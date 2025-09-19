Россияне пытаются бить по старым домам, чтобы были как можно большие разрушения, - ГСЧС

Спасатели советуют гражданам искать укрытия и безопасные пространства, чтобы спастись от российских ракет и дронов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС, генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Качкан.

"Панельные дома, если будут поражения, могут "сложиться", но будут пустоты. Если есть попадание в старые кирпичные дома, построенные в 50-х годах прошлого столетия, там полностью засыпает людей строительным мусором и пустоты практически отсутствуют", - пояснил он.

Качкан пояснил, что возможность выжить в пустотах есть, если под ними оказаться.

"Но в панельном доме, в зависимости от поражения, может сразу "сложиться" 16 этажей. Новые дома - монолитные и более прочные. Например, дом в Соломенском районе "прошила" ракета, но он устоял. Из того, что мы видим, россияне стараются поражать старые жилые дома, чтобы были как можно большие разрушения и больше погибших, и это вызвало панику у людей", - отметил он.

Со своей стороны спасатели советуют всем искать укрытие или какие-то более безопасные пространства, не игнорировать тревоги.

"Потому что другого выхода пока нет", - добавил Качкан.

