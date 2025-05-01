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Новини Санкції РНБО
6 955 88

Зеленський запровадив санкції: до списку потрапив ексрадник Єрмака Арестович

Нові санкції РНБО. У списку Олексій Арестович

Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти низки осіб.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Всього у переліку 9 осіб, зокрема колишній радник глави Офісу Президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, якому СБУ повідомила про підозру.

Проти кого запроваджено санкції

  •  Арестович Олексій;
  • Бернвальд Станіслав - російський пропагандист;
  • Бондаренко Костянтин - політолог;
  • Василець Дмитро - блогер, голова забороненої партії "Держава";
  • Кашеварова Анастасія - російська пропагандистка;
  • Олешко Мирослав;
  • Оніщенко Павло - пропагандист;
  • Семченко Олександр - проросійський блогер;
  • Скубченко Олександр - "політексперт" з телеканалів Медведчука.

Також читайте: Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію безумовного припинення вогню, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) санкції (11856) РНБО (2281) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+15
Арестович вже рік розповідає про те, як і хто приймав рішення в офісі і які наслідки ці рішення мали для країни, тому дивно, що санкції не ввели раніше
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01.05.2025 15:19
+14
колишній радник = теперішній зрадник
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01.05.2025 15:18
+13
зейло , а де санкції проти Сівковича, Портнова, фірташа , Марченко дружини ведведчука , яку ти спонсоруешь на зебломарафоні 4-рік війни ? Абдрестовича давно вжє , Буданов випустив , а смотрящего , від зейла по Киеву , комарницького - СБУ , в Україні гнида накриті і зеІудою поганяють
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01.05.2025 15:49
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Арестовать Арестовича, вот и все санкции...
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01.05.2025 15:17 Відповісти
А когда уже прості самого себя санкции введет? Уже достаточно оснований!
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01.05.2025 15:33 Відповісти
зейло , а де санкції проти Сівковича, Портнова, фірташа , Марченко дружини ведведчука , яку ти спонсоруешь на зебломарафоні 4-рік війни ? Абдрестовича давно вжє , Буданов випустив , а смотрящего , від зейла по Киеву , комарницького - СБУ , в Україні гнида накриті і зеІудою поганяють
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01.05.2025 15:49 Відповісти
Кто же арестовича посадит! Он же советник жОПы !и по совместительству зам Корчинского про феэсбешному Братству (в молодости).
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01.05.2025 16:35 Відповісти
колишній радник = теперішній зрадник
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01.05.2025 15:18 Відповісти
"вовремя предать - это не предать, это предвидеть"
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01.05.2025 15:22 Відповісти
Он пердвидел. Абсолютно всё 😂
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01.05.2025 15:24 Відповісти
Він і тоді зрадником був. Він вчився разом з Губарівим в Московії на курсах для російських боєвіків в таборах у Дугіна.
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01.05.2025 15:42 Відповісти
Так точно, товарищ Сухов! В Инете легко найти фотку, где вместе пресуху дают Дугин, Корчинский и Абристович, его зам!
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01.05.2025 16:40 Відповісти
а ще є багато відео, коли Арестович в 14-му влітку інструктує добробати як вести бойові дії, оборону, сектори обстрілу і т.д.. а потім говорив на усіх доступних йому каналх про те, що раша готує напад на Україну і потрібно готуватись. а потім топив за Пороха на виборах 19-го року. а потім після виборів куєсосив усіх, хто за зелених проголосував. а потім пішов в офіс до зелених, бо більше за дєржаву переживав, а не за політичні прізвища. раз вибрали зеленого, то не варто лізти у помиральню, а працювати із тою владою, яку вибрали. працювати на країну. тому тут ствердно говорити про те, що Арестович агент кремля - то вже перебор. проти зеленої влади - так. він і проти Пороха був, коли представники Пороха робили наїзди на нову зелену владу. хоча перед виборами був палким прихильником не так Пороха, як того, що під час війни на переправі коней не міняють, особливо на зовсім зеленого некомпетента.
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01.05.2025 17:20 Відповісти
то хто ж його спонсорує?
життя у монако, ніцці та та штатах не дешеве, та й перельоти грошей коштують
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01.05.2025 18:09 Відповісти
в зейла тільки зрадники,( виключення Залужний) яких , особисто він призначав і кришує до сьогодня : Баканов , ермак, татаров, подоляк ,
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01.05.2025 15:52 Відповісти
ЗЕрадник
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01.05.2025 16:28 Відповісти
Арестович вже рік розповідає про те, як і хто приймав рішення в офісі і які наслідки ці рішення мали для країни, тому дивно, що санкції не ввели раніше
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01.05.2025 15:19 Відповісти
Якшо ті рішення були поганими для країни а він про них не розказав в той же момент, то це означає що він чорт.
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01.05.2025 15:37 Відповісти
От зараз вони і з'ясовують, хто з них більший чорт, але Арестович найбільше за інших знає кухню офісу і подробиці роботи, тому попкорну буде потрібно багато
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01.05.2025 15:41 Відповісти
До Люсі Обдристович не санкції потрібно, а білет на концерт Йосі Кобздона. Ківа знає і тримає Люсі Обдристовичу місце в першому ряді.
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01.05.2025 16:25 Відповісти
Как смешно вы фамилию перекрутили,смешнее чем петросян(
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01.05.2025 16:34 Відповісти
а як тепер люся тусуватиметься у монако та ніцці під санкціями?
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01.05.2025 15:19 Відповісти
Буде тусить і сміятися з таких санкцій, які дозволять йому казати про політичні переслідування.
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01.05.2025 15:37 Відповісти
І це все ? цей виродок прокацапський давно мав би підти слідом за ківую ,а якже його взяли в ОП ?
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01.05.2025 15:20 Відповісти
А як в ОП взяли Єрмака, Татарова та Подоляка? (всі троє - з партії Регіонів або активно з нею співпрацювали)
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01.05.2025 15:25 Відповісти
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01.05.2025 15:42 Відповісти
А себе улюбленого забув додати до цього списку?
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01.05.2025 15:21 Відповісти
Абдристович же пообіцяв посадити зєлю, коли президентом стане.
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01.05.2025 15:22 Відповісти
а перед цим обіцяв, що за 2-3 тижнів у кацапів закінчаться усі ракети, бк та власне самі кацапи
"обяцун" ще той
33 бойових входи, льотчик, у танку горів...
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01.05.2025 15:25 Відповісти
Але і такого бубачка всрався, бо не почуває себе впевнено.
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01.05.2025 15:26 Відповісти
цікаво на яких умовах він його випустив?
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01.05.2025 15:27 Відповісти
Дальшє єдєшь - тішє будєшь.
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01.05.2025 15:28 Відповісти
санкції то мстя за звіздьож?
так це очевидно - у люсі гальмів зі звіздьожом немає
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01.05.2025 15:50 Відповісти
Звиздів же він і раніше, але тут справа запахла виборами.
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01.05.2025 15:50 Відповісти
Не КОЛИ, а ЯКЩО! Хто йому, *****, дасть стати Президентом, з тим самим успіхом їм стане шмарій!
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01.05.2025 15:33 Відповісти
Ви будете сміятись, але-ж бубочкі дали. Ми, довго сміялись над тим, що шут іде в президенти в 19 році.
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01.05.2025 16:30 Відповісти
При всій неповазі до Бубочки, він не крив українців матом!
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01.05.2025 16:45 Відповісти
Театр абсурду. Дайте люські гранатомет та пачку мівіни.
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01.05.2025 15:23 Відповісти
Сєльодки йому. З молоком.
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01.05.2025 16:35 Відповісти
Ета палитическое преследование.🤣
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01.05.2025 15:23 Відповісти
Вони так і скажуть ! А за кордоном підтвердять. Бо громадян своїх країни судять, а не займаютьсЯ ******.
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01.05.2025 15:38 Відповісти
"Ета нє случайний курбєт! Палітіческій галоп!... В хвост і в гріву! " (с)
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01.05.2025 15:52 Відповісти
Ну - зараз "Полетить гімно на вентилятор...".
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01.05.2025 15:29 Відповісти
Та таки полетить, бо багато його накопичилось, дівати вже нема куди.
З одного боку отримую задоволення від таких повідомлень. А з другого - ще на одного кандидата на президентських виборах стало менше.
Хто наступний? Залужний чи Притула?
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01.05.2025 15:45 Відповісти
Знаєте, нічого не маю проти того, щоб то був Притула. Бо набридли блазні, котрим кортить у владу.
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01.05.2025 17:11 Відповісти
"ексрадник Єрмака"
То може треба починати з Єрмака?
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01.05.2025 15:31 Відповісти
А Дмитрука де загубили, воно що - не прокацапський пропагандист?
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01.05.2025 15:34 Відповісти
Він не лізе в перзиденти.
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01.05.2025 15:47 Відповісти
Та там ніхто з того списку й не лізе, лише Люся щось патякає.
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01.05.2025 16:11 Відповісти
Чергова вистава
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01.05.2025 15:34 Відповісти
Навіщо ті санкції якщо Арестовича громадянин України. Це робиться для піару, щоб не віддавати людину під суд .
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01.05.2025 15:35 Відповісти
Є ще один пункт, коли можна запровадити санкції на громадянина України - це коли він переховується в іншій країні.
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01.05.2025 15:43 Відповісти
у діючому КПК України є Глава 24-1 щодо спеціального (заочного) досудового розслідування (in absentia), зокрема ст.297-1 КПК визначає загальні положення такого заочного розслідування
ніхто не заважає застосувати до розшукуваного підозрюваного/обвинуваченого, який переховується за кордоном, таку процедуру
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01.05.2025 17:04 Відповісти
"протів мєня Зєлєнскій санкції ввьол!" - буде гаслом у передвиборчій кампанії "Люсю в прізідєнти"...
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01.05.2025 15:38 Відповісти
Видать, Малюк знайшов беззаперечні докази співробітництва аферестовича з кгб. Видать, знайшов він і на дермака...
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01.05.2025 15:41 Відповісти
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/1/7275526/

Не силував же його ніхто, сам призначив.

Подібне вибрало подібне

Не так давно Арестович покривав ЗЄвладу останніми словами, того ж Єрмака, обережно називав "людиною дії якої дуже схожі на дії агента російського впливу" ...
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01.05.2025 15:45 Відповісти
ничего, скоро санкции закончатся и введутся новые санкции- против кагала
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01.05.2025 15:47 Відповісти
Кацабот
Реєстрація: 01.05.2025
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01.05.2025 16:26 Відповісти
ЄДИНИЙ, проти кого ввели санкції і Україна, і Рашка, це - ПОРОШЕНКО!!!
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01.05.2025 15:47 Відповісти
Ну і що то за санкції??? Ну арехтович то люся, що ти з него візьмеш крім аналізів??? Цей зЄлєпукін знову хєрню виконує, потім любий суд визнає ці санкції не законними і що далі!!!??? Цирк поїхав а клоуни залишилися!!!
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01.05.2025 15:48 Відповісти
Голова НацБанку, нехай озвучить суму грошей, що виведені з України служками, майбахівцями та іншими, з Урядового кварталу і їх родичами з 2019 року!!
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01.05.2025 15:49 Відповісти
Робітники МО віводили вже в грудні та березні 2022 буцімто на зброю. І де той 1млд. дол. ? Про нього навіть не нагадують, говорять по який то 1 млн. дол. зовсім з іншої історії.
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01.05.2025 15:55 Відповісти
На Арештовича повісять "шашлики-2022", що частково й справедливо: саме (з)радницька участь в ОПівській тусівці Зеленського справила сутьєвий вплив на рішення зебілів відмовитись від запровадження режиму воєнного стану та моьілізації ще на початку лютого 2022-го, якраз за три тижні до широкомасштабного нападу пітьми на Україну з атакою на Київ.
Аргументація у цього нарциса була доволі проста: "если мобилизуем оперативньій резерв первой очереди и приведем войска в состояние полной боевой готовности, то сколько нужно будет ждать нападения противника? Как долго Украина сможет себе позволить содержать отмобилизованную и готовую к боевьім действиям армию?".
Якби Зеленський наказав тоді розгорнути армію, то за три тижні можна було б прикрити і Північнмй напрямок і Південний та не допустити швидкого прориву рашистських війсь вглиб України.
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01.05.2025 15:49 Відповісти
Коли розмінували Чонгар, Південь країни вже був приречений. Хто його і коли захищав ?
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01.05.2025 15:52 Відповісти
Весь Південь біля Криму тоді захищала лише одна 59-а бригада, і те - не повна, бо частину відправили на Схід.
Принаймні за три тижні, керуючись законами і правилами воєнного часу, військовому командуванню можна було суттєво підсилити цей напрямок, повторно замінувати мости на Чонгарі і підірвати їх, не чекаючи відмашок з ОПи.
Тоді і прорив рашистів у напрямку до траси Волноваха-Маріуполь можна було зупинити, не дивоячись на зраду відповідальних за цей сектор.
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01.05.2025 16:04 Відповісти
А Олешка за що?? Він же не проросійський, він антиЗЕленський, пише правду про ОПу та найвеличнішого лідора. Це сигнал всім блогерам та інтернет-ресурсам, які ставляться опозиційно до режиму зеленського - тут будується рашка, вже у відкриту, в турборежимі і з кожним днем Україна занурюється у зелене гниле болото рускава міра, де "на всіх язиках все мовчить, бо "благодєнствує"... В 2019 зелена гидота прийняла від попередника демократичну вільну країну, яка рухалась, хай і не без проблем, в бік цивілізованих країн Європи. Зараз від тої країни лишилася сама назва та зовнішні атрібути, а політичне наповнення все більше нагадує "раннього *****", бо прикриваючись війною влада зеленського в турборежимі перетворилася на режим зеленського.
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01.05.2025 15:53 Відповісти
Антізелкнським він став тільки декілька місяців, а усе життя він був антіукраїнським. Він ще парубком був таборах Московії, та вчтився у Дугіна.
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01.05.2025 15:57 Відповісти
Я казав про Мирослава Олешка, а не про Арестовича. Олешко завжди був проукраїнським та анти ЗЕленським і зараз таким залишається.
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01.05.2025 16:02 Відповісти
Зеленского и ТЦК критикует Бутусов и Шарий, но делают это по разному. Вот Олешко делает это как Шарий, с максимальным вредом для Украины. Он еще регулярно обсирает Стерненко, Притулу, Чмута(Милитарный) и других волонтеров
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01.05.2025 18:02 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРИГОДЕН К ПРЕЗИДЕНТСТВУ.
НИ ПО ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ, НИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, - АРЕСТОВИЧ
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych#_blank https://ru.espreso.tv/news/2020/05/31/zelenskyy_ne_prygoden_k_prezydentstvu_ny_po_lychnym_kachestvam_ny_po_professyonalnym_arestovych

При Зеленском возрождаются худшие советские традиции сталинского периода
Алексей Арестович
3 Июля, 2020, 11:19
https://glavcom.ua/ru/think/pri-zelenskom-vozrozhdayutsya-hudshie-sovetskie-tradicii-stalinskogo-perioda-690821.html#_blank https://glavcom.ua/ru/think/pri-zelenskom-vozrozhdayutsya-hudshie-sovetskie-tradicii-stalinskogo-perioda-690821.html

У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ЕСТЬ ТРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМЫ: ДЕБАТЫ, ПОПЫТКА ПОДДЕЛАТЬ АНАЛИЗЫ И ВОЗМОЖНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ.
Арестович

https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html#_blank https://replyua.net/news/143463-arestovich-u-zelenskogo-est-tri-globalnyh-problemy.html
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01.05.2025 15:55 Відповісти
У ЗЕЛЕНСКОГО ХОТЯТ ОТОМСТИТЬ ПОРОШЕНКО ДАЖЕ ЦЕНОЙ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ -
АРЕСТОВИЧ
22 мая 2020
https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/#_blank https://prm.ua/ru/u-zelenskogo-hotyat-otomstit-poroshenko-dazhe-tsenoy-predatelstva-natsionalnyih-interesov-arestovich/
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01.05.2025 15:57 Відповісти


https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019 Арестович

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
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01.05.2025 16:00 Відповісти
Вони й зараз квакають зі свого болота , затуляють друг другу вуха, рота ,очі співають оди і ********* та лізуть по головах з надією поцілувати першими дупу зеленого торчка.Гидота а не люди , оці обивателі України ,як і їхнє наркоманське божество -опудало.
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01.05.2025 16:45 Відповісти
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
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01.05.2025 16:01 Відповісти
Сидящий на допинге голый король - что говорил о Зеленском его новый советник

7 дек 2020, 17:35

https://racurs.ua/n147450-sidyaschiy-na-dopinge-golyy-korol-chto-govoril-o-zelenskom-ego-novyy-sovetnik.html
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01.05.2025 16:05 Відповісти
отакої!
і люсю арєстовіча.
він же 30 разів за лінію фронту на вертольоті повзав, гранатометами зі штори, в чеченців вицілював, допомагав бронік на мощний торс єрмака натягувати.
придворна півічка бездарь джері хейл пісню про нього склала.
чи то хитрий секретний план шпигунської легенди нашого розвідника?
звання полковник, та винагороди відберуть?
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01.05.2025 16:06 Відповісти
кто оппозиция, Арестович ? )))
Арестовича спокойно отпустили за границу пожить.... хотя он офицер.
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01.05.2025 16:31 Відповісти
Відповідь Мирослава Олешка на санкції, які ввів проти нього Zеленський:

Проти мене введено персональні незаконні санкції Зеленським.

Офіційна причина - мої публікації в соціальній мережі Х (Twitter).
Саме за англомовні дописи, в яких я звертався до американської та європейської аудиторії, розповідаючи правду про порушення прав громадян, корупцію та авторитарні практики режиму Зеленського.
Викрадення та побиття людей на вулицях. Мобілізація всіх, окрім друзів президента з 95 кварталу.
Ці публікації набрали мільйони переглядів, і, очевидно, саме тому стали загрозою для влади.

Зеленський завдав мені удару - так, як це робить кожен узурпатор, що боїться вільного слова вільної людини.
Корупціонер на крові військових, який роками покривав "своїх".
Згадаймо міністра Резнікова - його корупцію ми всі відчували, а сьогодні вже й НАБУ офіційно підтвердило розкрадання 730 мільйонів гривень. А Зеленський мовчав, і жодних санкцій проти того, хто крав на крові наших воїнів.
І це ще я не згадував корупцію Зеленського на військовому кладовищі, який будують через фірму-прокладку. Кабмін Зеленського заробляє на трупах.

А тепер головне:
Моя провина лише в тому, що я не крав у власного народу, як це робили члени "зеленої" команди - Резніков, Кирило Тимошенко, Микола Тищенко та інші. Я не використовував російську агресію задля збагачення, як оточення Зеленського.
Моя провина - в тому, що я маю свою думку. Що я говорю правду. Що я не боюся назвати речі своїми іменами.
І що я критикую наркомана, який втратив відчуття реальності, вважаючи себе недоторканним богом.
Але я не боюся.
Бо мовчати - це зрада. Моя зброя - слово.
Історія розставить все на свої місця.
А диктатори завжди кінчають однаково.
Такі ж санкції скоро будуть застосовані проти всіх друзів Зеленського - це він відкрив цю скриньку Пандори проти своїх опонентів, бумеранг вже близько.
І видно, як же він боїться, як боїться втратити владу, гроші та вплив.
Як писалось на стіні в кабінеті директора в'язниці Шоушенк: «Його суд прийде, і дуже скоро». #нхйZ
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01.05.2025 16:28 Відповісти
Зеленський і рнбо наложив санкції на ze.Це був би бестселлер.
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01.05.2025 16:39 Відповісти
І, що за санкції щодо Арестовича, спиртне не продавати після 22.00?
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01.05.2025 16:40 Відповісти
А вопросов нет к тому , кто Арестовича в ОП на должность назначил ?
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01.05.2025 16:40 Відповісти
БОльше похоже, что Арестовича готовят к выборам .
ОП нужны на выборы несколько "своих"кандидатов в Президенты. И нужно, что б никто не засомневался в их "оппозиционности"...
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01.05.2025 16:46 Відповісти
Интересно, как сильно наказали паскуду люсю арестовича, наверное лишили сладкого на полдник?
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01.05.2025 16:59 Відповісти
..чому би Зе-колегам Абрисовича не розшукати Илітнага дезертира, вАєннаабязаного ахвіцера-підклоповника, через інтерпол?..
чи моножлобшинство Найвеличнівшивого боїться, що ексрадника д'Єрмака таки знайдуть?..
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01.05.2025 17:03 Відповісти
На Арестовича необхідно подати в розшук, за дезертирство.
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01.05.2025 17:04 Відповісти
Це виглядає як нате Вам щоб не звезділи на самому ділі цей негідник вже давно повинен бути у розшуку і в тюрьмі а вони 95 кварталівське дійство продовжують
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01.05.2025 17:32 Відповісти
Донік-Якась дивна логіка в виборі підсанкційних від РНБО. Схоже як Росія ховала свою агентуру в списки карних справ від слідчого комітету.«Опозицію» починають готувати контрольовану?
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01.05.2025 17:47 Відповісти
Санкцій проти себе , коханого ,за здачу Маруполя, Азовців, Чонгару,20% територіі ( а там же всюди або підписи на документах або відосіки з ним є) - нема. Зате проти Порошенко - превентивненко, так сказать,- санкціі є. Роботу Фондів, дотичних до Петра Порошенко - заблокував- хлопці не передку не те, що авто - взагалі нічого отримати не можуть ( але це ж хлоці з передка, а не міністр з золотими яйцями)!!. Зато до ОПЖ питань нема - всі білі і чисті. такі як він, і його прибічники і прихвостні здають країну з середини - розвалюючи не тільки систему життєзабезпечення арміі - а і саму систему законів, знищуючі саме розуміння що правильно, а що ні.
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01.05.2025 18:11 Відповісти
 
 