Умеров анонсировал заседание Ставки: будут говорить о защите критической инфраструктуры от ударов РФ

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о подготовке к очередному заседанию Ставки Верховного Главнокомандующего.

"На повестке дня - ключевые вопросы, определяющие оборону и устойчивость Украины этой осенью и зимой.

Заслушаем доклады об оперативной ситуации на фронте и темпах обеспечения Сил обороны оружием и боеприпасами - как благодаря украинскому производству, так и через импорт и международную поддержку". - говорится в сообщении.

Умеров заявил, что по итогам последнего заседания Рамштайн и встреч с международными партнерами в Лондоне, ожидают доклад министра обороны и команды о дополнительных путях финансирования закупки беспилотников, в частности, фокус на усилении дальнобойных возможностей.

"Также Минобороны готовит доклад о текущем состоянии производственных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса и совместных проектов с международными партнерами.

Отдельно должны активизировать координацию с партнерами и НАТО в рамках программы PURL - закупки американского вооружения за счет союзников. Это критически важный элемент как для повышения нашей обороноспособности, так и для развития стратегических отношений с Соединенными Штатами и всей системой партнерств", - отметил он.

Также будут обсуждать защиту критической инфраструктуры от ракетных и дроновых атак на осенне-зимний период.

