МЗС Румунії: Москва хоче позбавити молдован права самостійно обирати майбутнє

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час виступу в Генеральній асамблеї ООН у неділю висловила стурбованість ситуацією в Молдові, де проходять парламентські вибори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона засудила російські спроби вплинути на голосування та зазначила, що Москва організувала масштабну кампанію дезінформації й зовнішнього втручання.

"Ми засудили кампанію дезінформації та зловмисне зовнішнє втручання, організоване Російською Федерацією в безпрецедентних масштабах, з явною метою підірвати суверенне право молдовських громадян самостійно вирішувати своє майбутнє", – написала вона у Facebook.

Крім того, Цою наголосила на необхідності негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і забезпечення доступу гуманітарної допомоги для цивільних.

Вона також підтвердила непохитну підтримку Румунією суверенітету й територіальної цілісності України та підкреслила прихильність до захисту прав людини, боротьби зі змінами клімату й сталого розвитку.

О 07:00 по всій Молдові відкрилися виборчі дільниці для голосування. Вони працюватимуть до 21:00.

За перебігом голосування слідкують як місцеві, так і міжнародні спостерігачі. Перші попередні результати очікуються після закриття виборчих дільниць.

