РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9794 посетителя онлайн
Новости Санкции СНБО
261 5

Украина ввела санкции против российских компаний, связанных с ВПК и экспортом в ЕС

рф,санкції

Среди российских компаний, на которые Украина ввела новые санкции, значительная часть связана с энергетикой, металлургией и оборонной промышленностью страны-агрессора.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на своей странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Санкционный пакет под названием "Бизнес" охватывает 19 энергетических компаний группы "Новатэк" - поставщиков сжиженного природного газа, а также четыре компании, которые поставляют титан, критический материал для производства ракет и другого оружия. В список попали две металлургические компании, связанные с российским олигархом Владимиром Лисиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против крупнейшего российского меткомбината и экспортера LNG

Также под санкции попали "Волжский абразивный завод" и "Волгабурмаш". Первый является ключевым производителем карбида кремния, применяемого в производстве полупроводников и точной электроники, и сотрудничает с компаниями российского ВПК, в частности "Ракетно-космическим центром "Прогресс"" и ПАО "Яковлев". Второй - крупнейший в РФ производитель бурового инструмента для нефтегазовой, горной и строительной отраслей, который продолжает активно экспортировать в ЕС.

Власюк добавил, что эти санкции будут синхронизированы с партнерами, чтобы остановить деятельность компаний, которые продолжают работу в интересах РФ даже на фоне полномасштабной войны.

Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда лиц. Всего в перечне 9 человек, в частности бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович и блогер Мирослав Олешко, которому СБУ сообщила о подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство сенаторов поддержат законопроект о новых "сокрушительных" санкциях против России, - соратник Трампа

Автор: 

санкции (11304) СНБО (4432)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йшов 11 рік війни і четвертий рік повномаштабної війни ,дуже "оперативно" за те що рашисти творять геноцид проти українського народу, тут все російське має бути заборонено.
показать весь комментарий
01.05.2025 17:22 Ответить
А що не заборонено, то націоналізовано
показать весь комментарий
01.05.2025 17:25 Ответить
Йшов четвертий рік війни
показать весь комментарий
01.05.2025 17:23 Ответить
І що з того,який вплив Україна має на впк сросії що ввела проти нього санкції,ще одна імітація діяльності від зешапітолію?
показать весь комментарий
01.05.2025 17:32 Ответить
алілуя! нарешті!
показать весь комментарий
01.05.2025 18:12 Ответить
 
 