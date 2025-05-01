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Новини Припинення війни Зеленський про припинення вогню
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Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію безумовного припинення вогню, - Зеленський

РФ ігнорує пропозицію США про тишу. Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський закликав до тиску на Росію, щоб примусити її до перемовин.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин.

"Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає", - підсумував він.

Також глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок удару РФ по Одесі.

Читайте: Трамп у Ватикані закликав Зеленського підписати мирну угоду, бо "Росія набагато сильніша"

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) обстріл (28596) війна в Україні (4057)


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Надо не так говорить а называть вещи своими именами а это значит что путин, он же ***** вертит Трампа на херу, считая его полнейшим говном.
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01.05.2025 12:45 Відповісти
а чому кацапи повинні хотіти миру? вони потороху продвигаються вперед, глянь діпстейт клоун. якщо хочеш, щоб вони сіли за стіл переговорів - треба не відосіки кожного дня штампувати, а лінію оборони будувати, таку, щоб кацапи зупинились.
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01.05.2025 12:54 Відповісти
Хто на що вчився, вава на артиста-клоуна, а «вумний нарід» вирішив що може бути президентом - маємо те що маємо
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01.05.2025 13:00 Відповісти
Прутнеграй омансько-путінський!
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01.05.2025 13:08 Відповісти
Уже 50 дней США игнорирует игнорирование россией США.
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01.05.2025 13:57 Відповісти
 
 