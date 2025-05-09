YouTube заблокував канал Арестовича в Україні. Але 75% його глядачів – за кордоном

YouTube заблокував доступ для українських глядачів до каналу колишнього радника Офісу президента і блогера Олексія Арестовича.

Також заблоковано доступ до ютуб-каналів інших Костянтина Бондаренка, Дмитра Васильця, Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media) та Павла Оніщенка, щодо яких президент Володимир Зеленський увів санкції, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, YouTube-канал Арестовича має 1,9 млн підписників, але українська аудиторія складає приблизно 25% фоловерів, близько 50% фоловерів – російська аудиторія, пише українська редакція Forbes із посиланням на підрахунки компанії AIR Brands.

Відео на каналі Арестовича набирають у середньому 15,8 млн переглядів на місяць і можуть приносити автору дохід у розмірі $15 750 на місяць. Сам Арестович у січні 2024 року заявляв, що заробляє на YouTube $30 000 на місяць.

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Як повідомлялося, 1 травня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду, у тому числі щодо Арестовича.

Санкції включають заборону поширювати медіа в Україні. YouTube-канал блогера був заблокований за запитом Центру протидії інформації через вісім днів після введення санкцій.

Крім блокування YouTube, санкції передбачають обмеження доступу до Telegram-каналу Арестовича, а також до його сторінок у Facebook та Instagram. Станом на 9 травня ці сторінки не заблоковані в Україні.