РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7767 посетителей онлайн
Новости Видео Российские пропагандисты Пропаганда РФ
2 545 25

Российский пропагандист призвал к массированной атаке по Украине "в честь Пушкина". ВИДЕО

Российский пропагандист Иван Панкин считает, что день рождения Пушкина - прекрасный повод для того, чтобы массированно атаковать Украину.

Об этом Панкин заявил в эфире российского медиа, сообщает Цензор.НЕТ. Циничное заявление прозвучало на фоне недавней трагедии: в результате ударов по Киеву, Чернигову и Луцку погибли гражданские украинцы.

Читайте: YouTube заблокировал в Украине четыре канала подсанкционных лиц, которые распространяли нарративы РФ

Автор: 

пропаганда (3698) россия (96216)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Це все, що треба знати про "рузьгий мір"
Рузьгий "вей із мір".
показать весь комментарий
09.06.2025 23:10 Ответить
+7
показать весь комментарий
09.06.2025 23:11 Ответить
+5
Коротко про українську мову, і русскій йазик.

Іван Котляревський - зачинатель української літературної мови.
Алєксандр Пушкін - основоположник російської літературної мови.
«Енеїда» вийшла друком 1798 року.
Пушкін народився 1799 року.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все, що треба знати про "рузьгий мір"
Рузьгий "вей із мір".
показать весь комментарий
09.06.2025 23:10 Ответить
прівєт Адєссє !
памятник пушкіну ще стоїть ?

.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:15 Ответить
Вже ні !!
показать весь комментарий
10.06.2025 00:19 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2025 23:11 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼+++
показать весь комментарий
10.06.2025 00:17 Ответить
Пушкін - ґаварящеє фамілійó.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:11 Ответить
Гар Маткін.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:27 Ответить
ас пушкін типовий мавр-ефіопець
... але касапи його називають ласково "руцькій поет"
показать весь комментарий
10.06.2025 00:10 Ответить
Його вже випустили? - недавно ж забрали в дурку
показать весь комментарий
09.06.2025 23:11 Ответить
думаю, це йому прямо у дурці студію організували, бо чого його возити туди-сюди.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:14 Ответить
Ай да Панкин, ай да су́кин сын! (с)
показать весь комментарий
09.06.2025 23:11 Ответить
А чого ви їх соромливо називаєте "пропагандисти"?
Це самі справжні фашисти або нацисти.
Прямо із Майн Кампф
показать весь комментарий
09.06.2025 23:13 Ответить
Мавр Олександр Гарматний у труні перевернувся.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:13 Ответить
Олександр - це македонське (грецьке) ім'я. Тим паче Гармашів не примішуй...
шурік пушкін - достатньо
показать весь комментарий
10.06.2025 00:13 Ответить
Мені здається що йому невдовзі принесуть бюст Гар-маткіна
показать весь комментарий
09.06.2025 23:13 Ответить
Внук африканського негра-кріпака - ''аснаватель вєлікава русссссскава язика''.
Запитаннячко:
- То в якому році виникла так звана москальська мова і хто ініціатор тої дурості???
показать весь комментарий
09.06.2025 23:17 Ответить
Ай ти чорт - просто в серце кацапов бьеш такими геніальними питаннями... 👍
Добивати треба "Войной і міром" - що наполовину написана францюзькою.
Тобто шурік пушкін взяв церковнословянську мову, добавив в неї францююзьке помякшення - і вуаля - "новий русскій язик".
показать весь комментарий
10.06.2025 00:16 Ответить
Доатакуєтесь:

«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный»

«Капитанская дочка» А.С. Пушкин
показать весь комментарий
09.06.2025 23:18 Ответить
Ну в рф любят всякие "сакральные даты"... Вот 12 июня у них "день рассеи", вот тогда и будет очередной "удар возмездия", с большой вероятностью.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:19 Ответить
Ще один доказ, що українці роблять усе правильно, що зносять пам'ятники пушкіну та іншій кацап'ячій гидоті.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:22 Ответить
Цікаво чи залишились іще десь на території України бюсти дирявого Пушкіна. Потрібно переплавити на снаряди і з залпами відправити на родіну
показать весь комментарий
09.06.2025 23:23 Ответить
Коротко про українську мову, і русскій йазик.

Іван Котляревський - зачинатель української літературної мови.
Алєксандр Пушкін - основоположник російської літературної мови.
«Енеїда» вийшла друком 1798 року.
Пушкін народився 1799 року.
показать весь комментарий
09.06.2025 23:32 Ответить
Отак подивишся здаля, на москаля- І ніби справді він людина, Іде собі, мов сиротинка, Очима-блим, губами-плям, І десь трапляється хвилина, Його буває навіть жаль, А ближче підійшеш-скотина! Т.Г.Шевченко
показать весь комментарий
09.06.2025 23:35 Ответить
Це воно таке зле, бо у нього ще "самокату" небуло...
показать весь комментарий
09.06.2025 23:38 Ответить
"пушкінський день"...
ОК. Але тільки для вас йо...ні орки..
Не забувайте, що Пушкін пра-правнук Ганібала по матері.
То який він рузький?
Не має взагалі такої нації як руський.
Є де юре для всіх кацапів і онже одна назва. Рабсіянен.
Око вузьке, значить рузьке.
І головне. пушкіна за його примхи відправив на той світ Француз Жорж Дантес. Ні про що не нагадує?
показать весь комментарий
09.06.2025 23:51 Ответить
 
 