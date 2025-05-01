Украина ввела санкции против российских компаний, связанных с ВПК и экспортом в ЕС

Среди российских компаний, на которые Украина ввела новые санкции, значительная часть связана с энергетикой, металлургией и оборонной промышленностью страны-агрессора.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на своей странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Санкционный пакет под названием "Бизнес" охватывает 19 энергетических компаний группы "Новатэк" - поставщиков сжиженного природного газа, а также четыре компании, которые поставляют титан, критический материал для производства ракет и другого оружия. В список попали две металлургические компании, связанные с российским олигархом Владимиром Лисиным.

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Также под санкции попали "Волжский абразивный завод" и "Волгабурмаш". Первый является ключевым производителем карбида кремния, применяемого в производстве полупроводников и точной электроники, и сотрудничает с компаниями российского ВПК, в частности "Ракетно-космическим центром "Прогресс"" и ПАО "Яковлев". Второй - крупнейший в РФ производитель бурового инструмента для нефтегазовой, горной и строительной отраслей, который продолжает активно экспортировать в ЕС.

Власюк добавил, что эти санкции будут синхронизированы с партнерами, чтобы остановить деятельность компаний, которые продолжают работу в интересах РФ даже на фоне полномасштабной войны.

Напомним, сегодня Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда лиц. Всего в перечне 9 человек, в частности бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович и блогер Мирослав Олешко, которому СБУ сообщила о подозрении.

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