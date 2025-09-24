Зеленский призвал давить на РФ: Остановить Путина дешевле сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира действовать вместе, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, Зеленский отметил, что остановить войну и гонки вооружений сейчас проще, чем строить подземные детские сады или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру.

"Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда у нас будет шанс, что эти гонки вооружений не принесут всем нам катастрофы", - заявил президент.