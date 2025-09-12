РУС
Умеров анонсировал заседание Ставки: будут говорить о защите критической инфраструктуры от ударов РФ

Заседание Ставки. Будут обсуждать подготовку к зиме

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о подготовке к очередному заседанию Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"На повестке дня - ключевые вопросы, определяющие оборону и устойчивость Украины этой осенью и зимой.

Заслушаем доклады об оперативной ситуации на фронте и темпах обеспечения Сил обороны оружием и боеприпасами - как благодаря украинскому производству, так и через импорт и международную поддержку". - говорится в сообщении.

Умеров заявил, что по итогам последнего заседания Рамштайн и встреч с международными партнерами в Лондоне, ожидают доклад министра обороны и команды о дополнительных путях финансирования закупки беспилотников, в частности, фокус на усилении дальнобойных возможностей.

Читайте также: На следующей неделе состоится технологическая Ставка, рассмотрят развитие ракетных программ и масштабирование производства дронов-перехватчиков, - Умеров

"Также Минобороны готовит доклад о текущем состоянии производственных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса и совместных проектов с международными партнерами.

Отдельно должны активизировать координацию с партнерами и НАТО в рамках программы PURL - закупки американского вооружения за счет союзников. Это критически важный элемент как для повышения нашей обороноспособности, так и для развития стратегических отношений с Соединенными Штатами и всей системой партнерств", - отметил он.

Также будут обсуждать защиту критической инфраструктуры от ракетных и дроновых атак на осенне-зимний период.

Читайте: Кэллог встретился с Умеровым: обсудили гарантии безопасности Украине и инициативу PURL

Також обговорюватимуть захист критичної інфраструктури від ракетних і дронових атак на осінньо-зимовий період.

Шел четвертый осенне-зимний период...
12.09.2025 12:16 Ответить
Будуть робити четвертий рівень захису, хоча перших три ще ніхто не бачив, але кошти витрачені?
12.09.2025 12:24 Ответить
Умєров анонсував

анонсував? типу розклеїв афіши по всьому містечку?
типу: не пропустить, одна ставка з легендарним голоборотькой, проїздом в нашому клюбі?
12.09.2025 12:19 Ответить
Привіт камради.
Забіг сюди спитати, як там шляхта? Ще не розбіглися? Чи вже заспокоїлися... Які новини з Речі?))
12.09.2025 12:11 Ответить
Пуштуна запросіть обов'язково. Він видатний в цьому спец.
12.09.2025 12:11 Ответить
а де Вомбат Насіння?
Ще береться?.. чи копротівляєтся..
12.09.2025 12:26 Ответить
ні, ну Чєбурєк теж сказочний...
Наче не війна і шапітолій...
Все анонсують та анонсують...
Як і "плани наступу" - мабуть дря русні їх теж "анонсували" передчасно...
12.09.2025 12:13 Ответить
12.09.2025 12:16 Ответить
Умєров анонсував

анонсував? типу розклеїв афіши по всьому містечку?
типу: не пропустить, одна ставка з легендарним голоборотькой, проїздом в нашому клюбі?
12.09.2025 12:19 Ответить
"Умєров анонсував засідання Ставки"

работа сделана, можно отдыхать
12.09.2025 12:21 Ответить
Якщо не помиляюся то захист критичної інфоаструри повинен був відбутися ще років зо два тому. Лисий Мустафа там зуб давав. Ні? Знову гроші вкрали? Чи без потужної Ставки кіна не буде?
12.09.2025 12:23 Ответить
Будуть робити четвертий рівень захису, хоча перших три ще ніхто не бачив, але кошти витрачені?
12.09.2025 12:24 Ответить
Заради цього міндіч і виїхав. Там секретна Ставка по розподіленню офшорів.
12.09.2025 12:28 Ответить
все ніяк не наговоряться?
12.09.2025 12:25 Ответить
А Умеров, як секретар РНБО - яким боком до Ставки? Чи він на двох посадах одразу? Так тоді ми рухаємось до совка, де посади постійно об'єднувались...
12.09.2025 12:25 Ответить
Мені здається що той умеров - ні риба ані мʼясо . Але знає английську

украінці , вчити своїх дітей німецький ( бо центр ЄС розмовляє німецькою) , англійській ( бо БРИТАНІЯ ТА США - гаранти), та французькій ( бо Макрон - друг України)
12.09.2025 12:27 Ответить
Став на Дніпро. Його скоріше захоплять ніж Запоріжжя.
12.09.2025 12:30 Ответить
у тім і справа що тільки говоритимуть.....геть зелених потвор...
12.09.2025 12:34 Ответить
Говоритимуть? А робити щось будуть?
12.09.2025 12:49 Ответить
Нарешті! Нарешті прийшла пора розказати, що треба обговорити захист критичної інфраструктури.
12.09.2025 13:01 Ответить
Одни онансисты.Твари мародерное.
12.09.2025 13:04 Ответить
Засідання по розпилу коштів та зберження своіх перше питання остальні не важливі потім
головне потужно волати як про бпла фламінго та інші вундервафлі
12.09.2025 13:27 Ответить
почнуть тирити гроші з новою силою
12.09.2025 14:34 Ответить
Влада потужних анонсів та всратих результатів.
12.09.2025 14:36 Ответить
А перестати красти ти не анонсував ?
12.09.2025 14:50 Ответить
Пора анонсувати відкритя шаурмячної в РНБО
12.09.2025 15:15 Ответить
 
 