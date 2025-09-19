РУС
Россияне пытаются бить по старым домам, чтобы были как можно большие разрушения, - ГСЧС

РФ намеренно бьет по старым домам, чтобы увеличить разрушения

Спасатели советуют гражданам искать укрытия и безопасные пространства, чтобы спастись от российских ракет и дронов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС, генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Качкан.

"Панельные дома, если будут поражения, могут "сложиться", но будут пустоты. Если есть попадание в старые кирпичные дома, построенные в 50-х годах прошлого столетия, там полностью засыпает людей строительным мусором и пустоты практически отсутствуют", - пояснил он.

Качкан пояснил, что возможность выжить в пустотах есть, если под ними оказаться.

Смотрите: На острове Хортица вторые сутки подряд тушат масштабный пожар, - ГСЧС. ВИДЕО

"Но в панельном доме, в зависимости от поражения, может сразу "сложиться" 16 этажей. Новые дома - монолитные и более прочные. Например, дом в Соломенском районе "прошила" ракета, но он устоял. Из того, что мы видим, россияне стараются поражать старые жилые дома, чтобы были как можно большие разрушения и больше погибших, и это вызвало панику у людей", - отметил он.

Со своей стороны спасатели советуют всем искать укрытие или какие-то более безопасные пространства, не игнорировать тревоги.

"Потому что другого выхода пока нет", - добавил Качкан.

Полный текст интервью с директором департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимиром Качканом читайте по ссылке.

Читайте: Удар вражеского дрона по АЗС на Полтавщине: количество пострадавших возросло до четырех, пожар ликвидирован. ФОТОрепортаж

обстрел (29597) ГСЧС (5139) война в Украине (6165)
У путлера напевно є карта старих будинків України, де він щодня зазначає який будинок сьогодні потрібно знищити. Тварюка.
19.09.2025 11:35 Ответить
Добре, що посадові особи з Урядового кварталу, ЗАВЧАСНО та ПРОФЕСІЙНО «підготували» ДЕРЖАВУ і НАСЕЛЕННЯ, до перебування в Особливому періоді, як це вимагає ЗАКОНОДАВСТВО України, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
Керівники ГПУ СБУ, та ще з десяток структур, не дарма ж гроші отримують за посади від Українців!
А хєранти Конституції, все багатіють з родичами і челядниками, а потім, тікають тамсидять за кордоном, як кучмарик у пінчука!!
19.09.2025 11:35 Ответить
ну так... в Кончі-Заспі жодного руйнування не було
19.09.2025 11:53 Ответить
Було, але всім пофігу. Там зараз людей нема.
19.09.2025 12:02 Ответить
А у цього качкана напевно ж є підвал під намародериною дачею. А то дуже поради жваво дає.
19.09.2025 11:53 Ответить
На банковій дуже старі будинки, в конча заспі теж багато таких, чому туди не летять? Дивно.
