Спасатели пытаются потушить масштабный пожар на острове Хортица. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 сентября на острове Хортица вспыхнул масштабный пожар.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"На острове Хортица на Запорожье возник пожар. Горит лесная подстилка, сухая трава и кустарники на значительной площади. Ситуацию осложняет рельеф острова, что затрудняет проезд пожарной техники, а также сильный ветер и жара. По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектара. К тушению привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС, а также дополнительные силы КП "Водоканал" и Крутояровского лесничества", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован пожар на промышленном объекте в Фастовском районе, вызванный атакой РФ. ФОТОрепортаж

Пожар на острове Хортица

пожар (6034) ГСЧС (5129) Хортица заповедник (29)
Збирались з внуками у 20-у році відвідати Хортицю,- так КОВІД не пустив, а потім кацапи приперлись, а тепер вогонь спопелить усе...
16.09.2025 22:25 Ответить
 
 