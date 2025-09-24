РУС
Россия продолжает затягивать войну и отказывается от прекращения огня, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия отказывается от прекращения огня и переговоров с Украиной.

Об этом глава государства сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что пока "продолжается война России против Украины, люди все еще будут гибнуть каждую неделю". Он обратился к участникам Генассамблеи ООН.

"Будет ли Россия благодаря торговле с вами финансировать эту войну? Вернутся ли украденные дети? Освободят ли заложников и военнопленных? Это зависит от вас. Россия похитила тысячи украинских детей, и мы вернули некоторых из них обратно, и я благодарю всех, кто помог, но сколько времени понадобится, чтобы вернуть их всех домой? Вместе мы можем многое изменить. Мы делаем все для того, чтобы Европа действительно помогала, и мы рассчитываем на США. Не молчите, пока Россия продолжает затягивать эту войну и отказывается от прекращения огня. Пожалуйста, выступите и осудите это, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в защите жизни и международного правопорядка. Люди ждут действия", - подчеркнул Зеленский.

