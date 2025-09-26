УКР
Якщо Молдова повернеться до Росії, вона обере "бідність і страх", як Білорусь, - євродепутат Хава

Румунський євродепутат Мірчі Хава заявив, що Молдова стоїть перед вибором між стабільністю та процвітанням у ЄС або бідністю та невизначеністю під впливом Росії.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За словами євродепутата, нині настав час можливостей для Молдови. За підтримки Румунії та за активної участі Європейського Союзу країна може закріпити свій європейський курс.

"Якщо молдовани оберуть Європу, вони оберуть стабільність і процвітання. Якщо вони повернуться до Росії, вони оберуть бідність, страх і невизначеність – як ми можемо чітко бачити на прикладі Білорусі", - наголосив Хава.

Він підкреслив, що це питання виходить за межі самої Молдови і стосується безпеки всього регіону та стійкості східного флангу ЄС.

"Що ближче Росія підходить до кордону Румунії, який також є кордоном ЄС, то гірше для нашої колективної безпеки. Наші сусіди по той бік Прута десятиліттями жили під впливом Москви, і результати помітні", - додав євродепутат.

+3
Дай Господи ,шоб ніколи більше з держав ,які вирвалися з совку, більше ніколи не ставали мишебрат'ями з руснею ...Сьогод День Народження Петра Порошенко ,ми теж українці, трохи пожили в добробуті та миру при такому Президенті ❤️ , і не дай Господи Молдовії , зробити таку помилку ,як зробили українці в 19р !!! ...
26.09.2025 17:41 Відповісти
+3
це проблеми перекладу та "виразу" - він говорить про сферу впливу , про " орбіти" , та сателітів"....
26.09.2025 17:43 Відповісти
+1
А ватним рузкємовним совкам тільки це і потрібно. Стабільність, комуналочка незмінний вошть і пам'ятники сифілітику в кожній дірі - більшого ці некрофіли і не бажають.
26.09.2025 17:26 Відповісти
А ватним рузкємовним совкам тільки це і потрібно. Стабільність, комуналочка незмінний вошть і пам'ятники сифілітику в кожній дірі - більшого ці некрофіли і не бажають.
26.09.2025 17:26 Відповісти
Типова жертва спотвореного викладання історії. Як Молдова може "повернутися до Срасії", якщо вона там жодного дня не була? Вона весь час була у складі, як не помиляюся, Османської та Австро-Угорської імперій. Після їх розпаду - Румунії. У 1940-41 та 1945-91 - як рівноправна республіка у складі срср, одна з 15 національних республік, нарівні із Срасійською чи Естонською. У складі рсфср-рф вона жодного дня не входила. То куди їй повертатися? Знову маячня про начебто срасійську окупацію?
26.09.2025 17:33 Відповісти
це проблеми перекладу та "виразу" - він говорить про сферу впливу , про " орбіти" , та сателітів"....
26.09.2025 17:43 Відповісти
Скоріш за все, вираз "повернеться до Росії" тут мається на увазі щось на зразок "поверне свій вектор політичних звязків у напрямку Росії".
26.09.2025 17:44 Відповісти
територія ******** Молдови у певній частині була у складі Української РСР у вигляді Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки (МАРСР), яка існувала з 1924 до 1940 року.
26.09.2025 17:49 Відповісти
Про це я й кажу! Тобто вона жодного дня не була в складі Срасії. От до України (правонаступниці згаданої Вами УРСР) - так, хай повертається. Не розумію, чому це питання не хочуть актуалізувати (крім Вас, звісно).
26.09.2025 17:52 Відповісти
Молдова не здатна контролювати Придністров'я, а Україна здатна. В принципі, Україна вже здатна до реасиміляції окупованих російськомовним бидлом територій...український похід на Курщину місцевим населенням вцілому сприймався позитивно. Або мати підконтрольну територію, або територію, з якої буде черговий напад на Україну.
26.09.2025 18:09 Відповісти
Та теж думаю, треба було на Приднестров'я, а не на Курвщину чи в контрнаступ на лінію Суровікіна. Якщо ми дійсно не пішли лише тому, що проти були молдовани та європейці, то це ще один приклад їхнього куколдизму та загравання з Ху?лом.
26.09.2025 18:29 Відповісти
Ну це все ж різні арії однієї опери...
26.09.2025 18:32 Відповісти
У Молдові зняли з виборів партію ексглави Гагаузії, повʼязану з Іланом Шором
26.09.2025 17:38 Відповісти
Дай Господи ,шоб ніколи більше з держав ,які вирвалися з совку, більше ніколи не ставали мишебрат'ями з руснею ...Сьогод День Народження Петра Порошенко ,ми теж українці, трохи пожили в добробуті та миру при такому Президенті ❤️ , і не дай Господи Молдовії , зробити таку помилку ,як зробили українці в 19р !!! ...
26.09.2025 17:41 Відповісти
Керівництво Молдови з М.Санду саме винне у тому що відбувається в республіці і що, ймовірніше, там станеться найближчим часом. М.Санду йшла на вибори і перемогла з обіцянками молдаванам: 1. Вступу до ЄС; 2. Побороти корупцію; 3. Зближення (аж до "аншлюсу") з Румунією; 4. Вигнати росію з Придністрянщини; 5.І, звісно ж - підвищення життєвого рівня населення;
Що Домна Майя зробила з обіцяного? Н І Ч О Г О.
Життєвий рівень упав, ціни зросли (це, доречі, було основною причиною недавніх протестів, які молдавська пропаганда припіднесла як "руку москви"). До ЄС Молдова наближається "черепашими кроками", і її там і в НАТО не чекають через територіальні проблеми з Придністрянщиною. "Аншлюсу" з Румунією не сталося (і не станеться) бо румуни в НАТО і пречудово розуміють, що примусити Лівобережжя до т.з. "возз"єднання" викличе збройний спротив росії (і, доречі України теж) і втягне НАТО воювати за Румунію. А НАТО (самі бачите) як "войовничо" налаштоване і яка його готовність до війни з московією.. Кацапів з Лівобережжя молдавани не вигнали, бо і не пробували (бояться). І, нарешті - Лівобережжя Дністра то споконвічна Українська земля, споконвіків заселена українцями (відсидітися Банковій, накшталт "моя хата скраю" цього разу не вийде).
Тому, ймовірніше команда М. Санду вибори програє і в Молдові до влати прийдуть проросійські сили. І вина в цьому керівництва Молдови, беззубого, яким воно було скільки я пам"ятаю...
26.09.2025 18:09 Відповісти
Відмазки і виправдання ватного совкового отреб'я.
26.09.2025 18:19 Відповісти
Молдові головне не дати пропхати росії свого слугу народу.
Якщо пройде молд.слуга народу,той так само буде руйнувати країни зсередини,а кремль в очах Заходу буде видавати,ніби він ніпричому.
26.09.2025 18:28 Відповісти
 
 