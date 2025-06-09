Российский пропагандист призвал к массированной атаке по Украине "в честь Пушкина". ВИДЕО
Российский пропагандист Иван Панкин считает, что день рождения Пушкина - прекрасный повод для того, чтобы массированно атаковать Украину.
Об этом Панкин заявил в эфире российского медиа, сообщает Цензор.НЕТ. Циничное заявление прозвучало на фоне недавней трагедии: в результате ударов по Киеву, Чернигову и Луцку погибли гражданские украинцы.
Топ комментарии
+8 Алекс Скела
показать весь комментарий09.06.2025 23:10 Ответить Ссылка
+7 Fish Man
показать весь комментарий09.06.2025 23:11 Ответить Ссылка
+5 Weritati
показать весь комментарий09.06.2025 23:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рузьгий "вей із мір".
памятник пушкіну ще стоїть ?
.
... але касапи його називають ласково "руцькій поет"
Це самі справжні фашисти або нацисти.
Прямо із Майн Кампф
шурік пушкін - достатньо
Запитаннячко:
- То в якому році виникла так звана москальська мова і хто ініціатор тої дурості???
Добивати треба "Войной і міром" - що наполовину написана францюзькою.
Тобто шурік пушкін взяв церковнословянську мову, добавив в неї францююзьке помякшення - і вуаля - "новий русскій язик".
«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»
«Капитанская дочка» А.С. Пушкин
Іван Котляревський - зачинатель української літературної мови.
Алєксандр Пушкін - основоположник російської літературної мови.
«Енеїда» вийшла друком 1798 року.
Пушкін народився 1799 року.
ОК. Але тільки для вас йо...ні орки..
Не забувайте, що Пушкін пра-правнук Ганібала по матері.
То який він рузький?
Не має взагалі такої нації як руський.
Є де юре для всіх кацапів і онже одна назва. Рабсіянен.
Око вузьке, значить рузьке.
І головне. пушкіна за його примхи відправив на той світ Француз Жорж Дантес. Ні про що не нагадує?