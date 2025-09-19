Стратегія України полягає в тому, щоб не дозволити РФ маневрувати на фронті, - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що лінію фронті стабілізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Станом на сьогодні Росія не досягла жодної стратегічної мети, і її війська зупинено. Ми стабілізували ситуацію. Наша стратегія полягає в тому, щоб не дозволити їм маневрувати. Навіть якщо їхні медіа стверджують, що вони просуваються - їх зупинено. Ми зупинили їх на північному напрямку, в Сумській області. Вони хотіли здійснити вторгнення, ми їх зупинили. Потім вони маневрували в Запорізькій області та в районі Покровська, де ми також їх зупинили", - наголосив Умєров.

За словами секретаря РНБО, лінію фронту стабілізовано.

"Ми захищаємо небо, але вони продовжують штурмувати і саме тому нам потрібна підтримка партнерів. Нам потрібна піідтримка США і ми вдячні за те, що вони роблять для нас у сфері безпекової допомоги та за їхні дипломатичні ініціативи щодо завершення цієї війни", - додав Умєров.

Також він зазначив, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року, думаю, вони їх розширять. І це свідчить про те, що Росія не має серйозного наміру завершити цю війну", - підсумував секретар РНБО.

