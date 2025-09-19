Россияне пытаются бить по старым домам, чтобы были как можно большие разрушения, - ГСЧС
Спасатели советуют гражданам искать укрытия и безопасные пространства, чтобы спастись от российских ракет и дронов.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС, генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Качкан.
"Панельные дома, если будут поражения, могут "сложиться", но будут пустоты. Если есть попадание в старые кирпичные дома, построенные в 50-х годах прошлого столетия, там полностью засыпает людей строительным мусором и пустоты практически отсутствуют", - пояснил он.
Качкан пояснил, что возможность выжить в пустотах есть, если под ними оказаться.
"Но в панельном доме, в зависимости от поражения, может сразу "сложиться" 16 этажей. Новые дома - монолитные и более прочные. Например, дом в Соломенском районе "прошила" ракета, но он устоял. Из того, что мы видим, россияне стараются поражать старые жилые дома, чтобы были как можно большие разрушения и больше погибших, и это вызвало панику у людей", - отметил он.
Со своей стороны спасатели советуют всем искать укрытие или какие-то более безопасные пространства, не игнорировать тревоги.
"Потому что другого выхода пока нет", - добавил Качкан.
Полный текст интервью с директором департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимиром Качканом читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
Керівники ГПУ СБУ, та ще з десяток структур, не дарма ж гроші отримують за посади від Українців!
А хєранти Конституції, все багатіють з родичами і челядниками, а потім, тікають тамсидять за кордоном, як кучмарик у пінчука!!