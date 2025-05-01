Зеленский о новых санкциях: 7 граждан Украины связали свою судьбу с пропагандой в интересах РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал детали новых санкционных пакетов против юридических и физических лиц, в частности в отношении 7 лиц, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он выслушал доклад о санкционных шагах Украины. Есть уже соответствующие решения сегодня - несколько новых пакетов.

Три пакета санкций

Первый - это 36 компаний и 5 физических лиц, которые работают в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство.

"В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров. В общем синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну", - пояснил президент.

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Второй пакет санкций сегодня - это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в украинском Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины и занимаются поставками для оккупационной армии.

"Третий санкционный пакет - это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне. Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц", - добавил Зеленский.

Президент поручил готовить и следующие санкционные шаги.

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