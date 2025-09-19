УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10825 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори про припинення вогню
346 12

Нині Україна не веде перемовини з РФ про завершення війни: наразі продовжуємо гуманітарну частину, - Умєров

Умєров про переговори з РФ

Між Україною та Росією нині ведуться перемовини лише з гуманітарних питань, що стосуються визволення військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.

Так, на запитання, чи насправді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, Умеров відповів, що наразі йдеться лише про гуманітарну частину.

"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", - сказав Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори між РФ та Україною перебувають на паузі, - Пєсков

Водночас він зауважив, що з іншого боку європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.

"Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Стратегія України полягає в тому, щоб не дозволити РФ маневрувати на фронті, - Умєров

Автор: 

перемовини (3090) Умєров Рустем (728) припинення вогню (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ну тому і радіє.
показати весь коментар
19.09.2025 12:59 Відповісти
+3
Огидний мародер. Воно краде, а ви українці вмирайте.
показати весь коментар
19.09.2025 13:01 Відповісти
+2
Умерівськими «майновими здобуткам у США», зеленський намагається відволікти увагу Українців, від власних здобутків з приблудами95!?!?
показати весь коментар
19.09.2025 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому ти радієш??в тебе ж усьо на мазі і з кацапами та й з піндосами,заробітчанине....
показати весь коментар
19.09.2025 12:58 Відповісти
Ну тому і радіє.
показати весь коментар
19.09.2025 12:59 Відповісти
Умерівськими «майновими здобуткам у США», зеленський намагається відволікти увагу Українців, від власних здобутків з приблудами95!?!?
показати весь коментар
19.09.2025 12:59 Відповісти
Огидний мародер. Воно краде, а ви українці вмирайте.
показати весь коментар
19.09.2025 13:01 Відповісти
до речі, про шмигаля ані слова.
не краде?
хіхіхіхі.......
показати весь коментар
19.09.2025 13:06 Відповісти
тільки но, лічильник особистого добробуту налагодив, то, яке у сраку, закінчення війни?
егеш, умєров!
тцк, тягніть наступних микол та василів, терміново!
показати весь коментар
19.09.2025 13:04 Відповісти
Гуманоїд! - шо наколядував все в США
показати весь коментар
19.09.2025 13:13 Відповісти
Давай, краще, про real estate
показати весь коментар
19.09.2025 13:17 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3574956/zelenskyyi-prokomentuvav-novu-ataku-rf-ta-zgadav-trampa а тут таке .Брешуть обидва ?
показати весь коментар
19.09.2025 13:27 Відповісти
Нині Україна не веде перемовини з РФ про завершення війни: наразі продовжуємо гуманітарну частину, - Умєров.
А фінансова підтримка сім'ї Умєрова (яка проживає в США) входить до гуманітарної частини, яку веде Україна?
показати весь коментар
19.09.2025 13:32 Відповісти
Тобто як завжди ні про що тягомотина. Аби цей пір на кістках тривав "as long as we can"
показати весь коментар
19.09.2025 13:45 Відповісти
 
 