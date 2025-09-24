223 3
Зеленський закликав тиснути на РФ: Зупинити Путіна дешевше зараз
Президент України Володимир Зеленський закликав країни світу діяти разом, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.
Так, Зеленський наголосив, що зупинити війну та перегони озброєнь зараз простіше, ніж будувати підземні дитячі садки чи величезні бункери, ховаючи там критичну інфраструктуру.
"Зупинити Путіна дешевше зараз, ніж намагатися захищати кожен порт і корабель від терористів і морських дронів. Ми маємо інакше діяти разом, щоб зупинити агресора. Тоді ми матимемо шанс, що ці перегони озброєнь не принесуть усім нам катастрофи", - заявив президент.
