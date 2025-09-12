УКР
Новини Засідання Ставки
Умєров анонсував засідання Ставки: говоритимуть про захист критичної інфраструктури від ударів РФ

Засідання Ставки. Обговорюватимуть підготовку до зими

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про підготовку до чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На порядку денному – ключові питання, що визначають оборону та стійкість України цієї осені й зими.

Заслухаємо доповіді про оперативну ситуацію на фронті й темпи забезпечення Сил оборони зброєю й боєприпасами – як завдяки українському виробництву, так і через імпорт та міжнародну підтримку". - йдеться в повідомленні.

Умєров заявив, що за підсумками останнього засідання Рамштайну та зустрічей з міжнародними партнерами в Лондоні, очікують на доповідь міністра оборони та команди про додаткові шляхи фінансування закупівлі безпілотників, зокрема, фокус на посиленні далекобійних спроможностей.

Читайте також: Наступного тижня відбудеться технологічна Ставка, розглянуть розвиток ракетних програм і масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, - Умєров

"Також Міноборони готує доповідь про поточний стан виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу та спільних проєктів із міжнародними партнерами.

Окремо маємо активізувати координацію з партнерами та НАТО у межах програми PURL – закупівлі американського озброєння коштом союзників. Це критично важливий елемент як для підвищення нашої обороноздатності, так і для розвитку стратегічних відносин зі Сполученими Штатами та всією системою партнерств", - зазначив він.

Також обговорюватимуть захист критичної інфраструктури від ракетних і дронових атак на осінньо-зимовий період.

Читайте: Келлог зустрівся з Умєровим: обговорили гарантії безпеки Україні та ініціативу PURL

РНБО (2330) Ставка (161) Умєров Рустем (725)
+6
Також обговорюватимуть захист критичної інфраструктури від ракетних і дронових атак на осінньо-зимовий період.

Шел четвертый осенне-зимний период...
12.09.2025 12:16 Відповісти
+4
"Умєров анонсував засідання Ставки"

работа сделана, можно отдыхать
12.09.2025 12:21 Відповісти
+4
Будуть робити четвертий рівень захису, хоча перших три ще ніхто не бачив, але кошти витрачені?
12.09.2025 12:24 Відповісти
Привіт камради.
Забіг сюди спитати, як там шляхта? Ще не розбіглися? Чи вже заспокоїлися... Які новини з Речі?))
12.09.2025 12:11 Відповісти
Пуштуна запросіть обов'язково. Він видатний в цьому спец.
12.09.2025 12:11 Відповісти
а де Вомбат Насіння?
Ще береться?.. чи копротівляєтся..
12.09.2025 12:26 Відповісти
ні, ну Чєбурєк теж сказочний...
Наче не війна і шапітолій...
Все анонсують та анонсують...
Як і "плани наступу" - мабуть дря русні їх теж "анонсували" передчасно...
12.09.2025 12:13 Відповісти
12.09.2025 12:16 Відповісти
Умєров анонсував

анонсував? типу розклеїв афіши по всьому містечку?
типу: не пропустить, одна ставка з легендарним голоборотькой, проїздом в нашому клюбі?
12.09.2025 12:19 Відповісти
12.09.2025 12:21 Відповісти
Якщо не помиляюся то захист критичної інфоаструри повинен був відбутися ще років зо два тому. Лисий Мустафа там зуб давав. Ні? Знову гроші вкрали? Чи без потужної Ставки кіна не буде?
12.09.2025 12:23 Відповісти
12.09.2025 12:24 Відповісти
Заради цього міндіч і виїхав. Там секретна Ставка по розподіленню офшорів.
12.09.2025 12:28 Відповісти
все ніяк не наговоряться?
12.09.2025 12:25 Відповісти
А Умеров, як секретар РНБО - яким боком до Ставки? Чи він на двох посадах одразу? Так тоді ми рухаємось до совка, де посади постійно об'єднувались...
12.09.2025 12:25 Відповісти
Мені здається що той умеров - ні риба ані мʼясо . Але знає английську

украінці , вчити своїх дітей німецький ( бо центр ЄС розмовляє німецькою) , англійській ( бо БРИТАНІЯ ТА США - гаранти), та французькій ( бо Макрон - друг України)
12.09.2025 12:27 Відповісти
Став на Дніпро. Його скоріше захоплять ніж Запоріжжя.
12.09.2025 12:30 Відповісти
у тім і справа що тільки говоритимуть.....геть зелених потвор...
12.09.2025 12:34 Відповісти
Говоритимуть? А робити щось будуть?
12.09.2025 12:49 Відповісти
Нарешті! Нарешті прийшла пора розказати, що треба обговорити захист критичної інфраструктури.
12.09.2025 13:01 Відповісти
Одни онансисты.Твари мародерное.
12.09.2025 13:04 Відповісти
Засідання по розпилу коштів та зберження своіх перше питання остальні не важливі потім
головне потужно волати як про бпла фламінго та інші вундервафлі
12.09.2025 13:27 Відповісти
 
 