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Новости Санкции СНБО
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Зеленский о новых санкциях: 7 граждан Украины связали свою судьбу с пропагандой в интересах РФ

Зеленский рассказал о трех пакетах санкций СНБО 1 мая

Президент Владимир Зеленский рассказал детали новых санкционных пакетов против юридических и физических лиц, в частности в отношении 7 лиц, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он выслушал доклад о санкционных шагах Украины. Есть уже соответствующие решения сегодня - несколько новых пакетов.

Три пакета санкций

Первый - это 36 компаний и 5 физических лиц, которые работают в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство.

"В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров. В общем синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну", - пояснил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ввела санкции против российских компаний, связанных с ВПК и экспортом в ЕС

Второй пакет санкций сегодня - это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в украинском Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины и занимаются поставками для оккупационной армии.

"Третий санкционный пакет - это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне. Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц", - добавил Зеленский.

Президент поручил готовить и следующие санкционные шаги.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) санкции (11304) СНБО (4432) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+14
Для громадян України є суд. А Зеленський перебрав на себе судову владу та вчиняє самосуд. Тобто порушує базові засади, на яких тримається держава. Узурпує владу та поступово перетворюється на диктатора.
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01.05.2025 18:01
+12
А по Порошенко, взагалі ПОВНЄ СВАВІЛЛЯ вчинили:
Не те, що БЕЗ СУДА, навіть БЕЗ ЗЛОЧИНУ наклали санкції!
НБУ офіційно відповіло:
"Порошенко має ТЕОРЕТИЧНО ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ вчинити злочин, чи перешкоди для країни".... "тому на нього і наклали санкції".
Такого свавілля, навіть при Сталіне у 37-му НЕ РОБИЛИ!
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01.05.2025 18:09
+11
І знов без рішення суду?
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01.05.2025 18:01
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І знов без рішення суду?
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01.05.2025 18:01 Ответить
ну, якщо переховуються за кордоном - потрібно накладати санкції РНБО без судоввих ухвал, тут нема підстав для суперечок. Але все-одно рішення суду потрібне. Нехай потім, заочно, як по Януковичу.

ЗІ: Порошенко якраз не переховується, то стосовно нього санкції накладені незаконо.. До речі, в Україні знаходяться і Шуфрич, і Бойко, на яких також незаконо накладені санкції; але в цьому випадку промовчимо про бажання влади (слідчих органів) довести справу до суду.
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01.05.2025 19:16 Ответить
Для громадян України є суд. А Зеленський перебрав на себе судову владу та вчиняє самосуд. Тобто порушує базові засади, на яких тримається держава. Узурпує владу та поступово перетворюється на диктатора.
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01.05.2025 18:01 Ответить
Зеля и следак, и прокурор, и суд
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01.05.2025 18:08 Ответить
і палач виконавець (вирок)
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01.05.2025 18:11 Ответить
Не перебільшуйте. Зєлєнскому для контролю над правоохоронними органами потрібен лише "свій прокурор". Все інше робить Татаров за розпорядженням Єрмака. В період війни в будь якій країні відбувається централізація влади. Але не потрібно путати "диктатуру" з "централізацією", яка необхідна для концентрації обмежених ресурсів на потрібних для ЗСУ напрямках. Ми вже трохи звикли до місцевого самоврядування і тому спроби повернення до централізації сприймаємо як авторитарне втручання. Але, сподіваюсь, це тимчасове явище військового часу. Судовими справами зє не займається.
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01.05.2025 18:23 Ответить
Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, «ВІДСУТНЯ». Він відмовляється від виборів, має дуже низькі рейтинги в українських опитуваннях, і єдине, що він вмів робити добре, це грати Байдена «як скрипку». Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни.
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114031332924234939 Нікто, нічого не удаляв
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01.05.2025 18:14 Ответить
якщо доживемо треба скорочувати президентський термін бо підтримуючи зеленського на виборах ми підтримуємо ПРАВИЛЬНЕ рішення про санції проти арестовича але ми всі вже позабували хто на роботу арестовича прийняв, на кого він працював і, на крайній випадок це лише ліквідація зеленським власних зашкварів.
тим більше санкції це вигадка для любителів відмазок, є кримінальне переслідування а санкції це для виборця.
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01.05.2025 18:02 Ответить
Срок каденции роли не сыграет---не на 3 же года выбирать?! Ошибка базовая не внести в Конституцию должность вице-президента---и тишина и сегодня! даже кацапы было ввели, Руцкой кажись успел побыть вице-президентом. Но там быстро убрали должность эту. Кгб есть кгб.
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01.05.2025 19:26 Ответить
Не любе зе правду про себе. Немає овацій та люди не встають коли він входе
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01.05.2025 18:05 Ответить
а оголосити у розшук та вимагати видачі (екстрадиції) до України для слідства та суду, нє?
так не працює?
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01.05.2025 18:07 Ответить
А по Порошенко, взагалі ПОВНЄ СВАВІЛЛЯ вчинили:
Не те, що БЕЗ СУДА, навіть БЕЗ ЗЛОЧИНУ наклали санкції!
НБУ офіційно відповіло:
"Порошенко має ТЕОРЕТИЧНО ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ вчинити злочин, чи перешкоди для країни".... "тому на нього і наклали санкції".
Такого свавілля, навіть при Сталіне у 37-му НЕ РОБИЛИ!
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01.05.2025 18:09 Ответить
Ішак, вкотре, намагаєтьмся сподобатись пійплу та підвищити свій рейтинг. Це обкурене чмо гадає, що воно саме хитріше і йому вдасться втриматись при владі. Місце ішака на нарах, а не в кріслі президента.
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01.05.2025 18:10 Ответить
А ,,95 квартал,, не потрапив під санкції, який всю свою діяльність обливав брудом українців? Як там ії ''булочкі данєцькіє і севєраданєцкіє...і не їх, чужіє.''львовськіє і каменец,- Пододьськіє...''?
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01.05.2025 18:11 Ответить
І справді, а звідки біля мікрофону офісу президента взявся пройдисвіт Арестовіч? Хто навісив йому погони підполковника!!!!? Блд. Хто випустив цього покидька з України? А зараз ті ж люди вводять проти нього санкції...Збирати біля себе різну наволочь, давати їй повноваження і потім випускати за кордон з умовою не казати зайвого, ну хіба не дивна кадрова політика. До гівнюка Арестовича,також не було б претензій, якщо б він " фільтровав свій базар."
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01.05.2025 18:12 Ответить
Цікаво, Кримінальний Кодекс України для кого писаний? Санкції для власних громадян - це куколдизм якийсь
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01.05.2025 18:13 Ответить
Враг народа , «Иностранный агент» , санкц -гражданин..
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01.05.2025 18:18 Ответить
Опозицію ручну формує
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01.05.2025 18:20 Ответить
Курва беспредельщик
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01.05.2025 18:25 Ответить
кость бондаренко написал книгу джокер- о зеленском и видимо правду и вот попал под санкции- какое злопамятное и гнидистое шиденя
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01.05.2025 18:39 Ответить
А це шо не громадянин, вже, чи ще - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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01.05.2025 18:47 Ответить
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01.05.2025 18:55 Ответить
Все як і давні часи - українці скоять якусь херь, потім сядуть під вербою, так гірко ридають над своєю долею. Тіки зараз ридає ота патріотична меньшість, шо втратила своїх добровольців, звідяки отій сучки та сучку. І не тіки їм.
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01.05.2025 19:10 Ответить
Митники хочуть оштрафувати волонтера за авто для ЗСУ: о$%*ли!
https://www.youtube.com/watch?v=DH5Wqcd_RQs
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01.05.2025 18:51 Ответить
Вава ще до сих пір на сцені, квартал із нього не виходить, у нього «свой общій з дерьмаком мір»
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01.05.2025 19:05 Ответить
А що там московський пархат? Вольготно себе почуває під зеленим дахом?
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01.05.2025 19:29 Ответить
Здається вся передвиборча кампанія самого Зе в цій самій пропаганді. То коли санкції га ?
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01.05.2025 19:30 Ответить
 
 