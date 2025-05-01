Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію безумовного припинення вогню, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав до тиску на Росію, щоб примусити її до перемовин.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин.
"Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає", - підсумував він.
Також глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок удару РФ по Одесі.
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