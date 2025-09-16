Ликвидирован пожар на промышленном объекте в Фастовском районе, вызванный атакой РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожарные Киевщины ликвидировали пожар на промышленном объекте в Фастовском районе, возникший из-за ночной российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к тушению привлекались 80 пожарных и 22 единицы техники ГСЧС, а также специализированная робототехника.

Также читайте: Чрезвычайное происшествие на Киевщине: повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе













К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг повторно атаковал объект на Киевщине, на котором работали спасатели. Впоследствии стало известно, что из-за новой дроновой атаки РФ горят складские помещения логистического центра на Киевщине.