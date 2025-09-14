Вибухи пролунали на Київщині близько опівночі: в ОВА повідомили, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога
Близько 23:30 суботи, 13 вересня, у Київській області чули вибухи. Водночас в області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.
"В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом", - розповів посадовець.
Своєю чергою "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.
"Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом. Наразі дбаємо про безпеку пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнена інформація щодо змін графіку буде згодом", - сказано в повідомленні.
Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, терористів, підривів, коригувальників вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
- то що будео колію залізну робити як всюди чи ширше?
- на *** ширше?
от на сцаревий *** ширше і зробили - все за сцаревим бажанням..
Тоді планували зробити колію завширшки шість футів (1828 міліметрів), але зрештою з метою економії шість футів зменшили до п'яти (1524 міліметри).
Від колії шириною 1435 міліметрів відмовилися, бо вважали її надто вузькою для потужних паровозів.
Укрзалізниця почала прехід на колію шириною 1435 міліметрів. Перший відрізок від Чопу до Ужгороду вже працює.