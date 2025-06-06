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YouTube заблокировал в Украине четыре канала подсанкционных лиц, которые распространяли нарративы РФ

Платформа YouTube заблокировала четыре канала, принадлежащих лицам, которые находятся под санкциями в Украине и распространяли информацию, соответствующую российской пропаганде.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Заблокирован канал "Игорь Мосийчук" - бывшего народного депутата, который регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой РФ", - говорится в сообщении.

Также заблокированы каналы Ростислава Шапошникова, в частности "Shaposhnikov UA", "shaposhnikov news" и "Ростислав Шапошников", которые распространяли выгодные России фейки.

Против обоих лиц введены санкции СНБО, которые были введены в действие указом президента Украины от 25 мая.

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YouTube заблокировал четыре канала подсанкционных лиц на территории Украины

Автор: 

YouTube (107) пропаганда (3696) СНБО (4440) Мосийчук Наталья (348) блокирование (471)


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Топ комментарии
+9
заблоковані канали Ростислава Шапошнікова,

де і у якому місці поширювали наративи рф ?
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06.06.2025 17:26 Ответить
+5
сказав правду про Іловайськ як Хомчак " драпав" через кацапські блокпости а людей покинув на призволяще, от зєлєнопупому і не сподобалось
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06.06.2025 17:34 Ответить
+4
А почему не заблокирован канал и не наложены санкции на ближневосточную джихадистку Юлию Латынину которая ведёт антиукраинскую пропаганду?
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06.06.2025 17:31 Ответить
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заблоковані канали Ростислава Шапошнікова,

де і у якому місці поширювали наративи рф ?
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06.06.2025 17:26 Ответить
Я було подумав, що Порошенка. Але ні ... поки що. Думаю, що зелена сволота додумається і до цього.
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06.06.2025 17:30 Ответить
А критикування грантожерів українських..та літаки без двигунів
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06.06.2025 17:33 Ответить
Мабуть щє махінації Сороса викривав і секретні біолабораторії по розробці летальних комарів, а там хлопці серйозні за цим стоять...
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06.06.2025 17:52 Ответить
Ви прямо працюєте по схемам класичної маніпуляції - правдиві факти змішати з відвертою дичиною ,щоб дискредитувати опонента .
А що для зеботів навчання проводять - основи дискредитації та маніпуляцій ? Я думав - зеботи - нездатні навчатися в силу дебілкуватості ..
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06.06.2025 18:04 Ответить
сказав правду про Іловайськ як Хомчак " драпав" через кацапські блокпости а людей покинув на призволяще, от зєлєнопупому і не сподобалось
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06.06.2025 17:34 Ответить
їхні поціновувачі будуть дивитися через vpn
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06.06.2025 17:26 Ответить
Телеграм наше все давно.. Ютуб отстой ...гірше тік тока
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06.06.2025 17:29 Ответить
кацапи світові майстри пропаганди та іпсо
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06.06.2025 17:30 Ответить
Шо є то є.. Віками брехали...
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06.06.2025 17:35 Ответить
Саме тому вони ютуб в себе блокують, а телеграм адмініструють і всіляко використовують для росповсюдження тероризму і іпсятини.
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06.06.2025 17:53 Ответить
Телеграмм - это ФСБ помойка Латынину на вилы!
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06.06.2025 17:40 Ответить
"Ігор Мосійчук" - ще те рило з щетиною як у бєшеной свині

.
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06.06.2025 17:27 Ответить
Якби не ця новина то наприклад я б і не згадав ніколи про цього поца. А так просто нагадали шо є таке лайно і воно ще живе й воняє
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06.06.2025 17:31 Ответить
Спасибі і за таку допомогу!
Бо в Украні, московське лайно, аж у ВРУ сидить, бойко з тимошенчихою, можуть підтвердити!! Їм, тільки назви міняють, як для протизаплідних засобів, гумових…
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06.06.2025 17:28 Ответить
А жЮлька у ВР на очах у бойка хот-доги жре. Чим постійно його провокує
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06.06.2025 17:35 Ответить
А почему не заблокирован канал и не наложены санкции на ближневосточную джихадистку Юлию Латынину которая ведёт антиукраинскую пропаганду?
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06.06.2025 17:31 Ответить
Тому що її пропаганда антиукраїнська, а не антизелена. Вона не становить загрози для режиму Зеленського.
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06.06.2025 18:10 Ответить
"або полупоц бужанський..."
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06.06.2025 17:48 Ответить
Хто-небудь може навести приклад прокремлівських відео від Шапошникова?
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06.06.2025 17:34 Ответить
Всі ,хто сумніваються в богоізбранності Єрмака і Зе - це прокремлівські агєнти
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06.06.2025 17:45 Ответить
Ви думаєте хтось з ютюба хось раз читав-слухав ті канали?
заблоковані тому "що належать особам, які перебувають під санкціями в Україні".
питання не до ютюбу, а до тих в Україні хто санкції наклав на ці канали...
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06.06.2025 17:46 Ответить
Я не звинувачую ютуб. Я хочу, щоб зе-фанати розказали за які саме "кремлівські наративи" Лідор наклав санкції на Шапошникова.
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06.06.2025 17:50 Ответить
теж хочю що б вони розповіли - так вже наржалися,
чи щє пару-трійку жарт недостає?
не думаю що ми дочекаємося відповіді...
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06.06.2025 17:55 Ответить
А якщо розкажуть не зе-фанати, а порохоботи? шапошніков щє в 2015 від арешту з України втік.
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06.06.2025 17:58 Ответить
За що саме його мали заарештувати?
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06.06.2025 17:59 Ответить
Може за те, що він після нібито "полону", в якому "был в плену у солдат армии РФ. Относились нормально, никто не бил, не оскорблял. Держали отдельно от пленных украинских военных." росповсюджував антиукраїнську іпсятину щє при Порошенку?
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06.06.2025 18:04 Ответить
Що значить "може" ?
Які конкретно звинувачення йому були пред'явлені.
Можливо це він писав про себе особисто.
І він був першим журналістом, який зняв і пізніше публікував відео, зняте ним в полоні, на якому чітко було зафіксовано, що в Іловайську були саме рашистські військові, а не якісь шахтарі "лнр", "днр".
Це були безцінні докази, які потім демонструвались всьому світу.
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06.06.2025 18:24 Ответить
Арєстовіч, Чаплига, ....

продовжіть перелік...
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06.06.2025 17:34 Ответить
Брин самый преданный друг Украины и Овального кабинета (не трамповского). В Гугле и Ютьюб только украинские нарративы. Хотя для поисковика это немного странно.
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06.06.2025 17:38 Ответить
Не правда! Вони заблоковані лише якщо "Місцезнаходження: Україна", якщо поставити інше значення, то все чудово працює!
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06.06.2025 17:40 Ответить
На щастя, Зермаки ще не командують всім світом, а тільки тим, що має стосунок до України.
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06.06.2025 17:52 Ответить
там стільки щє кацапні?
блокувати не переблокувати...
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06.06.2025 17:40 Ответить
Дививився колись відео де Шапошніков показував звязок між "незалежним інтєлєхтуалом " Портніковим який жив на гранти Фонду Відродження ,яким керує Джорджем Сорос з яким дружбаниться Єрмак
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06.06.2025 17:43 Ответить
Теж на очі попадалося. Та сволота вони всі.
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06.06.2025 17:58 Ответить
Тільки Портніков проукраїнський, Соросу вже 100 років і він бульби під ніс пускає, а Шапошніков тікав щє від Порошенко
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06.06.2025 18:01 Ответить
https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-zustrivsya-z-oleksandrom-sorosom-92865 Андрій Єрмак зустрівся з Олександром Соросом

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06.06.2025 18:07 Ответить
Ви вже заплутались в своєму конспіроложестві) Це не Джордж Сорос)
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06.06.2025 18:10 Ответить
Уявляєте - це його син))) Власником є Джордж Сорос , але через вік звичайно ,що процесом вже рулить його син . Але вам зеботам це і так зрозуміло - ваша задача - побільше гівна накидати і заплутати людей )))
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06.06.2025 18:12 Ответить
Я порохоботка, чмоня шапошніков взагалі-то щє при Петрі Олексійовічі втік від арешту з України.

А в соросах ти сам плутаєшься, ваша конспірологічна теорія-то про Джорджа Сороса, а не про його сина))
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06.06.2025 18:16 Ответить
Бачу ,що підгорає в тебе - куратори не одобрять стільки правди про твоїх хазяїв)))
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06.06.2025 18:20 Ответить
Бачу, що ти тужишься захищати чмоню, яка втікла з України щє в 2015
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06.06.2025 18:23 Ответить
Чмоні - це ті підстилки ,що захищають Єрмака ...
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06.06.2025 18:24 Ответить
вкиди про джорджа сороса були актуальні років 15 тому, коли він був помолодше) і вони були саме про джорджа сороса, тому ви й помилились по застарілому шаблону.
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06.06.2025 18:12 Ответить
Вкиди - це ваші примітивні спроби - прикрити дупу ваших зелених хазяїв. Всім притомним людям зрозуміло - з яких рук годуються більшість наших "незалежних журнашлістів та інтєлєхтуалів " , а також роль соросівського фонду відродження і подібних структур .
Ви нічим принципово не відрізняєтеся від москалів - просто гівно у вас іншого сорту
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06.06.2025 18:15 Ответить
москалі теж ненавидять незалежну журналістіку, як і ти) по підʼїздам вбивають журналістів і так само іпсятину про сороса гонять)
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06.06.2025 18:17 Ответить
Хто - портніков - незалежний журналіст ? Так само як валютна повія - незаймана?
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06.06.2025 18:19 Ответить
Незалежніше за тебе, вочевидь. Скільки в 2020-х за приплітання Сороса платять? В 2010х це коштувало 15 деревʼяних за коментар.
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06.06.2025 18:22 Ответить
https://www.irf.ua/peremozhczi-konkursu-stypendij-dlya-videoblogeriv-shho-spryyayut-zmicznennyu-************-identychnosti/ Переможці конкурсу стипендій для відеоблогерів, що сприяють зміцненню української ідентичності
за травень 2024 з сторінки фонду Відродження ,власником Якого є Сороси

https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портніков
....
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06.06.2025 18:10 Ответить
А залежність-то в чому, кловуне?)) стіпендія ні до чого не зобовʼязує
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06.06.2025 18:14 Ответить
Хто дівчинці платить - той її і танцює . Кому як не зеботам під ніком "аня пєтрова " це не знати . До речі нік поміняйте - а то коли під жіночим ніком пише чоловік - якимсь лгбетешним прайдом пахне
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06.06.2025 18:18 Ответить
Киця, ти або твої діти може ходили в школу в 90х? Може бачив компʼютерні класи на Yamaha MSX? До твого відома, в сотні пострадянських шкіл компʼютерні класи подарував саме Джордж Сорос.

А щодо ненавісті до лгбт - це тобі до кацапських нациків, це вони твої однодумці.
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06.06.2025 18:21 Ответить
Киця в тебе в штанях . А "підорами " до речі українські воїни називають москалів. І цим все сказано . Чи ти зараз будеш розповідати про те ,що в ЗСУ - кацапські нацики ???
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06.06.2025 18:22 Ответить
Киця, ти тужишься змішувати російських "підорів" і європейських "геїв/лгбт". І цим все сказано.
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06.06.2025 18:25 Ответить
в грошах залежність
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06.06.2025 18:22 Ответить
Підсумовуючи - Шапошнікова не дивився - але якщо зелені гниди заблокували - потрібно дивитися
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06.06.2025 17:50 Ответить
Хлоп Іловайський котел пройшов. Подивіться відео, як що цікаво.
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06.06.2025 17:57 Ответить
Дякую
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06.06.2025 17:58 Ответить
шапошніков, це взагалі-то гнида, яка обсєрала Порошенко.
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06.06.2025 17:59 Ответить
А я дивлюсь підерасію тут, і і тихо я сміюсь пропаандісти вже не ті.
Вони в взадню, чи ще ні?
Заборона? На канали підерасіі? Люди в білих халатах? А на марафььон, згіндний, наку, уа,уа.
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06.06.2025 17:54 Ответить
Клован злетів з котушок. Ще більший х@р народ покладе на мобілізацію. Сраку дєрьмака та татарова ніхто прикривати не збирається. Сволоту в окоп поряд з усіма.
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06.06.2025 17:57 Ответить
Це випадково не той ЦПД при РНБО. котрий спочатку накидав гівна на Тулсі Габбард, а потім похапцем безсонними ночами видаляли публікації, побоюючись, що американці їм разом з РНБО зараз випишуть пожиттєві безкоштовні абонементи на цілодобовий масаж простати?
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06.06.2025 17:57 Ответить
Ближневосточная джихадистка Юлия Ладынина на своём ютуб канале оправдывает российскую агрессию и убийство сотен тысяч украинцев! Юлия Латынина заслужила самокат не меньше чем Скобелева или симонян!
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06.06.2025 18:01 Ответить
Є така річ - називається VPN - хоча зеленому електорату таке я думаю невідомо....
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06.06.2025 18:01 Ответить
VPN - це дуже складно, простіше змінити місцезнаходження в налаштуваннях YouTube.
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06.06.2025 18:08 Ответить
Дивно, що канал Пороха - https://www.youtube.com/@PoroshenkoPetro/videos - не зачепили...
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06.06.2025 18:14 Ответить
Кожен хто не перший рік стукає по клавішам компа легко знайте спосіб обійти будь який блок.Що стосується названих осіб то Мусійчука можу слухати тільки перші десять секунд.Далі вже ні терпіння,ні розуміння.А от Шапошніков мені не траплявся,але тепер обов"язково його подивлюсь...
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06.06.2025 18:15 Ответить
ні капельки не шкода ні жирного ні шапошнікова, але те що блокують канали тільки за критику влади та особисто сонцесяйного це вже не дзвіночок а церковний дзвін тоталітаризму.
хоча цим же пощастило, адміна тг каналу супернова взагалі в кпз 3 місяці протримали, зараз і не пікає в сторону влади, а можливо навіть канал опі передав.
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06.06.2025 18:16 Ответить
 
 