УКР
Стратегія України полягає в тому, щоб не дозволити РФ маневрувати на фронті, - Умєров

В чому полягає стратегія України? Умєров відповів

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що лінію фронті стабілізовано. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Станом на сьогодні Росія не досягла жодної стратегічної мети, і її війська зупинено. Ми стабілізували ситуацію. Наша стратегія полягає в тому, щоб не дозволити їм маневрувати. Навіть якщо їхні медіа стверджують, що вони просуваються - їх зупинено. Ми зупинили їх на північному напрямку, в Сумській області. Вони хотіли здійснити вторгнення, ми їх зупинили. Потім вони маневрували в Запорізькій області та в районі Покровська, де ми також їх зупинили", - наголосив Умєров.

За словами секретаря РНБО, лінію фронту стабілізовано.

Читайте: Від прямого удару ракети не врятують ні "дві стіни", ні паркінг, ні підвал, - ДСНС

"Ми захищаємо небо, але вони продовжують штурмувати і саме тому нам потрібна підтримка партнерів. Нам потрібна піідтримка США і ми вдячні за те, що вони роблять для нас у сфері безпекової допомоги та за їхні дипломатичні ініціативи щодо завершення цієї війни", - додав Умєров.

Також він зазначив, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року, думаю, вони їх розширять. І це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", - підсумував секретар РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров анонсував засідання Ставки: говоритимуть про захист критичної інфраструктури від ударів РФ

Умєров Рустем війна в Україні
+14
"наша стратегія полягає в тому, щоб купити ще більше нерухомості в Маямі" - умєроф
19.09.2025 12:15 Відповісти
+8
Тут недавно огласили маневры Умерова на рынке недвижимости в США, вот где настоящая стратегия.
19.09.2025 12:21 Відповісти
+7
о.. щось давно гниди умертвія не чути було ..виповзло з лайна і сре зельоним поносом

саме тому і Чонгар розмінували ..щоб русня прям уїла від можливостей маневру.
19.09.2025 12:14 Відповісти
о.. щось давно гниди умертвія не чути було ..виповзло з лайна і сре зельоним поносом

саме тому і Чонгар розмінували ..щоб русня прям уїла від можливостей маневру.
19.09.2025 12:14 Відповісти
І маневрувати не між 5 квартирами в США, а вже між 10
19.09.2025 12:33 Відповісти
Вони маневрували, ми їх зупинили....
******* стид - і оцей кретин був цілим міністром оборони.
В принципі питань чому в нас таке срачедло в обороні і 0 реформ можна знімати.
19.09.2025 12:16 Відповісти
Із рубрики "https://www.holosameryky.com/a/ja-zupynyv-putina-bajden/7687364.html Я зупинив Путіна."
19.09.2025 12:17 Відповісти
Щось давно не чутно було цього виродка , я вже думав він здох , а ні **** живий .
19.09.2025 12:17 Відповісти
потужні манеВруни
19.09.2025 12:19 Відповісти
О.....вилізло... значить везь день кизділякати буде і про 2 мільйони дронів вже чули і про лазерну зброю.
19.09.2025 12:20 Відповісти
Хто вже говорив той хто нічого доброго не зробив будучи міністром оборони ,корупція на крові, браковані ********** ,нерухомість в США і за все це пішов на підвищення.
19.09.2025 12:24 Відповісти
«Впоратися на фронті», умерову допомагає майно на млн доларів у США!!…. Ото все держслужбовець Умеров, «наколядував» з посадових окладів в Україні ??
19.09.2025 12:25 Відповісти
Така стратегія називається: СТРАТЕГІЧНА ДЕМАГОГІЯ.
19.09.2025 12:29 Відповісти
воно що стало стратегом після того як на вкрадені гроші накупляло собі хаз у штатах.....падлюка зелена...
19.09.2025 12:38 Відповісти
Ваша, курви ЗЕлені, стратегія це вішати локшину ідіотам та ******* мільярдами, щоб купувати недвігу у Штатах чи у Лондоні. ЦЕ ВАША ЄДИНА СТРАТЕГІЯ - сдати Україну москалоті, на цьому заробити мільярди та потім сєбнути на свої віли за кордон.
19.09.2025 12:45 Відповісти
Стратег блд
19.09.2025 12:47 Відповісти
Стратег по мародерству і шахрайству.
19.09.2025 12:50 Відповісти
 
 