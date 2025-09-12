Умєров анонсував засідання Ставки: говоритимуть про захист критичної інфраструктури від ударів РФ
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про підготовку до чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"На порядку денному – ключові питання, що визначають оборону та стійкість України цієї осені й зими.
Заслухаємо доповіді про оперативну ситуацію на фронті й темпи забезпечення Сил оборони зброєю й боєприпасами – як завдяки українському виробництву, так і через імпорт та міжнародну підтримку". - йдеться в повідомленні.
Умєров заявив, що за підсумками останнього засідання Рамштайну та зустрічей з міжнародними партнерами в Лондоні, очікують на доповідь міністра оборони та команди про додаткові шляхи фінансування закупівлі безпілотників, зокрема, фокус на посиленні далекобійних спроможностей.
"Також Міноборони готує доповідь про поточний стан виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу та спільних проєктів із міжнародними партнерами.
Окремо маємо активізувати координацію з партнерами та НАТО у межах програми PURL – закупівлі американського озброєння коштом союзників. Це критично важливий елемент як для підвищення нашої обороноздатності, так і для розвитку стратегічних відносин зі Сполученими Штатами та всією системою партнерств", - зазначив він.
Також обговорюватимуть захист критичної інфраструктури від ракетних і дронових атак на осінньо-зимовий період.
