От прямого удара ракеты не спасут ни "две стены", ни паркинг, ни подвал, - ГСЧС
Спасатели ГСЧС не определяли правило "двух стен".
Об этом в рассказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС, генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Качкан в интервью Цензор.НЕТ.
Он привел одну из ситуаций, случившуюся более года назад.
"Дом в Соломенском районе столицы "прошило" ракетой с 17 по 19 этаж. Тогда три этажа были полностью разрушены. Многие люди погибли. Некоторых выбросило из дома взрывной волной. Одно из тел нашли в 100 метрах в парке.
Я тогда еще был руководителем подразделения мобильно-спасательного центра. Мы работали там на месте. И вот ко мне подходит женщина и говорит: "Найдите моих детей". Ее дети - это молодая пара. Они за два месяца до этого поженились и родители им арендовали квартиру.
Спрашиваю эту женщину, где они могут быть в квартире. Она отвечает, что они прятались в кладовке.
Мы запросили у соответствующих служб планы дома, нашли место, где была кладовка. Под утро мы их выкопали. Оба погибли. Вот вам и правило двух стен", - отметил Качкан.
В ГСЧС призвали граждан найти ближайшее безопасное место рядом с домом, если не удалось вовремя добраться до укрытия.
"Подчеркиваю еще раз: каждый должен знать, где оно расположено. Составьте маршрут, а при необходимости - прорепетируйте, как быстро туда добраться. Расскажите о нем детям и договоритесь с родными: в случае опасности встречаетесь именно там.
Даже находясь в квартире, многие пытаются спрятаться в ванной, туалете, кладовой или коридоре, надеясь, что это гарантирует безопасность. Однако такие места не всегда являются надежными, особенно во время мощных обстрелов или разрушений. Поэтому важно заранее знать настоящее безопасное место и быстро туда добраться", - сказал Качкан.
"От прямого попадания ракеты ни паркинг, ни дом с подвалом не спасут. А от обломков "шахедов" смогут", - добавил он.
Интервью с директором департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимиром Качканом читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре що хоч иліта надійно схована.
Удар по этому дому стал самой кровопролитной российской атакой на мирный объект в Украине с момента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%AF%D1%80%D1%83 удара 9 июля 2022 года по Часову Яру полугодом ранее. В Днепре был объявлен трёхдневный траурhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5#cite_note-dw_2023_01_15_1-2 [2]. В российских городах стали появляться стихийные мемориалы в память о погибших мирных жителях в Днепреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5#%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C ➤.
А чому цей приклад не навели де кідари "прошили" ракетою з 9 по 1 поверх. Джерело: https://censor.net/ua/n3574986
Тільки відповідне бомобосховище може гарантувати безпеку й то тільки те яке розраховане на втримання удару балістичної ракети.
Якщо підвали це не надійно, то реальних бомбосховищ немає взагалі.
І так сайдйот. Пропетляють.