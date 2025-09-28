У Молдові розпочалися парламентські вибори: відкрито майже 2 тис. виборчих дільниць

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

У неділю, 28 вересня, в Молдові стартували парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін.



По всій країні зранку неділі відкрили 1973 виборчі дільниці. У перегонах беруть участь 22 виборчі конкуренти: 14 партій, чотири виборчі блоки й чотири незалежні кандидати.

Для визнання виборів такими, що відбулися, потрібна участь не менше третини виборців, внесених до списків. Разом з тим, до парламенту пройдуть лише ті, хто подолає виборчий бар'єр, встановлений чинним законодавством: 5% для партій, 7% для блоків і 2% для незалежних кандидатів.

На парламентських виборах 2025 року вперше було запроваджено голосування поштою для громадян Молдови, які мешкають у 10 країнах. Загалом Центральна виборча комісія затвердила список із 301 виборчої дільниці, відкритих у 41 країні.

Для дільниць на території Молдови передбачено 2,8 мільйона бюлетенів, а для діаспори — понад 864 тисячі. Бюлетені надрукували не тільки румунською, а й п’ятьма мовами етнічних меншин (романською, болгарською, українською, гагаузькою та російською).

О 07:00 по всій Молдові відкрилися виборчі дільниці для голосування. Вони працюватимуть до 21:00.

За перебігом голосування слідкують як місцеві, так і міжнародні спостерігачі. Перші попередні результати очікуються після закриття виборчих дільниць.

