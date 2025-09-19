Стратегия Украины заключается в том, чтобы не позволить РФ маневрировать на фронте, - Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что линия фронта стабилизирована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.
"По состоянию на сегодня Россия не достигла ни одной стратегической цели, и ее войска остановлены. Мы стабилизировали ситуацию. Наша стратегия заключается в том, чтобы не позволить им маневрировать. Даже если их медиа утверждают, что они продвигаются - они остановлены. Мы остановили их на северном направлении, в Сумской области. Они хотели осуществить вторжение, мы их остановили. Затем они маневрировали в Запорожской области и в районе Покровска, где мы также их остановили", - подчеркнул Умеров.
По словам секретаря СНБО, линия фронта стабилизирована.
"Мы защищаем небо, но они продолжают штурмовать и именно поэтому нам нужна поддержка партнеров. Нам нужна поддержка США и мы благодарны за то, что они делают для нас в сфере безопасности помощи и за их дипломатические инициативы по завершению этой войны", - добавил Умеров.
Также он отметил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и финансирование дронов-перехватчиков.
"Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день. Поэтому до конца года, думаю, они их расширят. И это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", - подытожил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
саме тому і Чонгар розмінували ..щоб русня прям уїла від можливостей маневру.
маневруватине між 5 квартирами в США, а вже між 10
******* стид - і оцей кретин був цілим міністром оборони.
В принципі питань чому в нас таке срачедло в обороні і 0 реформ можна знімати.