Новини Вплив РФ на вибори у Молдові Фейк про участь військових у Молдови у війні в Україні
Напередодні виборів у Молдові поширюють фейки про відправку військ в Україну для війни з РФ

У Молдові поширюють фейки про відправку військ в Україну

В адміністрації президентки Молдови у суботу, 27 вересня, попередили громадян про те, що останнім часом у соціальних мережах постійно циркулює неправдива інформація про нібито "домовленості про відправку молдовських військ" в Україну воювати з Росією.

Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

Так, прессекретар президентки Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що це фейки, створені для залякування людей. Він нагадав, що Молдова – нейтральна держава.

"Будьте обережні. Цими днями в Telegram продовжують поширювати фейки, щоб залякати людей і посіяти недовіру. Молдова – нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ – відверта брехня. Не дозволяйте себе обманювати: правда і наша єдність – найкращий захист", – заявив Захаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Молдова повернеться до Росії, вона обере "бідність і страх", як Білорусь, - євродепутат Хава

В адміністрація президентки закликали громадян отримувати інформацію лише з офіційних джерел і повідомляти про недостовірну інформацію.

Автор: 

вибори (6755) Молдова (2137) війна в Україні (6361)
Коментувати
Сортувати:
Та вони в Придністровʼє бояться навідатись, а то війна в Україні. Не смішно.
27.09.2025 23:54 Відповісти
Если в Молдове проголосуют за пророссийские партии, обязательно отправят воевать против Украины, посмотрите как на Донбассе, швабру в жопу, матерям и близким людям нож к горлу и бегут как миленькие убивать соотечественников, такое и Молдову ждёт
28.09.2025 00:20 Відповісти
Це ******, гадить і в Молдові, такими ж ригоАНАЛАМИ опозажопними, як в Україні у ВРУ ?????
Мертвечук, бойко, шуфрич, можуть продовжити???
28.09.2025 00:29 Відповісти
 
 