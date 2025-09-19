Стратегия Украины заключается в том, чтобы не позволить РФ маневрировать на фронте, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что линия фронта стабилизирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.

"По состоянию на сегодня Россия не достигла ни одной стратегической цели, и ее войска остановлены. Мы стабилизировали ситуацию. Наша стратегия заключается в том, чтобы не позволить им маневрировать. Даже если их медиа утверждают, что они продвигаются - они остановлены. Мы остановили их на северном направлении, в Сумской области. Они хотели осуществить вторжение, мы их остановили. Затем они маневрировали в Запорожской области и в районе Покровска, где мы также их остановили", - подчеркнул Умеров.

По словам секретаря СНБО, линия фронта стабилизирована.

"Мы защищаем небо, но они продолжают штурмовать и именно поэтому нам нужна поддержка партнеров. Нам нужна поддержка США и мы благодарны за то, что они делают для нас в сфере безопасности помощи и за их дипломатические инициативы по завершению этой войны", - добавил Умеров.

Также он отметил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и финансирование дронов-перехватчиков.

"Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день. Поэтому до конца года, думаю, они их расширят. И это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", - подытожил секретарь СНБО.

