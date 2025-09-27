Накануне выборов в Молдове распространяют фейки об отправке войск в Украину для войны с РФ

В администрации президента Молдовы в субботу, 27 сентября, предупредили граждан о том, что в последнее время в социальных сетях постоянно циркулирует ложная информация о якобы "договоренности об отправке молдавских войск" в Украину воевать с Россией.

Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Так, пресс-секретарь президента Майи Санду Игорь Захаров отметил, что это фейки, созданные для запугивания людей. Он напомнил, что Молдова - нейтральное государство.

"Будьте осторожны. На днях в Telegram продолжают распространять фейки, чтобы запугать людей и посеять недоверие. Молдова - нейтральное государство и останется таким. Все истории о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск - откровенная ложь. Не позволяйте себя обманывать: правда и наше единство - лучшая защита", - заявил Захаров.

В администрация президента призвали граждан получать информацию только из официальных источников и сообщать о недостоверной информации.