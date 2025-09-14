Чрезвычайное происшествие в Киевской области: повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе

В связи с чрезвычайным происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, сейчас команда "Укрзализныци" и соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

"Был организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков - Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальных впоследствии - поездом, который отправился дальше переменным маршрутом.

Трем женщинам оказана медицинская помощь - острая реакция на стресс. Бригада экстренной медицинской помощи сопровождает пассажиров в поезде в столицу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень. Это означает отклонение от графика, впрочем железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.

"Также, обращаю внимание, чтобы предотвратить утренние осложнения движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов в/из Боярки в течение всего воскресенья. С графиком работы можно ознакомиться (https://t.me/UkrzalInfo/7322) на официальных ресурсах Укрзализныци.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время", - добавили в ОГА.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага.