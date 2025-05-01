Зеленський запровадив санкції: до списку потрапив ексрадник Єрмака Арестович

Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти низки осіб.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Всього у переліку 9 осіб, зокрема колишній радник глави Офісу Президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко, якому СБУ повідомила про підозру.

Проти кого запроваджено санкції

Арестович Олексій;

Бернвальд Станіслав - російський пропагандист;

Бондаренко Костянтин - політолог;

Василець Дмитро - блогер, голова забороненої партії "Держава";

Кашеварова Анастасія - російська пропагандистка;

Олешко Мирослав;

Оніщенко Павло - пропагандист;

Семченко Олександр - проросійський блогер;

Скубченко Олександр - "політексперт" з телеканалів Медведчука.

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