"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг із Києва до Одеси на кінець серпня

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №265/266 Київ – Одеса, який курсуватиме наприкінці серпня.

Потяг вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20.

В складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння, зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, напрямок Київ-Одеса належить до найпопулярніших в Україні, за даними "Укрзалізниці", попит на квитки за цим маршрутом перевищує наявність місць у 5 разів.

