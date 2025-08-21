Контактну мережу пошкоджено на Житомирщині: поїзди курсують із затримками у понад годину

Низка поїздів прямує із затримками у понад годину внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Які рейси затримуються

№43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;

№49/50 Трускавець - Київ;

№7/8 Чернівці - Київ;

№149/150 Івано-Франківськ - Київ;

№51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)

№227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;

№93/94 Харків - Хелм;

№29/30 Ужгород - Київ.

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - підсумували в "УЗ".

Також читайте: "Укрзалізниця" призначила 5 додаткових поїздів у різних напрямках. Куди вони курсуватимуть?