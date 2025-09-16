РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Фото
827 0

Ликвидирован пожар на промышленном объекте в Фастовском районе, вызванный атакой РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожарные Киевщины ликвидировали пожар на промышленном объекте в Фастовском районе, возникший из-за ночной российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к тушению привлекались 80 пожарных и 22 единицы техники ГСЧС, а также специализированная робототехника.

Также читайте: Чрезвычайное происшествие на Киевщине: повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе

пожар в Киевской области
пожар в Киевской области
пожар в Киевской области
пожар в Киевской области
пожар в Киевской области
пожар в Киевской области

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг повторно атаковал объект на Киевщине, на котором работали спасатели. Впоследствии стало известно, что из-за новой дроновой атаки РФ горят складские помещения логистического центра на Киевщине.

Автор: 

Киевская область (4351) обстрел (29536) пожар (6034) ГСЧС (5129) Фастовский район (45)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 