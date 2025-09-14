УКР
Новини
11 354 19

Надзвичайна подія на Київщині: пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському районі

залізниця,колія

У звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, наразі команда "Укрзалізниці" та відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом - потягом, що вирушив далі змінним маршрутом.

Трьом жінкам надана медична допомога - гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень. Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.

Також читайте: Контактну мережу пошкоджено на Житомирщині: поїзди курсують із затримками у понад годину

"Також, звертаю увагу, щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організована тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі. З графіком роботи можна ознайомитися (https://t.me/UkrzalInfo/7322) на офіційних ресурсах Укрзалізниці.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час", - додали в ОВА.

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога.

залізниця (1579) Київська область (4241) пошкодження (176) Укрзалізниця (7034) Фастівський район (42)
Топ коментарі
+60
СБУ дуже зайняті. Треба відмазувати власних мутних "генералів" та вчиняти міжвидові розбірки з НАБУ. А кацапські диверсанти? Та й хрен би з ними. Нехай розважаються.
показати весь коментар
14.09.2025 07:27 Відповісти
+42
Ну звістно!Краще боротись з Порошенко і опозіцією,НАБУ і САП, ніж з кацапськой агентурой,колоборантами і їх виконавцями.Зато скіки піару сбу,особливо на алігархічному "зомбомарафоні".
показати весь коментар
14.09.2025 07:40 Відповісти
+31
Зелебардак.
показати весь коментар
14.09.2025 07:29 Відповісти
А які причини "надзвичайно події"?
показати весь коментар
14.09.2025 07:25 Відповісти
Зелебардак.
показати весь коментар
14.09.2025 07:29 Відповісти
Стався вибух *********** із подальшою детонацією у Калинівці під час їхнього перевезення залізницею, - https://24tv.ua/vibuhi-kiyivskiy-oblasti-13-veresnya-gorit-naftogazova-baza_n2913945/amp

Сотні пасажирів терміново евакуювали з потяга №73 «Харків-Перемишль» до прилеглої лісосмуги, звідки їх вивезли автобусами.
показати весь коментар
14.09.2025 07:42 Відповісти
диверсія
показати весь коментар
14.09.2025 09:57 Відповісти
СБУ дуже зайняті. Треба відмазувати власних мутних "генералів" та вчиняти міжвидові розбірки з НАБУ. А кацапські диверсанти? Та й хрен би з ними. Нехай розважаються.
показати весь коментар
14.09.2025 07:27 Відповісти
Ну звістно!Краще боротись з Порошенко і опозіцією,НАБУ і САП, ніж з кацапськой агентурой,колоборантами і їх виконавцями.Зато скіки піару сбу,особливо на алігархічному "зомбомарафоні".
показати весь коментар
14.09.2025 07:40 Відповісти
Це була , мабуть, диверсія 😠
показати весь коментар
14.09.2025 07:51 Відповісти
Так. Там, як вже писали раніше, діє так звана "ветеранська", по суті - терористична російська організація під назвою "Союз радянських офіцерів", свого роду ВАТА!
Вони за цим всім стоять!
показати весь коментар
14.09.2025 10:16 Відповісти
Нічого страшного, просто хлопок...
показати весь коментар
14.09.2025 07:55 Відповісти
хлопок то у вас на параші сєпар вонючий
показати весь коментар
14.09.2025 10:00 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 08:14 Відповісти
Таки интуиция меня не подвела хотел неделю назад поехать на этом поезде и на днях вернуться но потом таки передумал.
показати весь коментар
14.09.2025 08:15 Відповісти
Судячи з таких подій, користуватись залізничним транспортом стає дедалі небезпечніше.
Ну, а як може ще бути, коли розплодились терости та трерористичні організації російського посолу по всій Україні під виглядом "волонтерів", "ветераньських", "громадських" організацій!?!
Формально - ОПЗЖ, КПУ, СПУ закрили, а фактично - їх члени та очільники нікуди не поділись, подекди займають керівні посади на підприємствах, в установах, закладах освіти й далі просувають політику кремля в Україні,
вербують молодь, всіляку незадоволену Україною ВАТУ!
Тому СБУ та ГУР треба подумати щодо їх ізоляції в апріорі!
показати весь коментар
14.09.2025 10:48 Відповісти
Как обычно, уже все все знают, только большие начальники молчат, делают озабоченные лица, соблюдают тайну и ждут кого из них крайним назначат, а потом наперебой начнут хвастаться, как они мужественно цю халепу разгребали.
показати весь коментар
14.09.2025 08:34 Відповісти
Пасажирів міжнародного поїзда терміново евакуювали через вибухи *********** у https://zn.ua/ukr/war/pasazhiri-mizhnarodnoho-pojizda-buli-terminovo-evakujovani-cherez-vibukhi-bojepripasiv-na-kijivshchini.html Київській області. 😡
показати весь коментар
14.09.2025 09:15 Відповісти
Чергова диверсія про-російської вати у глибокому тилу, ось як це все зветься!
І знову у тривожному повідомленні фігурує Житомир!
Там все то горить, то вибухає, то закладається вибухівка біля поліції, на зупинках, то підпалюється й т.д.!!! А куди диветься мер, губернатор, поліція!?!
Що це таке?!? ДЕ СБУ, ГУР!?!
Не дарма всі інформаційні канали у свій час писали про діяльність
у Житомирській області якогось про-російського "Союзу радянських офіцерів",
що лише на перший погляд - "втереанська", а по своїй суті - кацапська терористична вербувальна організація!
Тоді пряме питання до ГУР, СБУ, - чому вона й досі юридично та практично існує, чому не перевірено діяльність її членів, очільників та не притягнуто їх до відповідальності, навіть згідно Закону України "Про декомунізацію"!
Ганба, як можна у віськовий час нехтувати ворогом у тилу!?!
показати весь коментар
14.09.2025 10:13 Відповісти
То де дії організація союз радянських офіцерів ? Вище ви писали, що в Київській області, а зараз пишете, що в Житомирській області, оприділіться, чи срач розводите .
показати весь коментар
14.09.2025 11:22 Відповісти
Треба Малюка нагородити за дуже ефективну роботу СБУ.
показати весь коментар
14.09.2025 10:27 Відповісти
СБУ замість боротьби з реальними диверсантами кинула всі сили на боротьбу з НАБУ, а значна частина служби ще займається кошмаренням бізнесу.
показати весь коментар
14.09.2025 10:38 Відповісти
 
 