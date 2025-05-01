Зеленський про нові санкції: 7 громадян України пов’язали свою долю з пропагандою в інтересах РФ
Президент Володимир Зеленський розповів деталі нових санкційних пакетів проти юридичних і фізичних осіб, зокрема щодо 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду.
Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Він вислухав доповідь щодо санкційних кроків України. Є вже відповідні рішення сьогодні – кілька нових пакетів.
Три пакети санкцій
Перший – це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво.
"Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - пояснив президент.
Другий пакет санкцій сьогодні – це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в українському Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії.
"Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", - додав Зеленський.
Президент доручив готувати й наступні санкційні кроки.
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палачвиконавець (вирок)
тим більше санкції це вигадка для любителів відмазок, є кримінальне переслідування а санкції це для виборця.
так не працює?
Не те, що БЕЗ СУДА, навіть БЕЗ ЗЛОЧИНУ наклали санкції!
НБУ офіційно відповіло:
"Порошенко має ТЕОРЕТИЧНО ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ вчинити злочин, чи перешкоди для країни".... "тому на нього і наклали санкції".
Такого свавілля, навіть при Сталіне у 37-му НЕ РОБИЛИ!