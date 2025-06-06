YouTube заблокировал в Украине четыре канала подсанкционных лиц, которые распространяли нарративы РФ
Платформа YouTube заблокировала четыре канала, принадлежащих лицам, которые находятся под санкциями в Украине и распространяли информацию, соответствующую российской пропаганде.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Заблокирован канал "Игорь Мосийчук" - бывшего народного депутата, который регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой РФ", - говорится в сообщении.
Также заблокированы каналы Ростислава Шапошникова, в частности "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" и "Ростислав Шапошников", которые распространяли выгодные России фейки.
Против обоих лиц введены санкции СНБО, которые были введены в действие указом президента Украины от 25 мая.
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де і у якому місці поширювали наративи рф ?
А що для зеботів навчання проводять - основи дискредитації та маніпуляцій ? Я думав - зеботи - нездатні навчатися в силу дебілкуватості ..
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Бо в Украні, московське лайно, аж у ВРУ сидить, бойко з тимошенчихою, можуть підтвердити!! Їм, тільки назви міняють, як для протизаплідних засобів, гумових…
полупоц бужанський..."
заблоковані тому "що належать особам, які перебувають під санкціями в Україні".
питання не до ютюбу, а до тих в Україні хто санкції наклав на ці канали...
чи щє пару-трійку жарт недостає?
не думаю що ми дочекаємося відповіді...
Які конкретно звинувачення йому були пред'явлені.
Можливо це він писав про себе особисто.
І він був першим журналістом, який зняв і пізніше публікував відео, зняте ним в полоні, на якому чітко було зафіксовано, що в Іловайську були саме рашистські військові, а не якісь шахтарі "лнр", "днр".
Це були безцінні докази, які потім демонструвались всьому світу.
продовжіть перелік...
блокувати не переблокувати...
А в соросах ти сам плутаєшься, ваша конспірологічна теорія-то про Джорджа Сороса, а не про його сина))
Ви нічим принципово не відрізняєтеся від москалів - просто гівно у вас іншого сорту
за травень 2024 з сторінки фонду Відродження ,власником Якого є Сороси
https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портніков
....
А щодо ненавісті до лгбт - це тобі до кацапських нациків, це вони твої однодумці.
Вони в взадню, чи ще ні?
Заборона? На канали підерасіі? Люди в білих халатах? А на марафььон, згіндний, наку, уа,уа.
хоча цим же пощастило, адміна тг каналу супернова взагалі в кпз 3 місяці протримали, зараз і не пікає в сторону влади, а можливо навіть канал опі передав.