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Новости Прекращение войны Зеленский о прекращении огня
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Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня, - Зеленский

РФ игнорирует предложение США о перемирии. Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский призвал к давлению на Россию, чтобы принудить ее к переговорам.

Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения - по меньшей мере отказа от ударов по гражданской инфраструктуре и о длительной тишине в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами", - говорится в сообщении.

По словам президента, нужен ощутимый толчок для дипломатии - нужно дальнейшее давление на Россию, которое заставит ее к тишине и к переговорам.

"Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил он.

Также глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате удара РФ по Одессе.

Читайте: Трамп в Ватикане призвал Зеленского подписать мирное соглашение, потому что "Россия намного сильнее"

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) обстрел (27275) война в Украине (4022)


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Надо не так говорить а называть вещи своими именами а это значит что путин, он же ***** вертит Трампа на херу, считая его полнейшим говном.
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01.05.2025 12:45 Ответить
А Україна???
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01.05.2025 12:47 Ответить
а чому кацапи повинні хотіти миру? вони потороху продвигаються вперед, глянь діпстейт клоун. якщо хочеш, щоб вони сіли за стіл переговорів - треба не відосіки кожного дня штампувати, а лінію оборони будувати, таку, щоб кацапи зупинились.
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01.05.2025 12:54 Ответить
Хто на що вчився, вава на артиста-клоуна, а «вумний нарід» вирішив що може бути президентом - маємо те що маємо
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01.05.2025 13:00 Ответить
Прутнеграй омансько-путінський!
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01.05.2025 13:08 Ответить
 
 