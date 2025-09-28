МЗС Румунії: Москва хоче позбавити молдован права самостійно обирати майбутнє
Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час виступу в Генеральній асамблеї ООН у неділю висловила стурбованість ситуацією в Молдові, де проходять парламентські вибори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона засудила російські спроби вплинути на голосування та зазначила, що Москва організувала масштабну кампанію дезінформації й зовнішнього втручання.
"Ми засудили кампанію дезінформації та зловмисне зовнішнє втручання, організоване Російською Федерацією в безпрецедентних масштабах, з явною метою підірвати суверенне право молдовських громадян самостійно вирішувати своє майбутнє", – написала вона у Facebook.
Крім того, Цою наголосила на необхідності негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і забезпечення доступу гуманітарної допомоги для цивільних.
Вона також підтвердила непохитну підтримку Румунією суверенітету й територіальної цілісності України та підкреслила прихильність до захисту прав людини, боротьби зі змінами клімату й сталого розвитку.
О 07:00 по всій Молдові відкрилися виборчі дільниці для голосування. Вони працюватимуть до 21:00.
За перебігом голосування слідкують як місцеві, так і міжнародні спостерігачі. Перші попередні результати очікуються після закриття виборчих дільниць.
це в України нема - або битися або битися...
"Не важливо, як проголосували, важливо, як підрахували" ©