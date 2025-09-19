РУС
От прямого удара ракеты не спасут ни "две стены", ни паркинг, ни подвал, - ГСЧС

Правило двух стен не спасает. Что говорят в ГСЧС?

Спасатели ГСЧС не определяли правило "двух стен".

Об этом в рассказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС, генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Качкан в интервью Цензор.НЕТ.

Он привел одну из ситуаций, случившуюся более года назад.

"Дом в Соломенском районе столицы "прошило" ракетой с 17 по 19 этаж. Тогда три этажа были полностью разрушены. Многие люди погибли. Некоторых выбросило из дома взрывной волной. Одно из тел нашли в 100 метрах в парке.

Я тогда еще был руководителем подразделения мобильно-спасательного центра. Мы работали там на месте. И вот ко мне подходит женщина и говорит: "Найдите моих детей". Ее дети - это молодая пара. Они за два месяца до этого поженились и родители им арендовали квартиру.

Спрашиваю эту женщину, где они могут быть в квартире. Она отвечает, что они прятались в кладовке.

Мы запросили у соответствующих служб планы дома, нашли место, где была кладовка. Под утро мы их выкопали. Оба погибли. Вот вам и правило двух стен", - отметил Качкан.

В ГСЧС призвали граждан найти ближайшее безопасное место рядом с домом, если не удалось вовремя добраться до укрытия.

"Подчеркиваю еще раз: каждый должен знать, где оно расположено. Составьте маршрут, а при необходимости - прорепетируйте, как быстро туда добраться. Расскажите о нем детям и договоритесь с родными: в случае опасности встречаетесь именно там.

Даже находясь в квартире, многие пытаются спрятаться в ванной, туалете, кладовой или коридоре, надеясь, что это гарантирует безопасность. Однако такие места не всегда являются надежными, особенно во время мощных обстрелов или разрушений. Поэтому важно заранее знать настоящее безопасное место и быстро туда добраться", - сказал Качкан.

"От прямого попадания ракеты ни паркинг, ни дом с подвалом не спасут. А от обломков "шахедов" смогут", - добавил он.

обстрел (29597) ГСЧС (5139) война в Украине (6165)
