На острове Хортица вторые сутки подряд тушат масштабный пожар, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели вторые сутки подряд пытаются укротить пожар на острове Хортица.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

"Спасатели продолжают ликвидировать пожар на острове Хортица. Пожарные вторые сутки подряд ликвидируют масштабный пожар на острове Хортица. Возгорание произошло 16 сентября и охватило лесную подстилку, сухую траву, поваленные деревья и кустарники в нескольких очагах. Тушение затрудняют большая протяженность фронта пожара, труднодоступный рельеф местности и порывы ветра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлечено 50 спасателей и 12 единиц техники.

