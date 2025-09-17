Латвія заблокувала 12 сайтів, що виправдовували війну РФ проти України

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до 12 інтернет-ресурсів, які поширювали російську пропаганду.

Про це повідомляє Delfi, пише Цензор.НЕТ.

Серед заблокованих ресурсів - baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru і anadyr.org.

За даними NEPLP, сайти baltija.site і baltija.eu поширювали спотворену інформацію про події в Латвії, Балтії, Україні та на Заході, формуючи позитивний образ Росії. Інші ресурси виправдовували війну проти України, мобілізували підтримку російських військових і легітимізували окупацію українських територій.

У NEPLP наголосили, що подібний контент негативно впливає на суспільну єдність у Латвії, міжетнічні відносини та підтримку України. Інформацію про сайти надали державні структури, ймовірно - Служба державної безпеки (VDD).

