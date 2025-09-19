Сейчас Украина не ведет переговоры с РФ о завершении войны: пока продолжаем гуманитарную часть, - Умеров
Между Украиной и Россией сейчас ведутся переговоры только по гуманитарным вопросам, касающимся освобождения военнопленных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров в интервью CNN.
Так, на вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной по завершению войны, Умеров ответил, что сейчас речь идет только о гуманитарной части.
"Сейчас продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных", - сказал Умеров.
В то же время он отметил, что с другой стороны европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Вашингтон, где была достигнута договоренность о проведении двусторонних и трехсторонних встреч.
"Итак, на этом этапе, думаю, мы ждем, когда состоятся трехсторонние, двусторонние встречи", - добавил секретарь СНБО.
