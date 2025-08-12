БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки минулого тижня: попит до 8 разів перевищує кількість квитків (оновлено)

уз,укрзалізниця

За тиждень з 4 по 10 серпня "Укрзалізниця" перевезла 637,87 тис. пасажирів, що на 12,1 тис. більше, ніж тижнем раніше (625,77 тис.).

Про це свідчить щотижнева статистика "Укрзалізниці", яку компанія почала оприлюднювати з 28 липня.

При цьому рік тому, у серпні 2024 року, "Укрзалізниця" перевезла за тиждень 614,79 тис. пасажирів.

Перевезення пасажирів "Укрзалізницею" за тиждень з 4 по 10 серпня

Водночас значний дефіцит квитків зберігається: попит на квитки на найпопулярніші напрямки минулого тижня становив 5-8 пасажирів на одне місце, через це їх швидко розкуповують одразу після відкриття продажів, додали в компанії.

Попит на квитки

Читайте також: "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Вінниці, Чернігова та Кривого Рогу. Коли курсуватимуть?

Як повідомлялося, раніше в "Укрзалізниці" пояснювали дефіцит квитків на потяги тим, що темпи старіння та списання парку пасажирських вагонів випереджають темпи оновлення, а кількість пасажирів, які подорожують на пільгових умовах, зростає.

Для боротьби зі штучним дефіцитом квитків з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.

Крім того, від 1 серпня, щоб купити чи повернути квитки на найпопулярніші внутрішні поїзди, пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо.

квитки (340) потяг (1326) Укрзалізниця (4877)


Попит до 8 разів перевищує кількість квитків Джерело: https://censor.net/n3568176
--Такого навіть до повномасштабної війни не було. Можна було квитки взяти. А до того, наразі - ще 7 мільонів виїхало з країни. І пару мільонів ухилянтів сидять по хатах. Тому як це може бути, що попит у 8 разів перевишає кількість квитків? Звідки ці пасажири у такий кількості, і куди вони їздять??
12.08.2025 10:10 Відповісти
"...пасажирам доведеться верифікувати особу через "Дія.Підпис". Без цього купити квитки на це рейси буде неможливо" - класична сегрегація в дії .
(дія в дії )
12.08.2025 13:37 Відповісти

