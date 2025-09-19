Нині Україна не веде перемовини з РФ про завершення війни: наразі продовжуємо гуманітарну частину, - Умєров
Між Україною та Росією нині ведуться перемовини лише з гуманітарних питань, що стосуються визволення військовополонених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.
Так, на запитання, чи насправді ведуться переговори між Росією та Україною щодо завершення війни, Умеров відповів, що наразі йдеться лише про гуманітарну частину.
"Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", - сказав Умєров.
Водночас він зауважив, що з іншого боку європейські лідери разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей.
"Отже, на цьому етапі, думаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі", - додав секретар РНБО.
