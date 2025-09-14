Вибухи пролунали на Київщині близько опівночі: в ОВА повідомили, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога

Близько 23:30 суботи, 13 вересня, у Київській області чули вибухи. Водночас в області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.

"В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - розповів посадовець.

Своєю чергою "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

"Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом. Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - сказано в повідомленні.

Фото: Укрзалізниця

Читайте також: Понад 30 поїздів затримуються через масовану атаку РФ, - "Укрзалізниця"