запроваджено за поданням СБУ.

До санкційний списків увійшли 58 громадян Росії, а також 67 російських підприємств, переважно пов'язаних з ВПК. Крім того, під санкції потрапили три компанії з Ірану (Pishro Sanat Aseman Sharif Company, Bonyan Danesh Shargh Private Company, Alvand Motorbuilding Industries Company), три – з Узбекистану (Raw Materials Cellulose, Mercury Renaissance та "Ферганський хімічний завод") та одна – з Китаю ((Smart Kit Technology Limited, Гонконг). Щодо них запроваджено максимальний перелік санкцій.

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Як повідомлялося, 1 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти найбільшого у Росії "Новолипецького металургійного комбінату" російського олігарха Володимира Лісіна, а також групи "Новатек" російського мільярдера Леоніда Михельсона.