Новости Повреждена железная дорога на Киевщине
13 697 23

Чрезвычайное происшествие в Киевской области: повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе

железная дорога,путь

В связи с чрезвычайным происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, сейчас команда "Укрзализныци" и соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

"Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальных впоследствии - поездом, который отправился дальше переменным маршрутом.

Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.

Также читайте: Контактная сеть повреждена на Житомирщине: поезда курсируют с задержками более чем в час

"Также, обращаю внимание, чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться (https://t.me/UkrzalInfo/7322) на официальных ресурсах Укрзализныци.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", - добавили в ОГА.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага.

железная дорога (1432) Киевская область (4339) повреждение (174) Укрзализныця (2794) Фастовский район (43)
+68
СБУ дуже зайняті. Треба відмазувати власних мутних "генералів" та вчиняти міжвидові розбірки з НАБУ. А кацапські диверсанти? Та й хрен би з ними. Нехай розважаються.
14.09.2025 07:27 Ответить
+52
Ну звістно!Краще боротись з Порошенко і опозіцією,НАБУ і САП, ніж з кацапськой агентурой,колоборантами і їх виконавцями.Зато скіки піару сбу,особливо на алігархічному "зомбомарафоні".
14.09.2025 07:40 Ответить
+39
Зелебардак.
14.09.2025 07:29 Ответить
А які причини "надзвичайно події"?
14.09.2025 07:25 Ответить
Зелебардак.
14.09.2025 07:29 Ответить
Стався вибух *********** із подальшою детонацією у Калинівці під час їхнього перевезення залізницею, - https://24tv.ua/vibuhi-kiyivskiy-oblasti-13-veresnya-gorit-naftogazova-baza_n2913945/amp

Сотні пасажирів терміново евакуювали з потяга №73 «Харків-Перемишль» до прилеглої лісосмуги, звідки їх вивезли автобусами.
14.09.2025 07:42 Ответить
диверсія
14.09.2025 09:57 Ответить
СБУ дуже зайняті. Треба відмазувати власних мутних "генералів" та вчиняти міжвидові розбірки з НАБУ. А кацапські диверсанти? Та й хрен би з ними. Нехай розважаються.
14.09.2025 07:27 Ответить
Ну звістно!Краще боротись з Порошенко і опозіцією,НАБУ і САП, ніж з кацапськой агентурой,колоборантами і їх виконавцями.Зато скіки піару сбу,особливо на алігархічному "зомбомарафоні".
14.09.2025 07:40 Ответить
Це була , мабуть, диверсія 😠
14.09.2025 07:51 Ответить
Так. Там, як вже писали раніше, діє так звана "ветеранська", по суті - терористична російська організація під назвою "Союз радянських офіцерів", свого роду ВАТА!
Вони за цим всім стоять!
14.09.2025 10:16 Ответить
Нічого страшного, просто хлопок...
14.09.2025 07:55 Ответить
хлопок то у вас на параші сєпар вонючий
14.09.2025 10:00 Ответить
14.09.2025 08:14 Ответить
Таки интуиция меня не подвела хотел неделю назад поехать на этом поезде и на днях вернуться но потом таки передумал.
14.09.2025 08:15 Ответить
Судячи з таких подій, користуватись залізничним транспортом стає дедалі небезпечніше.
Ну, а як може ще бути, коли розплодились терости та трерористичні організації російського посолу по всій Україні під виглядом "волонтерів", "ветераньських", "громадських" організацій!?!
Формально - ОПЗЖ, КПУ, СПУ закрили, а фактично - їх члени та очільники нікуди не поділись, подекди займають керівні посади на підприємствах, в установах, закладах освіти й далі просувають політику кремля в Україні,
вербують молодь, всіляку незадоволену Україною ВАТУ!
Тому СБУ та ГУР треба подумати щодо їх ізоляції в апріорі!
14.09.2025 10:48 Ответить
Как обычно, уже все все знают, только большие начальники молчат, делают озабоченные лица, соблюдают тайну и ждут кого из них крайним назначат, а потом наперебой начнут хвастаться, как они мужественно цю халепу разгребали.
14.09.2025 08:34 Ответить
Пасажирів міжнародного поїзда терміново евакуювали через вибухи *********** у https://zn.ua/ukr/war/pasazhiri-mizhnarodnoho-pojizda-buli-terminovo-evakujovani-cherez-vibukhi-bojepripasiv-na-kijivshchini.html Київській області. 😡
14.09.2025 09:15 Ответить
Чергова диверсія про-російської вати у глибокому тилу, ось як це все зветься!
І знову у тривожному повідомленні фігурує Житомир!
Там все то горить, то вибухає, то закладається вибухівка біля поліції, на зупинках, то підпалюється й т.д.!!! А куди диветься мер, губернатор, поліція!?!
Що це таке?!? ДЕ СБУ, ГУР!?!
Не дарма всі інформаційні канали у свій час писали про діяльність
у Житомирській області якогось про-російського "Союзу радянських офіцерів",
що лише на перший погляд - "втереанська", а по своїй суті - кацапська терористична вербувальна організація!
Тоді пряме питання до ГУР, СБУ, - чому вона й досі юридично та практично існує, чому не перевірено діяльність її членів, очільників та не притягнуто їх до відповідальності, навіть згідно Закону України "Про декомунізацію"!
Ганба, як можна у віськовий час нехтувати ворогом у тилу!?!
14.09.2025 10:13 Ответить
То де дії організація союз радянських офіцерів ? Вище ви писали, що в Київській області, а зараз пишете, що в Житомирській області, оприділіться, чи срач розводите .
14.09.2025 11:22 Ответить
То Бот пише. Завжди "Bold-ом" виділяє написане. Їх тут три таких, стилістика схожа, під різними ніками. Практично ніколи не відповідає. Написала і далі пішла.
До речі не "оприділіться" а визначначтеся
14.09.2025 12:07 Ответить
*визначтеся
14.09.2025 12:08 Ответить
Треба Малюка нагородити за дуже ефективну роботу СБУ.
14.09.2025 10:27 Ответить
СБУ замість боротьби з реальними диверсантами кинула всі сили на боротьбу з НАБУ, а значна частина служби ще займається кошмаренням бізнесу.
14.09.2025 10:38 Ответить
а про яку надзвичайку мова, що Я пропустила?
14.09.2025 11:42 Ответить
Брокколі на 30 євроцентів подорожчало
14.09.2025 12:19 Ответить
 
 