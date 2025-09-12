Умеров анонсировал заседание Ставки: будут говорить о защите критической инфраструктуры от ударов РФ
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о подготовке к очередному заседанию Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"На повестке дня - ключевые вопросы, определяющие оборону и устойчивость Украины этой осенью и зимой.
Заслушаем доклады об оперативной ситуации на фронте и темпах обеспечения Сил обороны оружием и боеприпасами - как благодаря украинскому производству, так и через импорт и международную поддержку". - говорится в сообщении.
Умеров заявил, что по итогам последнего заседания Рамштайн и встреч с международными партнерами в Лондоне, ожидают доклад министра обороны и команды о дополнительных путях финансирования закупки беспилотников, в частности, фокус на усилении дальнобойных возможностей.
"Также Минобороны готовит доклад о текущем состоянии производственных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса и совместных проектов с международными партнерами.
Отдельно должны активизировать координацию с партнерами и НАТО в рамках программы PURL - закупки американского вооружения за счет союзников. Это критически важный элемент как для повышения нашей обороноспособности, так и для развития стратегических отношений с Соединенными Штатами и всей системой партнерств", - отметил он.
Также будут обсуждать защиту критической инфраструктуры от ракетных и дроновых атак на осенне-зимний период.
Забіг сюди спитати, як там шляхта? Ще не розбіглися? Чи вже заспокоїлися... Які новини з Речі?))
Ще береться?.. чи копротівляєтся..
Наче не війна і шапітолій...
Все анонсують та анонсують...
Як і "плани наступу" - мабуть дря русні їх теж "анонсували" передчасно...
Шел четвертый осенне-зимний период...
анонсував? типу розклеїв афіши по всьому містечку?
типу: не пропустить, одна ставка з легендарним голоборотькой, проїздом в нашому клюбі?
работа сделана, можно отдыхать
украінці , вчити своїх дітей німецький ( бо центр ЄС розмовляє німецькою) , англійській ( бо БРИТАНІЯ ТА США - гаранти), та французькій ( бо Макрон - друг України)
головне потужно волати як про бпла фламінго та інші вундервафлі