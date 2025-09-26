Якщо Молдова повернеться до Росії, вона обере "бідність і страх", як Білорусь, - євродепутат Хава
Румунський євродепутат Мірчі Хава заявив, що Молдова стоїть перед вибором між стабільністю та процвітанням у ЄС або бідністю та невизначеністю під впливом Росії.
Про це він сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
За словами євродепутата, нині настав час можливостей для Молдови. За підтримки Румунії та за активної участі Європейського Союзу країна може закріпити свій європейський курс.
"Якщо молдовани оберуть Європу, вони оберуть стабільність і процвітання. Якщо вони повернуться до Росії, вони оберуть бідність, страх і невизначеність – як ми можемо чітко бачити на прикладі Білорусі", - наголосив Хава.
Він підкреслив, що це питання виходить за межі самої Молдови і стосується безпеки всього регіону та стійкості східного флангу ЄС.
"Що ближче Росія підходить до кордону Румунії, який також є кордоном ЄС, то гірше для нашої колективної безпеки. Наші сусіди по той бік Прута десятиліттями жили під впливом Москви, і результати помітні", - додав євродепутат.
Що Домна Майя зробила з обіцяного? Н І Ч О Г О.
Життєвий рівень упав, ціни зросли (це, доречі, було основною причиною недавніх протестів, які молдавська пропаганда припіднесла як "руку москви"). До ЄС Молдова наближається "черепашими кроками", і її там і в НАТО не чекають через територіальні проблеми з Придністрянщиною. "Аншлюсу" з Румунією не сталося (і не станеться) бо румуни в НАТО і пречудово розуміють, що примусити Лівобережжя до т.з. "возз"єднання" викличе збройний спротив росії (і, доречі України теж) і втягне НАТО воювати за Румунію. А НАТО (самі бачите) як "войовничо" налаштоване і яка його готовність до війни з московією.. Кацапів з Лівобережжя молдавани не вигнали, бо і не пробували (бояться). І, нарешті - Лівобережжя Дністра то споконвічна Українська земля, споконвіків заселена українцями (відсидітися Банковій, накшталт "моя хата скраю" цього разу не вийде).
Тому, ймовірніше команда М. Санду вибори програє і в Молдові до влати прийдуть проросійські сили. І вина в цьому керівництва Молдови, беззубого, яким воно було скільки я пам"ятаю...
Якщо пройде молд.слуга народу,той так само буде руйнувати країни зсередини,а кремль в очах Заходу буде видавати,ніби він ніпричому.