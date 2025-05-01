УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10010 відвідувачів онлайн
Новини Санкції РНБО
772 11

Зеленський про нові санкції: 7 громадян України пов’язали свою долю з пропагандою в інтересах РФ

Зеленський розповів про три пакета санкцій РНБО 1 травня

Президент Володимир Зеленський розповів деталі нових санкційних пакетів проти юридичних і фізичних осіб, зокрема щодо 7 осіб, які мають громадянство України й поширюють проросійську пропаганду. 

Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він вислухав доповідь щодо санкційних кроків України. Є вже відповідні рішення сьогодні – кілька нових пакетів.

Три пакети санкцій

Перший – це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво.

"Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - пояснив президент. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ввела санкції проти російських компаній, пов’язаних з ВПК та експортом до ЄС

Другий пакет санкцій сьогодні – це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в українському Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії.

"Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", - додав Зеленський. 

Президент доручив готувати й наступні санкційні кроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції: до списку потрапив ексрадник Єрмака Арестович

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) санкції (11856) РНБО (2281) Арестович Олексій (378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І знов без рішення суду?
показати весь коментар
01.05.2025 18:01 Відповісти
Для громадян України є суд. А Зеленський перебрав на себе судову владу та вчиняє самосуд. Тобто порушує базові засади, на яких тримається держава. Узурпує владу та поступово перетворюється на диктатора.
показати весь коментар
01.05.2025 18:01 Відповісти
Зеля и следак, и прокурор, и суд
показати весь коментар
01.05.2025 18:08 Відповісти
і палач виконавець (вирок)
показати весь коментар
01.05.2025 18:11 Відповісти
якщо доживемо треба скорочувати президентський термін бо підтримуючи зеленського на виборах ми підтримуємо ПРАВИЛЬНЕ рішення про санції проти арестовича але ми всі вже позабували хто на роботу арестовича прийняв, на кого він працював і, на крайній випадок це лише ліквідація зеленським власних зашкварів.
тим більше санкції це вигадка для любителів відмазок, є кримінальне переслідування а санкції це для виборця.
показати весь коментар
01.05.2025 18:02 Відповісти
Не любе зе правду про себе. Немає овацій та люди не встають коли він входе
показати весь коментар
01.05.2025 18:05 Відповісти
а оголосити у розшук та вимагати видачі (екстрадиції) до України для слідства та суду, нє?
так не працює?
показати весь коментар
01.05.2025 18:07 Відповісти
А по Порошенко, взагалі ПОВНЄ СВАВІЛЛЯ вчинили:
Не те, що БЕЗ СУДА, навіть БЕЗ ЗЛОЧИНУ наклали санкції!
НБУ офіційно відповіло:
"Порошенко має ТЕОРЕТИЧНО ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ вчинити злочин, чи перешкоди для країни".... "тому на нього і наклали санкції".
Такого свавілля, навіть при Сталіне у 37-му НЕ РОБИЛИ!
показати весь коментар
01.05.2025 18:09 Відповісти
Ішак, вкотре, намагаєтьмся сподобатись пійплу та підвищити свій рейтинг. Це обкурене чмо гадає, що воно саме хитріше і йому вдасться втриматись при владі. Місце ішака на нарах, а не в кріслі президента.
показати весь коментар
01.05.2025 18:10 Відповісти
А ,,95 квартал,, не потрапив під санкції, який всю свою діяльність обливав брудом українців? Як там ії ''булочкі данєцькіє і севєраданєцкіє...і не їх, чужіє.''львовськіє і каменец,- Пододьськіє...''?
показати весь коментар
01.05.2025 18:11 Відповісти
І справді, а звідки біля мікрофону офісу президента взявся пройдисвіт Арестовіч? Хто навісив йому погони підполковника!!!!? Блд. Хто випустив цього покидька з України? А зараз ті ж люди вводять проти нього санкції...Збирати біля себе різну наволочь, давати їй повноваження і потім випускати за кордон з умовою не казати зайвого, ну хіба не дивна кадрова політика. До гівнюка Арестовича,також не було б претензій, якщо б він " фільтровав свій базар."
показати весь коментар
01.05.2025 18:12 Відповісти
 
 