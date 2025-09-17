На острове Хортица вторые сутки подряд тушат масштабный пожар, - ГСЧС. ВИДЕО
Спасатели вторые сутки подряд пытаются укротить пожар на острове Хортица.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление ГСЧС Украины в Запорожской области.
"Спасатели продолжают ликвидировать пожар на острове Хортица. Пожарные вторые сутки подряд ликвидируют масштабный пожар на острове Хортица. Возгорание произошло 16 сентября и охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких очагах. Тушение затрудняют большая протяженность фронта пожара, труднодоступный рельеф местности и порывы ветра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 50 спасателей и 12 единиц техники.
Напомним, 16 сентября на острове Хортица вспыхнул масштабный пожар.
Ничего. Пусть все поваленные деревья сгорят к ******, но останутся неприкосновенными для громади.