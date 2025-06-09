Российский пропагандист призвал к массированной атаке по Украине "в честь Пушкина". ВИДЕО

Российский пропагандист Иван Панкин считает, что день рождения Пушкина - прекрасный повод для того, чтобы массированно атаковать Украину.

Об этом Панкин заявил в эфире российского медиа, сообщает Цензор.НЕТ. Циничное заявление прозвучало на фоне недавней трагедии: в результате ударов по Киеву, Чернигову и Луцку погибли гражданские украинцы.

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