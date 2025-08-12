"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки минулого тижня: попит до 8 разів перевищує кількість квитків (оновлено)
За тиждень з 4 по 10 серпня "Укрзалізниця" перевезла 637,87 тис. пасажирів, що на 12,1 тис. більше, ніж тижнем раніше (625,77 тис.).
Про це свідчить щотижнева статистика "Укрзалізниці", яку компанія почала оприлюднювати з 28 липня.
При цьому рік тому, у серпні 2024 року, "Укрзалізниця" перевезла за тиждень 614,79 тис. пасажирів.
Водночас значний дефіцит квитків зберігається: попит на квитки на найпопулярніші напрямки минулого тижня становив 5-8 пасажирів на одне місце, через це їх швидко розкуповують одразу після відкриття продажів, додали в компанії.
Як повідомлялося, раніше в "Укрзалізниці" пояснювали дефіцит квитків на потяги тим, що темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, зростає.
Для боротьби зі штучним дефіцитом квитків з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.
Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.
Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.
