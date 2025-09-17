УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10996 відвідувачів онлайн
Новини Пропаганда РФ Блокування російських сайтів
335 2

Латвія заблокувала 12 сайтів, що виправдовували війну РФ проти України

блокировка,роскомнадзор,сайта

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до 12 інтернет-ресурсів, які поширювали російську пропаганду.

Про це повідомляє Delfi, пише Цензор.НЕТ.

Серед заблокованих ресурсів - baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru і anadyr.org.

За даними NEPLP, сайти baltija.site і baltija.eu поширювали спотворену інформацію про події в Латвії, Балтії, Україні та на Заході, формуючи позитивний образ Росії. Інші ресурси виправдовували війну проти України, мобілізували підтримку російських військових і легітимізували окупацію українських територій.

У NEPLP наголосили, що подібний контент негативно впливає на суспільну єдність у Латвії, міжетнічні відносини та підтримку України. Інформацію про сайти надали державні структури, ймовірно - Служба державної безпеки (VDD).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО

Автор: 

Латвія (1404) пропаганда (2857) росія (67765)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Україні, таке ж, зкацаплене московитами лайно, сидить прямо в залі ВРУ, КМУ, ОПУ, шуфрич з коломойським і бойком, можуть на пальцях пояснити!! А кріт цього, так і ошивається в рясах РПЦ мп по Україні, і регулярно організовує якусь дивну ходу по Україні, з 2014 року!!!
Стнфепчки+зеленський, усіляко бойкотують припинення існування ПРОПАГАНДИ ОКУПАНТІВ в Мирній Україні!! Тимчасові заробітчани з Урядовоготкварталу, все якось петляють, після Оманських вказівок ******!!
показати весь коментар
17.09.2025 10:50 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 13:18 Відповісти
 
 