УКР
Новини Вплив РФ на вибори у Молдові
1 599 7

МЗС Румунії: Москва хоче позбавити молдован права самостійно обирати майбутнє

МЗС Румунії засудило втручання Росії у вибори Молдови

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час виступу в Генеральній асамблеї ООН у неділю висловила стурбованість ситуацією в Молдові, де проходять парламентські вибори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона засудила російські спроби вплинути на голосування та зазначила, що Москва організувала масштабну кампанію дезінформації й зовнішнього втручання.

"Ми засудили кампанію дезінформації та зловмисне зовнішнє втручання, організоване Російською Федерацією в безпрецедентних масштабах, з явною метою підірвати суверенне право молдовських громадян самостійно вирішувати своє майбутнє", – написала вона у Facebook.

Також читайте: Напередодні виборів у Молдові поширюють фейки про відправку військ в Україну для війни з РФ

Крім того, Цою наголосила на необхідності негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників і забезпечення доступу гуманітарної допомоги для цивільних.

Вона також підтвердила непохитну підтримку Румунією суверенітету й територіальної цілісності України та підкреслила прихильність до захисту прав людини, боротьби зі змінами клімату й сталого розвитку.

Читайте: Зеленський: Європа має допомогти Молдові протистояти впливу Росії

О 07:00 по всій Молдові відкрилися виборчі дільниці для голосування. Вони працюватимуть до 21:00.

За перебігом голосування слідкують як місцеві, так і міжнародні спостерігачі. Перші попередні результати очікуються після закриття виборчих дільниць.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Молдова готується до возз'єднання взад з "ПМР".
показати весь коментар
28.09.2025 18:25 Відповісти
та топайте вже в Румунію, у вас є шанс.
це в України нема - або битися або битися...
показати весь коментар
28.09.2025 18:30 Відповісти
Рашистам мало Придністров"я . Ще раз кажу - радує лиш те , що у провідних країнах ЄС правим ще не скоро перемагати грошима рашки на виборах .Може вона ****** подохне як ********* до чого часу
показати весь коментар
28.09.2025 18:37 Відповісти
Немає причин для паніки. Порахують як потрібно голоси молдаван в Європі, до 51%. Молдовани в цьому специ.
показати весь коментар
28.09.2025 18:40 Відповісти
Вся надежда на тех кто будет голосовать за кордоном,так как в Молдавии осталось много ватников.
показати весь коментар
28.09.2025 18:56 Відповісти
Порахують як потрібно голоси молдаван в Європі, до 51%.

"Не важливо, як проголосували, важливо, як підрахували" ©
показати весь коментар
28.09.2025 19:17 Відповісти
Та кому нахрєн потрібна ваша стурбованість..вводьте внутрішні війська для стабілізації обстановки та захисту братньго кровного народу..дійте як кацапи типу для захисту молдаван і навіть їхніми методами щодо кацапів та місцевих ватних ждунів
показати весь коментар
28.09.2025 19:22 Відповісти
 
 