Сейчас Украина не ведет переговоры с РФ о завершении войны: пока продолжаем гуманитарную часть, - Умеров

Между Украиной и Россией сейчас ведутся переговоры только по гуманитарным вопросам, касающимся освобождения военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров в интервью CNN.

Так, на вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной по завершению войны, Умеров ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части.

"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", - сказал Умеров.

В то же время он отметил, что с другой стороны европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.

"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", - добавил секретарь СНБО.

