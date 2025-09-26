Росія вербує молдовських священників для пропаганди, - розслідування Reuters

Протягом року у Молдові створили майже 90 телеграм-каналів за участю священників, запрошених до Росії. Вони поширюють проросійську пропаганду.

Православних священників з Молдови запрошували на паломництво до Москви, а після повернення їм пропонували фінансову винагороду в обмін на створення Telegram-каналів та поширення проросійської пропаганди.

Як повідомляє Reuters, священник Міхай Біку разом із кількома десятками колег у серпні 2025 року взяв участь у тижневому турі по відомих храмах Російської православної церкви, повністю оплачуваному організаторами. За його словами, такі поїздки для груп близько 50 осіб проводилися майже щотижня з червня.

Учасникам виділяли по 10 тисяч рублів (приблизно 120 доларів) на покупки у храмових магазинах та організовували лекції, присвячені "столітнім зв’язкам" між Росією та Молдовою і необхідності "спільного протистояння морально прогнилому Заходу".

Перед поверненням священникам видавали картки російського "Промсвязьбанку", пояснюючи, що на них надійдуть додаткові кошти після прибуття додому.

Паралельно священників просили створити Telegram-канали для парафіян, щоб "покращити інформування про небезпеки євроінтеграції". Після повернення Біку активував картку російського "Промсвязьбанку" і отримав переказ у розмірі 1200 доларів – значну суму для пересічного молдавського громадянина. Священник повідомив, що не став далі реалізовувати цей план і в результаті перейшов до іншої гілки православної церкви.

Ще один священник, який погодився на коментарі лише анонімно, підтвердив, що йому та дружині видали картки під час паломництва восени 2024 року. На них перерахували понад 800 доларів. Він заперечив, що кошти давалися за будь-яких умов.

Чотири інші опитані священники розповіли, що чули про картки та грошові перекази від багатьох колег, яких просили створювати канали для роботи з парафіянами.

За висновками Reuters, за останній рік у Молдові було створено майже 90 Telegram-каналів, які позиціонують себе як ресурси молдавських парафій. Вони майже щодня публікують схожий антизахідний контент і мають тисячі підписників. Активність каналів зростає перед виборами – іноді утричі. Найпоширеніші теми повідомлень – загроза традиційним цінностям Молдови, нібито примус від ЄС прийняти ЛГБТ-права та можливі наслідки для моралі і свободи віросповідання.

Журналісти Reuters встановили особи кількох російських представників, які контактували з молдовськими гостями, аналізуючи відеоматеріали з YouTube та спілкуючись зі священниками, які брали участь у паломницьких турне.

У РПЦ підтвердили факти організації поїздок і пояснили, що фінансують програму для молдовських колег, щоб "підтримати бідних священників та посилити братерські зв’язки".

Архієпископ Марчел, один із провідних представників православної церкви у Молдові, заявив Reuters, що звинувачення у російській кампанії впливу на вибори є безпідставними. За його словами, поїздки до Росії – це просто відвідування святинь, а створення Telegram-каналів є власною ініціативою священників. Видані у турне картки він пояснив як зручний інструмент для покупок у храмових магазинах.

