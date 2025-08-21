Контактну мережу пошкоджено на Житомирщині: поїзди курсують із затримками у понад годину
Низка поїздів прямує із затримками у понад годину внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Які рейси затримуються
- №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
- №49/50 Трускавець - Київ;
- №7/8 Чернівці - Київ;
- №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
- №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)
- №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
- №93/94 Харків - Хелм;
- №29/30 Ужгород - Київ.
"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - підсумували в "УЗ".
