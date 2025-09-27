Напередодні виборів у Молдові поширюють фейки про відправку військ в Україну для війни з РФ

В адміністрації президентки Молдови у суботу, 27 вересня, попередили громадян про те, що останнім часом у соціальних мережах постійно циркулює неправдива інформація про нібито "домовленості про відправку молдовських військ" в Україну воювати з Росією.

Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

Так, прессекретар президентки Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що це фейки, створені для залякування людей. Він нагадав, що Молдова – нейтральна держава.

"Будьте обережні. Цими днями в Telegram продовжують поширювати фейки, щоб залякати людей і посіяти недовіру. Молдова – нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ – відверта брехня. Не дозволяйте себе обманювати: правда і наша єдність – найкращий захист", – заявив Захаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Молдова повернеться до Росії, вона обере "бідність і страх", як Білорусь, - євродепутат Хава

В адміністрація президентки закликали громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел і повідомляти про недостовірну інформацію.