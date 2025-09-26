Якщо Молдова повернеться до Росії, вона обере "бідність і страх", як Білорусь, - євродепутат Хава

Румунський євродепутат Мірчі Хава заявив, що Молдова стоїть перед вибором між стабільністю та процвітанням у ЄС або бідністю та невизначеністю під впливом Росії.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

За словами євродепутата, нині настав час можливостей для Молдови. За підтримки Румунії та за активної участі Європейського Союзу країна може закріпити свій європейський курс.

"Якщо молдовани оберуть Європу, вони оберуть стабільність і процвітання. Якщо вони повернуться до Росії, вони оберуть бідність, страх і невизначеність – як ми можемо чітко бачити на прикладі Білорусі", - наголосив Хава.

Він підкреслив, що це питання виходить за межі самої Молдови і стосується безпеки всього регіону та стійкості східного флангу ЄС.

"Що ближче Росія підходить до кордону Румунії, який також є кордоном ЄС, то гірше для нашої колективної безпеки. Наші сусіди по той бік Прута десятиліттями жили під впливом Москви, і результати помітні", - додав євродепутат.

