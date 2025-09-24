РУС
Новости Давление на Россию
241 3

Зеленский призвал давить на РФ: Остановить Путина дешевле сейчас

Зеленский призвал давить на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира действовать вместе, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, Зеленский отметил, что остановить войну и гонки вооружений сейчас проще, чем строить подземные детские сады или огромные бункеры, пряча там критическую инфраструктуру.

Читайте: Россия продолжает затягивать войну и отказывается от прекращения огня, - Зеленский

"Остановить Путина дешевле сейчас, чем пытаться защищать каждый порт и корабль от террористов и морских дронов. Мы должны иначе действовать вместе, чтобы остановить агрессора. Тогда у нас будет шанс, что эти гонки вооружений не принесут всем нам катастрофы", - заявил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) путин владимир (32231) россия (97355)
Комментировать
Сортировать:
Потрібно "перестать стрелять", "пасматрєть в глаза пуйлу" і "сойтісь посєрєдінє"???
24.09.2025 17:58 Ответить
На ху🤬ла потрібно тиснути, як і на Вовочку Потужного!
24.09.2025 18:30 Ответить
 
 