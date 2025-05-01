Україна ввела санкції проти російських компаній, пов’язаних з ВПК та експортом до ЄС

Серед російських компаній, на які Україна запровадила нові санкції, значна частина пов’язана з енергетикою, металургією та оборонною промисловістю країни-агресора.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Санкційний пакет під назвою "Бізнес" охоплює 19 енергетичних компаній групи "Новатек" - постачальників зрідженого природного газу, а також чотири компанії, які постачають титан, критичний матеріал для виробництва ракет та іншої зброї. До списку потрапили дві металургійні компанії, пов’язані з російським олігархом Володимиром Лісіним.

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Також під санкції потрапили "Волзький абразивний завод" та "Волгабурмаш". Перший є ключовим виробником карбіду кремнію, що застосовується у виробництві напівпровідників і точної електроніки, й співпрацює з компаніями російського ВПК, зокрема "Ракетно-космічним центром "Прогрес"" та ПАТ "Яковлєв". Другий - найбільший у РФ виробник бурового інструменту для нафтогазової, гірничої та будівельної галузей, який продовжує активно експортувати до ЄС.

Власюк додав, що ці санкції будуть синхронізовані з партнерами, аби зупинити діяльність компаній, які продовжують роботу в інтересах РФ навіть на тлі повномасштабної війни.

Нагадаємо, сьогодні Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти низки осіб. Всього у переліку 9 осіб, зокрема колишній радник глави Офісу Президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, якому СБУ повідомила про підозру.

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