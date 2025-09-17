УКР
Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Максим Калашников заявив, що втратив сподівання на окупацію України і прогнозує системну кризу у Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Калашникова російська армія не здатна "освободить" Одесу і Запоріжжя, а ресурси для підтримки війни у Росії майже вичерпані. Така ситуація, на думку пропагандиста, неодмінно стане причиною внутрішньої російської кризи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов закликає до нападу на Європу: "Столкновение неизбежно и первый удар може решить все". ВIДЕО

Автор: 

кремль (536) пропаганда (2857) поразка (14)
Топ коментарі
+14
Ваша недокраїна, ваші діти, правнуки будуть назавжди прокляті українцями. Прощення вам не буде ніколи.
показати весь коментар
17.09.2025 09:31 Відповісти
+7
Та не всіма. Ждунів іще вистачає…
показати весь коментар
17.09.2025 09:39 Відповісти
+4
ВОНИ ВЖЕ ПРОКЛЯТІ
показати весь коментар
17.09.2025 09:32 Відповісти
кієвзатрідня
показати весь коментар
17.09.2025 09:30 Відповісти
Поділоя16 Ви здивуєтесь але після зупинення війни наступні покоління можуть швидко забути все горе що принесли кацапи..... та й зараз мультик "машаімєдвєді" кацапський набирає перегляди в Україні. Так що "на завжди" навряд..... років 50-80 максимум.
показати весь коментар
17.09.2025 09:42 Відповісти
Я з Вами погоджуюся. Але можливо нарід навчиться вибирати собі владу, яка буде піклуватися про Україну і з'являться наші, українські мультики, фільми, книги, а не весь проросійський репертуар "какой разніци" : "Свати", "Папік", "Слуга народу", шмарафон та їх концерти.
показати весь коментар
17.09.2025 10:06 Відповісти
ДО сих пір бойкотуєте все німецьке ?
показати весь коментар
17.09.2025 09:54 Відповісти
Німці вилікувались (точніше, їх вилікували). Цих (кцп) ніхто і ніколи не зможе. І ще можна довго дискутувати, від кого Україна більш постраждала, від Німеччіни чи московії. Навіть під час WW2.
показати весь коментар
17.09.2025 10:01 Відповісти
Німців отруїли ліками толерастії..вилікували лише японців радіоактивними препаратами..і вельми успішно
показати весь коментар
17.09.2025 10:07 Відповісти
Ви якось недотепно/недолуго, змішали причини для США, бомбардування у 1945 році Японії!! Тоді саме і планувалась морська десантна операція США на японські острови!!! Чорт ховається у деталях, а не атомне бомбардування «мірних харадоф іпонінії»…., за версією мірнай пропаганди совдепії!
показати весь коментар
17.09.2025 10:26 Відповісти
У німців ситуація трохі інша. Сусіди-жертви, окупація половини країни совком, фрау Штазі, кцпська пропаганда. Результат - небезпечна країна (мігранти) з майже відсутньою армією, без жодного ядерного реактора. У японців все навпаки. Найбезпечніша країна в світі (ну, може, після Ісландії). Компетентні SDF, які тепер по закону можуть діяти за межами країни (здогадаєтесь, для чого?). Подвоєний останнім часом воєнний бюджет. Достатня кількість ядерних реакторів... для будь-чого. Думаєте, чому камрад Цзінь Пух навіть не дивиться в ту сторону? Бо буде повторення подій майже 100-річної давнини.
показати весь коментар
17.09.2025 10:31 Відповісти
Ну от...
Навіть шмайсер-фольмер-штурмгевер такої думки )))
Чого ж ви приперлися
показати весь коментар
17.09.2025 09:32 Відповісти
Він не Максим і не Калашніков.
Він одесит Владімір, і, як воно й належить для ******** велікороссов, Кучеренко
показати весь коментар
17.09.2025 09:51 Відповісти
Випав з обойми - прилетить табакерка в бошку - для України +
показати весь коментар
17.09.2025 09:35 Відповісти
Дєло в трубє і дєло труба
показати весь коментар
17.09.2025 09:45 Відповісти
Замовте столік в кафе "Сєпар" цьому товаріщу...
Можна дати йому самокат або статуетку...
показати весь коментар
17.09.2025 09:47 Відповісти
От якраз цього поки не треба чекати... Він подібне часто говорить, то хай разлагає їх ізнутрі!
Краще би соловйова жахнути!
показати весь коментар
17.09.2025 09:51 Відповісти
Де ті обурені вчорашнім соцопитуванням?
Треба срочно закінчувати війну на умовах *****?
показати весь коментар
17.09.2025 09:48 Відповісти
Рашка буде воювати аж до свого розвалу. Шкода, що Україна дуже постраждає
показати весь коментар
17.09.2025 09:49 Відповісти
пойдет за гіркиндом....
показати весь коментар
17.09.2025 09:49 Відповісти
а подивіться на цю морду ліца , цеж 100% потомок великого карла мараса та фрідріха енгельса ...шо ж з ними не так ? ... чому вони і справді не розвивають те шо давно вже їхне , тільки качають всі ресурси з усього світу , до Ізраелю , от шо значить мати землю таку багату як Україна , шо 1000 років нікому недає спокою ...а ті хто навіть народилися в Україні , ще не можутьь прийняти її , як свою , приметивна дурість , живіть тут і зараз ,краще ніде не буде , і бережить землю де народилимя , незалежно від свого коріння , будьте єдині , Україна дасть всім все , тільки не вибирайте ворогів до влади ,бо їм пох...хто ви, чи українець чи єврей , їм треба вас грабувати та експлотувати !...
показати весь коментар
17.09.2025 09:51 Відповісти
Так вибори ж неначасі. Так вважає переважна більшість українців(одурених єрмаком). Решта не визначилась. Тому про нормальну владу можна забути
показати весь коментар
17.09.2025 09:57 Відповісти
Тему репарацій не розкрито.
показати весь коментар
17.09.2025 09:54 Відповісти
сєятєль вєтра, або просто пердун.
показати весь коментар
17.09.2025 09:59 Відповісти
Этот урукхай нформационного фронта, наряду с другими, уже около года понемногу прощупывают и подготавливают почву для перемирия, особенно на случай если даже Донецкую область захватит не смогут, что бы хоть что то предъявить накачанному победобесием населению как поБеду, а такие как Стрелоков на случай всеобщей мобилизации.
показати весь коментар
17.09.2025 10:01 Відповісти
шо с **@л0м, асла-бодітель?
показати весь коментар
17.09.2025 10:03 Відповісти
Парашник з Параши каже за свою недокраїну - Перетворити гівно у цукерку......
показати весь коментар
17.09.2025 10:04 Відповісти
А какая разніца нам,якщо евакуюють 18 населених пунктів Дніпропетровщини?(
показати весь коментар
17.09.2025 10:05 Відповісти
Евакуюють тільки сім'ї з дітьми,дальність ураження РСЗО-70 км.,ти ж не хочеш щоб діти постраждали,правда?
показати весь коментар
17.09.2025 10:09 Відповісти
 
 