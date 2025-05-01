5 288 74
Зеленский ввел санкции: в список попал экс-советник Ермака Арестович
Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда лиц.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
Всего в перечне - 9 человек, в том числе - бывший советник главы Офиса Президента Алексей Арестович и блогер Мирослав Олешко, которому СБУ сообщила о подозрении.
Против кого введены санкции
- Арестович Алексей;
- Бернвальд Станислав – российский пропагандист;
- Бондаренко Константин – политолог;
- Василец Дмитрий – блоггер, глава запрещенной партии "Держава";
- Кашеварова Анастасия – российская пропагандистка;
- Олешко Мирослав;
- Онищенко Павел – пропагандист;
- Семченко Александр – пророссийский блоггер;
- Скубченко Александр – "политэксперт" с телеканалов Медведчука.
Топ комментарии
+12 Перехватчик
показать весь комментарий01.05.2025 15:19
+11 Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.05.2025 15:20
+9 Alessandro Moretti
показать весь комментарий01.05.2025 15:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"обяцун" ще той
33 бойових входи, льотчик, у танку горів...
так це очевидно - у люсі гальмів зі звіздьожом немає
З одного боку отримую задоволення від таких повідомлень. А з другого - ще на одного кандидата на президентських виборах стало менше.
Хто наступний? Залужний чи Притула?
То може треба починати з Єрмака?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/1/7275526/
Не силував же його ніхто, сам призначив.
Подібне вибрало подібне
Не так давно Арестович покривав ЗЄвладу останніми словами, того ж Єрмака, обережно називав "людиною дії якої дуже схожі на дії агента російського впливу" ...
Реєстрація: 01.05.2025
Аргументація у цього нарциса була доволі проста: "если мобилизуем оперативньій резерв первой очереди и приведем войска в состояние полной боевой готовности, то сколько нужно будет ждать нападения противника? Как долго Украина сможет себе позволить содержать отмобилизованную и готовую к боевьім действиям армию?".
Якби Зеленський наказав тоді розгорнути армію, то за три тижні можна було б прикрити і Північнмй напрямок і Південний та не допустити швидкого прориву рашистських війсь вглиб України.
Принаймні за три тижні, керуючись законами і правилами воєнного часу, військовому командуванню можна було суттєво підсилити цей напрямок, повторно замінувати мости на Чонгарі і підірвати їх, не чекаючи відмашок з ОПи.
Тоді і прорив рашистів у напрямку до траси Волноваха-Маріуполь можна було зупинити, не дивоячись на зраду відповідальних за цей сектор.
НИ ПО ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ, НИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, - АРЕСТОВИЧ
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych#_blank https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych
При Зеленском возрождаются худшие советские традиции сталинского периода
Алексей Арестович
3 Июля, 2020, 11:19
https://glavcom.ua/ru/think/pri-zelenskom-vozrozhdayutsya-hudshie-sovetskie-tradicii-stalinskogo-perioda-690821.html#_blank https://glavcom.ua/ru/think/pri-zelenskom-vozrozhdayutsya-hudshie-sovetskie-tradicii-stalinskogo-perioda-690821.html
У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ЕСТЬ ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМЫ: ДЕБАТЫ, ПОПЫТКА ПОДДЕЛАТЬ АНАЛИЗЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ.
Арестович
https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html#_blank https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html
АРЕСТОВИЧ
22 мая 2020
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/#_blank https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019 Арестович
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
7 дек 2020, 17:35
https://racurs.ua/n147450-sidyaschiy-na-dopinge-golyy-korol-chto-govoril-o-zelenskom-ego-novyy-sovetnik.html
і люсю арєстовіча.
він же 30 разів за лінію фронту на вертольоті повзав, гранатометами зі штори, в чеченців вицілював, допомагав бронік на мощний торс єрмака натягувати.
придворна півічка бездарь джері хейл пісню про нього склала.
чи то хитрий секретний план шпигунської легенди нашого розвідника?
звання полковник, та винагороди відберуть?
Арестовича спокойно отпустили за границу пожить.... хотя он офицер.
Проти мене введено персональні незаконні санкції Зеленським.
Офіційна причина - мої публікації в соціальній мережі Х (Twitter).
Саме за англомовні дописи, в яких я звертався до американської та європейської аудиторії, розповідаючи правду про порушення прав громадян, корупцію та авторитарні практики режиму Зеленського.
Викрадення та побиття людей на вулицях. Мобілізація всіх, окрім друзів президента з 95 кварталу.
Ці публікації набрали мільйони переглядів, і, очевидно, саме тому стали загрозою для влади.
Зеленський завдав мені удару - так, як це робить кожен узурпатор, що боїться вільного слова вільної людини.
Корупціонер на крові військових, який роками покривав "своїх".
Згадаймо міністра Резнікова - його корупцію ми всі відчували, а сьогодні вже й НАБУ офіційно підтвердило розкрадання 730 мільйонів гривень. А Зеленський мовчав, і жодних санкцій проти того, хто крав на крові наших воїнів.
І це ще я не згадував корупцію Зеленського на військовому кладовищі, який будують через фірму-прокладку. Кабмін Зеленського заробляє на трупах.
А тепер головне:
Моя провина лише в тому, що я не крав у власного народу, як це робили члени "зеленої" команди - Резніков, Кирило Тимошенко, Микола Тищенко та інші. Я не використовував російську агресію задля збагачення, як оточення Зеленського.
Моя провина - в тому, що я маю свою думку. Що я говорю правду. Що я не боюся назвати речі своїми іменами.
І що я критикую наркомана, який втратив відчуття реальності, вважаючи себе недоторканним богом.
Але я не боюся.
Бо мовчати - це зрада. Моя зброя - слово.
Історія розставить все на свої місця.
А диктатори завжди кінчають однаково.
Такі ж санкції скоро будуть застосовані проти всіх друзів Зеленського - це він відкрив цю скриньку Пандори проти своїх опонентів, бумеранг вже близько.
І видно, як же він боїться, як боїться втратити владу, гроші та вплив.
Як писалось на стіні в кабінеті директора в'язниці Шоушенк: «Його суд прийде, і дуже скоро». #нхйZ