Надзвичайна подія на Київщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському районі
У звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, наразі команда "Укрзалізниці" та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
"Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом - потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.
Трьом жінкам надана медична допомога - гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.
"Також, звертаю увагу, щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організована тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися (https://t.me/UkrzalInfo/7322) на офіційних ресурсах Укрзалізниці.
Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", - додали в ОВА.
Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога.
Сотні пасажирів терміново евакуювали з потяга №73 «Харків-Перемишль» до прилеглої лісосмуги, звідки їх вивезли автобусами.
Вони за цим всім стоять!
Ну, а як може ще бути, коли розплодились терости та трерористичні організації російського посолу по всій Україні під виглядом "волонтерів", "ветераньських", "громадських" організацій!?!
Формально - ОПЗЖ, КПУ, СПУ закрили, а фактично - їх члени та очільники нікуди не поділись, подекди займають керівні посади на підприємствах, в установах, закладах освіти й далі просувають політику кремля в Україні,
вербують молодь, всіляку незадоволену Україною ВАТУ!
Тому СБУ та ГУР треба подумати щодо їх ізоляції в апріорі!
І знову у тривожному повідомленні фігурує Житомир!
Там все то горить, то вибухає, то закладається вибухівка біля поліції, на зупинках, то підпалюється й т.д.!!! А куди диветься мер, губернатор, поліція!?!
Що це таке?!? ДЕ СБУ, ГУР!?!
Не дарма всі інформаційні канали у свій час писали про діяльність
у Житомирській області якогось про-російського "Союзу радянських офіцерів",
що лише на перший погляд - "втереанська", а по своїй суті - кацапська терористична вербувальна організація!
Тоді пряме питання до ГУР, СБУ, - чому вона й досі юридично та практично існує, чому не перевірено діяльність її членів, очільників та не притягнуто їх до відповідальності, навіть згідно Закону України "Про декомунізацію"!
Ганба, як можна у віськовий час нехтувати ворогом у тилу!?!