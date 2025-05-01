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Новости Санкции СНБО
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Зеленский ввел санкции: в список попал экс-советник Ермака Арестович

Новые санкции СНБО. В списке Алексей Арестович

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда лиц.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ

Всего в перечне - 9 человек, в том числе - бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович и блогер Мирослав Олешко, которому СБУ сообщила о подозрении.

Против кого введены санкции

  • Арестович Алексей;
  • Бернвальд Станислав – российский пропагандист;
  • Бондаренко Константин – политолог;
  • Василец Дмитрий – блоггер, глава запрещенной партии "Держава";
  • Кашеварова Анастасия – российская пропагандистка;
  • Олешко Мирослав;
  • Онищенко Павел – пропагандист;
  • Семченко Александр – пророссийский блоггер;
  • Скубченко Александр – "политэксперт" с телеканалов Медведчука.

Также читайте: "Зеленский сядет на пожизненное, если я стану президентом", - экс-советник Ермака Арестович

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) санкции (11304) СНБО (4432) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+12
Арестович вже рік розповідає про те, як і хто приймав рішення в офісі і які наслідки ці рішення мали для країни, тому дивно, що санкції не ввели раніше
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01.05.2025 15:19
+11
І це все ? цей виродок прокацапський давно мав би підти слідом за ківую ,а якже його взяли в ОП ?
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01.05.2025 15:20
+9
колишній радник = теперішній зрадник
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01.05.2025 15:18
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Арестовать Арестовича, вот и все санкции...
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01.05.2025 15:17 Ответить
А когда уже прості самого себя санкции введет? Уже достаточно оснований!
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01.05.2025 15:33 Ответить
зейло , а де санкції проти Сівковича, Портнова, фірташа , Марченко дружини ведведчука , яку ти спонсоруешь на зебломарафоні 4-рік війни ? Абдрестовича давно вжє , Буданов випустив , а смотрящего , від зейла по Киеву , комарницького - СБУ , в Україні гнида накриті і зеІудою поганяють
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01.05.2025 15:49 Ответить
Кто же арестовича посадит! Он же советник жОПы !и по совместительству зам Корчинского про феэсбешному Братству (в молодости).
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01.05.2025 16:35 Ответить
колишній радник = теперішній зрадник
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01.05.2025 15:18 Ответить
"вовремя предать - это не предать, это предвидеть"
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01.05.2025 15:22 Ответить
Он пердвидел. Абсолютно всё 😂
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01.05.2025 15:24 Ответить
Він і тоді зрадником був. Він вчився разом з Губарівим в Московії на курсах для російських боєвіків в таборах у Дугіна.
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01.05.2025 15:42 Ответить
Так точно, товарищ Сухов! В Инете легко найти фотку, где вместе пресуху дают Дугин, Корчинский и Абристович, его зам!
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01.05.2025 16:40 Ответить
в зейла тільки зрадники,( виключення Залужний) яких , особисто він призначав і кришує до сьогодня : Баканов , ермак, татаров, подоляк ,
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01.05.2025 15:52 Ответить
ЗЕрадник
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01.05.2025 16:28 Ответить
Арестович вже рік розповідає про те, як і хто приймав рішення в офісі і які наслідки ці рішення мали для країни, тому дивно, що санкції не ввели раніше
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01.05.2025 15:19 Ответить
Якшо ті рішення були поганими для країни а він про них не розказав в той же момент, то це означає що він чорт.
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01.05.2025 15:37 Ответить
От зараз вони і з'ясовують, хто з них більший чорт, але Арестович найбільше за інших знає кухню офісу і подробиці роботи, тому попкорну буде потрібно багато
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01.05.2025 15:41 Ответить
До Люсі Обдристович не санкції потрібно, а білет на концерт Йосі Кобздона. Ківа знає і тримає Люсі Обдристовичу місце в першому ряді.
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01.05.2025 16:25 Ответить
Как смешно вы фамилию перекрутили,смешнее чем петросян(
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01.05.2025 16:34 Ответить
а як тепер люся тусуватиметься у монако та ніцці під санкціями?
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01.05.2025 15:19 Ответить
Буде тусить і сміятися з таких санкцій, які дозволять йому казати про політичні переслідування.
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01.05.2025 15:37 Ответить
І це все ? цей виродок прокацапський давно мав би підти слідом за ківую ,а якже його взяли в ОП ?
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01.05.2025 15:20 Ответить
А як в ОП взяли Єрмака, Татарова та Подоляка? (всі троє - з партії Регіонів або активно з нею співпрацювали)
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01.05.2025 15:25 Ответить
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01.05.2025 15:42 Ответить
А себе улюбленого забув додати до цього списку?
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01.05.2025 15:21 Ответить
Абдристович же пообіцяв посадити зєлю, коли президентом стане.
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01.05.2025 15:22 Ответить
а перед цим обіцяв, що за 2-3 тижнів у кацапів закінчаться усі ракети, бк та власне самі кацапи
"обяцун" ще той
33 бойових входи, льотчик, у танку горів...
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01.05.2025 15:25 Ответить
Але і такого бубачка всрався, бо не почуває себе впевнено.
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01.05.2025 15:26 Ответить
цікаво на яких умовах він його випустив?
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01.05.2025 15:27 Ответить
Дальшє єдєшь - тішє будєшь.
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01.05.2025 15:28 Ответить
санкції то мстя за звіздьож?
так це очевидно - у люсі гальмів зі звіздьожом немає
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01.05.2025 15:50 Ответить
Звиздів же він і раніше, але тут справа запахла виборами.
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01.05.2025 15:50 Ответить
Не КОЛИ, а ЯКЩО! Хто йому, *****, дасть стати Президентом, з тим самим успіхом їм стане шмарій!
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01.05.2025 15:33 Ответить
Ви будете сміятись, але-ж бубочкі дали. Ми, довго сміялись над тим, що шут іде в президенти в 19 році.
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01.05.2025 16:30 Ответить
Театр абсурду. Дайте люські гранатомет та пачку мівіни.
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01.05.2025 15:23 Ответить
Сєльодки йому. З молоком.
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01.05.2025 16:35 Ответить
Ета палитическое преследование.🤣
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01.05.2025 15:23 Ответить
Вони так і скажуть ! А за кордоном підтвердять. Бо громадян своїх країни судять, а не займаютьсЯ ******.
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01.05.2025 15:38 Ответить
"Ета нє случайний курбєт! Палітіческій галоп!... В хвост і в гріву! " (с)
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01.05.2025 15:52 Ответить
Ну - зараз "Полетить гімно на вентилятор...".
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01.05.2025 15:29 Ответить
Та таки полетить, бо багато його накопичилось, дівати вже нема куди.
З одного боку отримую задоволення від таких повідомлень. А з другого - ще на одного кандидата на президентських виборах стало менше.
Хто наступний? Залужний чи Притула?
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01.05.2025 15:45 Ответить
"ексрадник Єрмака"
То може треба починати з Єрмака?
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01.05.2025 15:31 Ответить
А Дмитрука де загубили, воно що - не прокацапський пропагандист?
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01.05.2025 15:34 Ответить
Він не лізе в перзиденти.
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01.05.2025 15:47 Ответить
Та там ніхто з того списку й не лізе, лише Люся щось патякає.
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01.05.2025 16:11 Ответить
Чергова вистава
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01.05.2025 15:34 Ответить
Навіщо ті санкції якщо Арестовича громадянин України. Це робиться для піару, щоб не віддавати людину під суд .
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01.05.2025 15:35 Ответить
Є ще один пункт, коли можна запровадити санкції на громадянина України - це коли він переховується в іншій країні.
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01.05.2025 15:43 Ответить
"протів мєня Зєлєнскій санкції ввьол!" - буде гаслом у передвиборчій кампанії "Люсю в прізідєнти"...
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01.05.2025 15:38 Ответить
Видать, Малюк знайшов беззаперечні докази співробітництва аферестовича з кгб. Видать, знайшов він і на дермака...
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01.05.2025 15:41 Ответить
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/1/7275526/

Не силував же його ніхто, сам призначив.

Подібне вибрало подібне

Не так давно Арестович покривав ЗЄвладу останніми словами, того ж Єрмака, обережно називав "людиною дії якої дуже схожі на дії агента російського впливу" ...
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01.05.2025 15:45 Ответить
ничего, скоро санкции закончатся и введутся новые санкции- против кагала
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01.05.2025 15:47 Ответить
Кацабот
Реєстрація: 01.05.2025
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01.05.2025 16:26 Ответить
ЄДИНИЙ, проти кого ввели санкції і Україна, і Рашка, це - ПОРОШЕНКО!!!
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01.05.2025 15:47 Ответить
Ну і що то за санкції??? Ну арехтович то люся, що ти з него візьмеш крім аналізів??? Цей зЄлєпукін знову хєрню виконує, потім любий суд визнає ці санкції не законними і що далі!!!??? Цирк поїхав а клоуни залишилися!!!
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01.05.2025 15:48 Ответить
Голова НацБанку, нехай озвучить суму грошей, що виведені з України служками, майбахівцями та іншими, з Урядового кварталу і їх родичами з 2019 року!!
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01.05.2025 15:49 Ответить
Робітники МО віводили вже в грудні та березні 2022 буцімто на зброю. І де той 1млд. дол. ? Про нього навіть не нагадують, говорять по який то 1 млн. дол. зовсім з іншої історії.
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01.05.2025 15:55 Ответить
На Арештовича повісять "шашлики-2022", що частково й справедливо: саме (з)радницька участь в ОПівській тусівці Зеленського справила сутьєвий вплив на рішення зебілів відмовитись від запровадження режиму воєнного стану та моьілізації ще на початку лютого 2022-го, якраз за три тижні до широкомасштабного нападу пітьми на Україну з атакою на Київ.
Аргументація у цього нарциса була доволі проста: "если мобилизуем оперативньій резерв первой очереди и приведем войска в состояние полной боевой готовности, то сколько нужно будет ждать нападения противника? Как долго Украина сможет себе позволить содержать отмобилизованную и готовую к боевьім действиям армию?".
Якби Зеленський наказав тоді розгорнути армію, то за три тижні можна було б прикрити і Північнмй напрямок і Південний та не допустити швидкого прориву рашистських війсь вглиб України.
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01.05.2025 15:49 Ответить
Коли розмінували Чонгар, Південь країни вже був приречений. Хто його і коли захищав ?
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01.05.2025 15:52 Ответить
Весь Південь біля Криму тоді захищала лише одна 59-а бригада, і те - не повна, бо частину відправили на Схід.
Принаймні за три тижні, керуючись законами і правилами воєнного часу, військовому командуванню можна було суттєво підсилити цей напрямок, повторно замінувати мости на Чонгарі і підірвати їх, не чекаючи відмашок з ОПи.
Тоді і прорив рашистів у напрямку до траси Волноваха-Маріуполь можна було зупинити, не дивоячись на зраду відповідальних за цей сектор.
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01.05.2025 16:04 Ответить
А Олешка за що?? Він же не проросійський, він антиЗЕленський, пише правду про ОПу та найвеличнішого лідора. Це сигнал всім блогерам та інтернет-ресурсам, які ставляться опозиційно до режиму зеленського - тут будується рашка, вже у відкриту, в турборежимі і з кожним днем Україна занурюється у зелене гниле болото рускава міра, де "на всіх язиках все мовчить, бо "благодєнствує"... В 2019 зелена гидота прийняла від попередника демократичну вільну країну, яка рухалась, хай і не без проблем, в бік цивілізованих країн Європи. Зараз від тої країни лишилася сама назва та зовнішні атрібути, а політичне наповнення все більше нагадує "раннього *****", бо прикриваючись війною влада зеленського в турборежимі перетворилася на режим зеленського.
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01.05.2025 15:53 Ответить
Антізелкнським він став тільки декілька місяців, а усе життя він був антіукраїнським. Він ще парубком був таборах Московії, та вчтився у Дугіна.
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01.05.2025 15:57 Ответить
Я казав про Мирослава Олешка, а не про Арестовича. Олешко завжди був проукраїнським та анти ЗЕленським і зараз таким залишається.
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01.05.2025 16:02 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИГОДЕН К ПРЕЗИДЕНТСТВУ.
НИ ПО ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ, НИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, - АРЕСТОВИЧ
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych#_blank https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych

При Зеленском возрождаются худшие советские традиции сталинского периода
Алексей Арестович
3 Июля, 2020, 11:19
https://glavcom.ua/ru/think/pri-zelenskom-vozrozhdayutsya-hudshie-sovetskie-tradicii-stalinskogo-perioda-690821.html#_blank https://glavcom.ua/ru/think/pri-zelenskom-vozrozhdayutsya-hudshie-sovetskie-tradicii-stalinskogo-perioda-690821.html

У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ЕСТЬ ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМЫ: ДЕБАТЫ, ПОПЫТКА ПОДДЕЛАТЬ АНАЛИЗЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ.
Арестович

https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html#_blank https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html
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01.05.2025 15:55 Ответить
У ЗЕЛЕНСКОГО ХОТЯТ ОТОМСТИТЬ ПОРОШЕНКО ДАЖЕ ЦЕНОЙ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ -
АРЕСТОВИЧ
22 мая 2020
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/#_blank https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
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01.05.2025 15:57 Ответить


https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019 Арестович

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
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01.05.2025 16:00 Ответить
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
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01.05.2025 16:01 Ответить
Сидящий на допинге голый король - что говорил о Зеленском его новый советник

7 дек 2020, 17:35

https://racurs.ua/n147450-sidyaschiy-na-dopinge-golyy-korol-chto-govoril-o-zelenskom-ego-novyy-sovetnik.html
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01.05.2025 16:05 Ответить
отакої!
і люсю арєстовіча.
він же 30 разів за лінію фронту на вертольоті повзав, гранатометами зі штори, в чеченців вицілював, допомагав бронік на мощний торс єрмака натягувати.
придворна півічка бездарь джері хейл пісню про нього склала.
чи то хитрий секретний план шпигунської легенди нашого розвідника?
звання полковник, та винагороди відберуть?
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01.05.2025 16:06 Ответить
кто оппозиция, Арестович ? )))
Арестовича спокойно отпустили за границу пожить.... хотя он офицер.
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01.05.2025 16:31 Ответить
Відповідь Мирослава Олешка на санкції, які ввів проти нього Zеленський:

Проти мене введено персональні незаконні санкції Зеленським.

Офіційна причина - мої публікації в соціальній мережі Х (Twitter).
Саме за англомовні дописи, в яких я звертався до американської та європейської аудиторії, розповідаючи правду про порушення прав громадян, корупцію та авторитарні практики режиму Зеленського.
Викрадення та побиття людей на вулицях. Мобілізація всіх, окрім друзів президента з 95 кварталу.
Ці публікації набрали мільйони переглядів, і, очевидно, саме тому стали загрозою для влади.

Зеленський завдав мені удару - так, як це робить кожен узурпатор, що боїться вільного слова вільної людини.
Корупціонер на крові військових, який роками покривав "своїх".
Згадаймо міністра Резнікова - його корупцію ми всі відчували, а сьогодні вже й НАБУ офіційно підтвердило розкрадання 730 мільйонів гривень. А Зеленський мовчав, і жодних санкцій проти того, хто крав на крові наших воїнів.
І це ще я не згадував корупцію Зеленського на військовому кладовищі, який будують через фірму-прокладку. Кабмін Зеленського заробляє на трупах.

А тепер головне:
Моя провина лише в тому, що я не крав у власного народу, як це робили члени "зеленої" команди - Резніков, Кирило Тимошенко, Микола Тищенко та інші. Я не використовував російську агресію задля збагачення, як оточення Зеленського.
Моя провина - в тому, що я маю свою думку. Що я говорю правду. Що я не боюся назвати речі своїми іменами.
І що я критикую наркомана, який втратив відчуття реальності, вважаючи себе недоторканним богом.
Але я не боюся.
Бо мовчати - це зрада. Моя зброя - слово.
Історія розставить все на свої місця.
А диктатори завжди кінчають однаково.
Такі ж санкції скоро будуть застосовані проти всіх друзів Зеленського - це він відкрив цю скриньку Пандори проти своїх опонентів, бумеранг вже близько.
І видно, як же він боїться, як боїться втратити владу, гроші та вплив.
Як писалось на стіні в кабінеті директора в'язниці Шоушенк: «Його суд прийде, і дуже скоро». #нхйZ
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01.05.2025 16:28 Ответить
Зеленський і рнбо наложив санкції на ze.Це був би бестселлер.
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01.05.2025 16:39 Ответить
І, що за санкції щодо Арестовича, спиртне не продавати після 22.00?
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01.05.2025 16:40 Ответить
А вопросов нет к тому , кто Арестовича в ОП на должность назначил ?
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01.05.2025 16:40 Ответить
 
 