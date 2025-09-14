Надзвичайна подія на Київщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському районі

У звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, наразі команда "Укрзалізниці" та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом - потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.

Трьом жінкам надана медична допомога - гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.

"Також, звертаю увагу, щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організована тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися (https://t.me/UkrzalInfo/7322) на офіційних ресурсах Укрзалізниці.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", - додали в ОВА.

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога.