Зеленский о новых санкциях: 7 граждан Украины связали свою судьбу с пропагандой в интересах РФ
Президент Владимир Зеленский рассказал детали новых санкционных пакетов против юридических и физических лиц, в частности в отношении 7 лиц, которые имеют гражданство Украины и распространяют пророссийскую пропаганду.
Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Он выслушал доклад о санкционных шагах Украины. Есть уже соответствующие решения сегодня - несколько новых пакетов.
Три пакета санкций
Первый - это 36 компаний и 5 физических лиц, которые работают в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство.
"В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении. Часть из них уже под санкциями партнеров. В общем синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну", - пояснил президент.
Второй пакет санкций сегодня - это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в украинском Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины и занимаются поставками для оккупационной армии.
"Третий санкционный пакет - это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне. Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц", - добавил Зеленский.
Президент поручил готовить и следующие санкционные шаги.
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ЗІ: Порошенко якраз не переховується, то стосовно нього санкції накладені незаконо.. До речі, в Україні знаходяться і Шуфрич, і Бойко, на яких також незаконо накладені санкції; але в цьому випадку промовчимо про бажання влади (слідчих органів) довести справу до суду.
палачвиконавець (вирок)
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114031332924234939 Нікто, нічого не удаляв
тим більше санкції це вигадка для любителів відмазок, є кримінальне переслідування а санкції це для виборця.
так не працює?
Не те, що БЕЗ СУДА, навіть БЕЗ ЗЛОЧИНУ наклали санкції!
НБУ офіційно відповіло:
"Порошенко має ТЕОРЕТИЧНО ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ вчинити злочин, чи перешкоди для країни".... "тому на нього і наклали санкції".
Такого свавілля, навіть при Сталіне у 37-му НЕ РОБИЛИ!
https://www.youtube.com/watch?v=DH5Wqcd_RQs