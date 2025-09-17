Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Максим Калашников заявив, що втратив сподівання на окупацію України і прогнозує системну кризу у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Калашникова російська армія не здатна "освободить" Одесу і Запоріжжя, а ресурси для підтримки війни у Росії майже вичерпані. Така ситуація, на думку пропагандиста, неодмінно стане причиною внутрішньої російської кризи.

