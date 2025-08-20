"Укрзалізниця" призначила 5 додаткових поїздів у різних напрямках. Куди вони курсуватимуть?

"Укрзалізниця" призначила на кінець серпня та вересень 5 додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України.

Більшість додаткових потягів мають покращити ситуацію з дефіцитом квитків з Києва до західних регіонів, а також до Дніпра, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема:

додатковий поїзд №249/250 Київ - Львів відправлятиметься із столиці 27 та 28 серпня;

додатковий поїзд №220/219 Київ - Дніпро вирушатиме з Києва та Дніпра 25, 28, 30, 31 серпня;

поїзд №159/160 Київ - Трускавець відправлятиметься в обох напрямках 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня;

додатковий поїзд №218/217 Чоп - Львів вирушатиме в обох напрямках 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня;

додатковий поїзд №284/283 Ужгород - Київ курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

