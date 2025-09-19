РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11312 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
451 12

Сейчас Украина не ведет переговоры с РФ о завершении войны: пока продолжаем гуманитарную часть, - Умеров

Умеров о переговорах с РФ

Между Украиной и Россией сейчас ведутся переговоры только по гуманитарным вопросам, касающимся освобождения военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров в интервью CNN.

Так, на вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной по завершению войны, Умеров ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", - сказал Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры между РФ и Украиной находятся на паузе, - Песков

В то же время он отметил, что с другой стороны европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", - добавил секретарь СНБО.

Также читайте: Стратегия Украины заключается в том, чтобы не позволить РФ маневрировать на фронте, - Умеров

Автор: 

переговоры (5153) Умеров Рустем (642) прекращения огня (350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну тому і радіє.
показать весь комментарий
19.09.2025 12:59 Ответить
+3
Огидний мародер. Воно краде, а ви українці вмирайте.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:01 Ответить
+2
Умерівськими «майновими здобуткам у США», зеленський намагається відволікти увагу Українців, від власних здобутків з приблудами95!?!?
показать весь комментарий
19.09.2025 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому ти радієш??в тебе ж усьо на мазі і з кацапами та й з піндосами,заробітчанине....
показать весь комментарий
19.09.2025 12:58 Ответить
Ну тому і радіє.
показать весь комментарий
19.09.2025 12:59 Ответить
Умерівськими «майновими здобуткам у США», зеленський намагається відволікти увагу Українців, від власних здобутків з приблудами95!?!?
показать весь комментарий
19.09.2025 12:59 Ответить
Огидний мародер. Воно краде, а ви українці вмирайте.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:01 Ответить
до речі, про шмигаля ані слова.
не краде?
хіхіхіхі.......
показать весь комментарий
19.09.2025 13:06 Ответить
тільки но, лічильник особистого добробуту налагодив, то, яке у сраку, закінчення війни?
егеш, умєров!
тцк, тягніть наступних микол та василів, терміново!
показать весь комментарий
19.09.2025 13:04 Ответить
Гуманоїд! - шо наколядував все в США
показать весь комментарий
19.09.2025 13:13 Ответить
Давай, краще, про real estate
показать весь комментарий
19.09.2025 13:17 Ответить
https://censor.net/ua/news/3574956/zelenskyyi-prokomentuvav-novu-ataku-rf-ta-zgadav-trampa а тут таке .Брешуть обидва ?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:27 Ответить
Нині Україна не веде перемовини з РФ про завершення війни: наразі продовжуємо гуманітарну частину, - Умєров.
А фінансова підтримка сім'ї Умєрова (яка проживає в США) входить до гуманітарної частини, яку веде Україна?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:32 Ответить
Тобто як завжди ні про що тягомотина. Аби цей пір на кістках тривав "as long as we can"
показать весь комментарий
19.09.2025 13:45 Ответить
 
 