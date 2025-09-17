5 255 29
Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Максим Калашников заявив, що втратив сподівання на окупацію України і прогнозує системну кризу у Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Калашникова російська армія не здатна "освободить" Одесу і Запоріжжя, а ресурси для підтримки війни у Росії майже вичерпані. Така ситуація, на думку пропагандиста, неодмінно стане причиною внутрішньої російської кризи.
+14 Поділля16
+7 Olifant
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Навіть шмайсер-фольмер-штурмгевер такої думки )))
Чого ж ви приперлися
Він одесит Владімір, і, як воно й належить для ******** велікороссов, Кучеренко
Можна дати йому самокат або статуетку...
Краще би соловйова жахнути!
Треба срочно закінчувати війну на умовах *****?