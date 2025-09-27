РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4645 посетителей онлайн
Новости Влияние РФ на выборы в Молдове Фейк об участии военных из Молдовы в войне в Украине
323 3

Накануне выборов в Молдове распространяют фейки об отправке войск в Украину для войны с РФ

В Молдове распространяют фейки об отправке войск в Украину

В администрации президента Молдовы в субботу, 27 сентября, предупредили граждан о том, что в последнее время в социальных сетях постоянно циркулирует ложная информация о якобы "договоренности об отправке молдавских войск" в Украину воевать с Россией.

Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Так, пресс-секретарь президента Майи Санду Игорь Захаров отметил, что это фейки, созданные для запугивания людей. Он напомнил, что Молдова - нейтральное государство.

"Будьте осторожны. На днях в Telegram продолжают распространять фейки, чтобы запугать людей и посеять недоверие. Молдова - нейтральное государство и останется таким. Все истории о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск - откровенная ложь. Не позволяйте себя обманывать: правда и наше единство - лучшая защита", - заявил Захаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Молдова вернется к России, она выберет "бедность и страх", как Беларусь, - евродепутат Хава

В администрация президента призвали граждан получать информацию только из официальных источников и сообщать о недостоверной информации.

Автор: 

выборы (24794) Молдова (1931) война в Украине (6312)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та вони в Придністровʼє бояться навідатись, а то війна в Україні. Не смішно.
показать весь комментарий
27.09.2025 23:54 Ответить
Если в Молдове проголосуют за пророссийские партии, обязательно отправят воевать против Украины, посмотрите как на Донбассе, швабру в жопу, матерям и близким людям нож к горлу и бегут как миленькие убивать соотечественников, такое и Молдову ждёт
показать весь комментарий
28.09.2025 00:20 Ответить
Це ******, гадить і в Молдові, такими ж ригоАНАЛАМИ опозажопними, як в Україні у ВРУ ?????
Мертвечук, бойко, шуфрич, можуть продовжити???
показать весь комментарий
28.09.2025 00:29 Ответить
 
 