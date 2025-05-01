Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал к давлению на Россию, чтобы принудить ее к переговорам.
Об этом глава государства сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения - по меньшей мере отказа от ударов по гражданской инфраструктуре и о длительной тишине в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами", - говорится в сообщении.
По словам президента, нужен ощутимый толчок для дипломатии - нужно дальнейшее давление на Россию, которое заставит ее к тишине и к переговорам.
"Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность. Спасибо всем в мире, кто помогает", - подытожил он.
Также глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате удара РФ по Одессе.
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