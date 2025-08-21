УКР
Обстріли об'єктів Укрзалізниці
Контактну мережу пошкоджено на Житомирщині: поїзди курсують із затримками у понад годину

Затримка поїздів внаслідок обстрілу 21 серпня 2025 року

Низка поїздів прямує із затримками у понад годину внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Які рейси затримуються

  • №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
  • №49/50 Трускавець - Київ;
  • №7/8 Чернівці - Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
  • №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)
  • №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
  • №93/94 Харків - Хелм;
  • №29/30 Ужгород - Київ.

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", - підсумували в "УЗ".

