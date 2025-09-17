РУС
На острове Хортица вторые сутки подряд тушат масштабный пожар, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели вторые сутки подряд пытаются укротить пожар на острове Хортица.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

"Спасатели продолжают ликвидировать пожар на острове Хортица. Пожарные вторые сутки подряд ликвидируют масштабный пожар на острове Хортица. Возгорание произошло 16 сентября и охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких очагах. Тушение затрудняют большая протяженность фронта пожара, труднодоступный рельеф местности и порывы ветра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 50 спасателей и 12 единиц техники.

Напомним, 16 сентября на острове Хортица вспыхнул масштабный пожар.

Війна війною,а шашлики ніхто не заборонив....у заповідній зоні
17.09.2025 22:28 Ответить
Виборці Зеленського керуються заповітами і настановами свого ''великого вождя'' - ''шашлики так шашлики''...
17.09.2025 22:45 Ответить
Наслідки діяльності, місцевого «насєлєнія»!! Кому війна московська, а кому ….
17.09.2025 22:53 Ответить
Нічого що пожежа виникла внаслідок прильоту !
18.09.2025 00:22 Ответить
Ничего. Пусть все поваленные деревья сгорят к ******, но останутся неприкосновенными для громади.
18.09.2025 01:09 Ответить
 
 