Спасатели пытаются потушить масштабный пожар на острове Хортица. ФОТОРЕПОРТАЖ
16 сентября на острове Хортица вспыхнул масштабный пожар.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"На острове Хортица на Запорожье возник пожар. Горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади. Ситуацию осложняет рельеф острова, что затрудняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара. По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектара. К тушению привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества", - говорится в сообщении.
