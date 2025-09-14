Чрезвычайное происшествие в Киевской области: повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе
В связи с чрезвычайным происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, сейчас команда "Укрзализныци" и соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
"Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальных впоследствии - поездом, который отправился дальше переменным маршрутом.
Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.
"Также, обращаю внимание, чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться (https://t.me/UkrzalInfo/7322) на официальных ресурсах Укрзализныци.
Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", - добавили в ОГА.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сотні пасажирів терміново евакуювали з потяга №73 «Харків-Перемишль» до прилеглої лісосмуги, звідки їх вивезли автобусами.
Вони за цим всім стоять!
Ну, а як може ще бути, коли розплодились терости та трерористичні організації російського посолу по всій Україні під виглядом "волонтерів", "ветераньських", "громадських" організацій!?!
Формально - ОПЗЖ, КПУ, СПУ закрили, а фактично - їх члени та очільники нікуди не поділись, подекди займають керівні посади на підприємствах, в установах, закладах освіти й далі просувають політику кремля в Україні,
вербують молодь, всіляку незадоволену Україною ВАТУ!
Тому СБУ та ГУР треба подумати щодо їх ізоляції в апріорі!
І знову у тривожному повідомленні фігурує Житомир!
Там все то горить, то вибухає, то закладається вибухівка біля поліції, на зупинках, то підпалюється й т.д.!!! А куди диветься мер, губернатор, поліція!?!
Що це таке?!? ДЕ СБУ, ГУР!?!
Не дарма всі інформаційні канали у свій час писали про діяльність
у Житомирській області якогось про-російського "Союзу радянських офіцерів",
що лише на перший погляд - "втереанська", а по своїй суті - кацапська терористична вербувальна організація!
Тоді пряме питання до ГУР, СБУ, - чому вона й досі юридично та практично існує, чому не перевірено діяльність її членів, очільників та не притягнуто їх до відповідальності, навіть згідно Закону України "Про декомунізацію"!
Ганба, як можна у віськовий час нехтувати ворогом у тилу!?!
До речі не "оприділіться" а визначначтеся