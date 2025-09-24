Зеленський: Європа має допомогти Молдові протистояти впливу Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз активніше підтримувати Молдову на тлі спроб Росії втягнути її у свою сферу впливу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зеленський порівняв нинішні дії Кремля з тим, що Іран свого часу зробив з Ліваном, і наголосив, що реакція світу на російські кроки знову недостатня. Президент нагадав, що Європа вже "втратила" Грузію та Білорусь, які стали залежними від Росії, і не може допустити повторення цього сценарію з Молдовою.

"Для Європи підтримка стабільності Молдови не є дорогою - але її відсутність обійшлася б набагато дорожче. Ось чому ЄС повинен допомогти Молдові зараз - фінансуванням та енергетичною підтримкою, а не лише словами чи політичними жестами", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що у разі виграшу проросійських сил на виборах у Молдові, країна стане плацдармом для нападу на Одеську область.

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала стратегію втручання у парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня. План Кремля передбачає вербування молдован за кордоном для голосування, організацію протестів, використання компрометуючих матеріалів проти чиновників, а також масштабну кампанію дезінформації в соціальних мережах.

