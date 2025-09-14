УКР
Вибухи на Київщині
5 389 22

Вибухи пролунали на Київщині близько опівночі: в ОВА повідомили, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога

вибухи, дим

Близько 23:30 суботи, 13 вересня, у Київській області чули вибухи. Водночас в області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.

"В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - розповів посадовець.

Своєю чергою "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

"Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом. Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - сказано в повідомленні.

розклад
Фото: Укрзалізниця

Читайте також: Понад 30 поїздів затримуються через масовану атаку РФ, - "Укрзалізниця"

Автор: 

вибух (4615) Київська область (4241) Укрзалізниця (7034)
грьобані диверсанти!
14.09.2025 02:57 Відповісти
СБУ не до диверсантів. Треба НАБУ напрягати.
14.09.2025 03:37 Відповісти
Це все наслідки бездіяльності влади
Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, терористів, підривів, коригувальників вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
14.09.2025 04:18 Відповісти
Не розуміє, що пишеш
14.09.2025 07:56 Відповісти
Про зеуйописка чого мовчиш? ГНИДА продалася у 1997-му, виїхала, умацквє продирявлена, опущена по саунам "на камеру", 20 років дрючена-дресирована, від Чонгара й Журавля, розвалу влади, проповзло весь термін, протухло у квітні 2024-го, а кіівафлясикам все "не на часі", блд, а бидло взагалі якимись "обширЕнними" картинками си бавит, замість Київ відчистити від "авгієвих конюшень", поки МИ воюємо й відвозимо ховати Соратників... БлRцький ціркус, а не нація, - ЩО не помітили у відсутності столиці від Революції Студентів у 1990-му? Насолюджується поголів'я смородом каналізаційним з того кійова... БІДА...
14.09.2025 08:19 Відповісти
пес його знає, а може щє раз шашличнутися?
14.09.2025 05:20 Відповісти
прийшли нідерландьскі будівники до петрухі першого і запитали:
- то що будео колію залізну робити як всюди чи ширше?
- на *** ширше?
от на сцаревий *** ширше і зробили - все за сцаревим бажанням..
14.09.2025 05:53 Відповісти
Там воно ще й у карту тицьнуло, палець обвели й підковою виклали шлях...
14.09.2025 08:21 Відповісти
Перша залізниця на расії була відкрита у 1851 році при миколці першому.
Тоді планували зробити колію завширшки шість футів (1828 міліметрів), але зрештою з метою економії шість футів зменшили до п'яти (1524 міліметри).
Від колії шириною 1435 міліметрів відмовилися, бо вважали її надто вузькою для потужних паровозів.
Укрзалізниця почала прехід на колію шириною 1435 міліметрів. Перший відрізок від Чопу до Ужгороду вже працює.
14.09.2025 09:55 Відповісти
вони скоро реби разроблять, що би та кацапська ***** саме в Україні і вибухала - цілеперенаправлять.
14.09.2025 05:58 Відповісти
Результат, коли спецслужби обслуговують владу, в не займаються безпекою держави
14.09.2025 06:56 Відповісти
"Результат", коли парашному кіівафляцькому поголів'ю "не на часі", а бидлові по всій країні "нема, як" зібратись й ЗАЧИСТИТИ відро з лайном і вилікувати Київ.
14.09.2025 08:23 Відповісти
Вчора ж бормашмиг засвітив якийсь завод з виробництва дронів...
14.09.2025 07:24 Відповісти
Грати в "рельсову війну" можна і потрібно удвох. Для сходу поїздів з рейок навіть вибухівки не потрібно. Є елементарна приспособа яку вигадали під час Другої світової. Поміщається в авоську, виготовляється "на коліні", а наслідки сходу з рейок потягу більш руйнівні за підрив рельса.
14.09.2025 08:01 Відповісти
Це що?
14.09.2025 08:07 Відповісти
https://fishki.net/2756034-klin-shavgulidze.html
14.09.2025 09:18 Відповісти
З набу куди легше воювати,чи з Порошенком,чи проти своїх генералів.
14.09.2025 08:17 Відповісти
Вибухи лунали більше 2 годин, зі спалахами. Штук 150-200. Видно було на велику відстань. Якби то був пропан сервіс, то там нема стільки цистерн. Хіба що дрон влучив у фуру з газовими балонами великої ємності. Може, дрон підірвав вагон з ************. Значить, дрон був один і він був наведений саме на ціль з вибуховими предметами і саме у той час, коли він там був, ще не вивезений. Щось не сходиться. Там мало години зо дві щось горіти і провокувати детонування, а заграва була відсутня, якщо дивитись з дуже далекої відстані.
14.09.2025 09:09 Відповісти
Клятий Порошенко,знову підірвав склади,аби приховати нестачу!!!!!1
14.09.2025 09:40 Відповісти
У цьому випадку військовий потяг.
14.09.2025 10:00 Відповісти
Однозначно диверсія. І підірвали саме колію. Бо, враховуючи, куди йде та колія, якби закладали в самий поїзд, вибухнуло б у самому Києві. А інформацію про детонацію хай собі на вуха чипляють.
14.09.2025 10:43 Відповісти
 
 