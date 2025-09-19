РУС
Стратегия Украины заключается в том, чтобы не позволить РФ маневрировать на фронте, - Умеров

В чем заключается стратегия Украины? Умеров ответил

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что линия фронта стабилизирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.

"По состоянию на сегодня Россия не достигла ни одной стратегической цели, и ее войска остановлены. Мы стабилизировали ситуацию. Наша стратегия заключается в том, чтобы не позволить им маневрировать. Даже если их медиа утверждают, что они продвигаются - они остановлены. Мы остановили их на северном направлении, в Сумской области. Они хотели осуществить вторжение, мы их остановили. Затем они маневрировали в Запорожской области и в районе Покровска, где мы также их остановили", - подчеркнул Умеров.

По словам секретаря СНБО, линия фронта стабилизирована.

Читайте: От прямого удара ракеты не спасут ни "две стены", ни паркинг, ни подвал, - ГСЧС

"Мы защищаем небо, но они продолжают штурмовать и именно поэтому нам нужна поддержка партнеров. Нам нужна поддержка США и мы благодарны за то, что они делают для нас в сфере безопасности помощи и за их дипломатические инициативы по завершению этой войны", - добавил Умеров.

Также он отметил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и финансирование дронов-перехватчиков.

"Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день. Поэтому до конца года, думаю, они их расширят. И это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", - подытожил секретарь СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров анонсировал заседание Ставки: будут говорить о защите критической инфраструктуры от ударов РФ

Умеров Рустем (642) война в Украине (6165)
"наша стратегія полягає в тому, щоб купити ще більше нерухомості в Маямі" - умєроф
19.09.2025 12:15 Ответить
Вони маневрували, ми їх зупинили....
******* стид - і оцей кретин був цілим міністром оборони.
В принципі питань чому в нас таке срачедло в обороні і 0 реформ можна знімати.
19.09.2025 12:16 Ответить
о.. щось давно гниди умертвія не чути було ..виповзло з лайна і сре зельоним поносом

саме тому і Чонгар розмінували ..щоб русня прям уїла від можливостей маневру.
19.09.2025 12:14 Ответить
І маневрувати не між 5 квартирами в США, а вже між 10
19.09.2025 12:33 Ответить
Із рубрики "https://www.holosameryky.com/a/ja-zupynyv-putina-bajden/7687364.html Я зупинив Путіна."
19.09.2025 12:17 Ответить
Щось давно не чутно було цього виродка , я вже думав він здох , а ні **** живий .
19.09.2025 12:17 Ответить
потужні манеВруни
19.09.2025 12:19 Ответить
О.....вилізло... значить везь день кизділякати буде і про 2 мільйони дронів вже чули і про лазерну зброю.
19.09.2025 12:20 Ответить
Тут недавно огласили маневры Умерова на рынке недвижимости в США, вот где настоящая стратегия.
19.09.2025 12:21 Ответить
Хто вже говорив той хто нічого доброго не зробив будучи міністром оборони ,корупція на крові, браковані ********** ,нерухомість в США і за все це пішов на підвищення.
19.09.2025 12:24 Ответить
«Впоратися на фронті», умерову допомагає майно на млн доларів у США!!…. Ото все держслужбовець Умеров, «наколядував» з посадових окладів в Україні ??
19.09.2025 12:25 Ответить
Така стратегія називається: СТРАТЕГІЧНА ДЕМАГОГІЯ.
19.09.2025 12:29 Ответить
воно що стало стратегом після того як на вкрадені гроші накупляло собі хаз у штатах.....падлюка зелена...
19.09.2025 12:38 Ответить
Ваша, курви ЗЕлені, стратегія це вішати локшину ідіотам та ******* мільярдами, щоб купувати недвігу у Штатах чи у Лондоні. ЦЕ ВАША ЄДИНА СТРАТЕГІЯ - сдати Україну москалоті, на цьому заробити мільярди та потім сєбнути на свої віли за кордон.
19.09.2025 12:45 Ответить
Стратег блд
19.09.2025 12:47 Ответить
Стратег по мародерству і шахрайству.
19.09.2025 12:50 Ответить
 
 