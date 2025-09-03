УКР
Понад 30 поїздів затримуються через масовану атаку РФ, - "Укрзалізниця"

Через російську атаку затримується низка потягів

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрзалізницю".

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:
- №75 Київ - Кривий Ріг
- №791 Кременчук - Київ
- №85 Запоріжжя - Львів
- №79 Дніпро - Львів
- №51 Запоріжжя - Одеса
- №119 Дніпро - Хелм
- №37 Запоріжжя - Київ
- №31 Запоріжжя - Перемишль
- №121 Херсон - Краматорськ
- №59 Харків - Одеса
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:
- №76 Кривий Ріг - Київ
- №102 Краматорськ - Херсон
- №38 Київ - Запоріжжя
- №80 Львів - Дніпро
- №120 Хелм - Дніпро
- №86 Львів - Запоріжжя
- №54 Одеса - Дніпро,
- №254 Одеса - Кривий Ріг
- №8 Одеса - Харків.

Затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті.

Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

Автор: 

А чому стоїть той клятий міст у Керчі?
показати весь коментар
03.09.2025 09:25 Відповісти
Щас як запустять "Фламінго"...💪
показати весь коментар
03.09.2025 09:27 Відповісти
та, до сраки той міст!
сухопутний коридор катається собі та не чухається!
таганрог мелітополь крим!!!!!!
показати весь коментар
03.09.2025 09:36 Відповісти
не можна руйнувати бо путін з трампом образяться
показати весь коментар
03.09.2025 10:21 Відповісти
Щось із відповіддю на цей раз не складається. Нічого не горить і не вибухає на кацапстані.
показати весь коментар
03.09.2025 09:26 Відповісти
нуууу....
три доби всі утюги показували старт трьох фламінгів. чи не трьох, а одного з трьох різних камер?
позитивні, аж втопилися у своїй слині від вихвалянь.
показати весь коментар
03.09.2025 09:42 Відповісти
треба зе!поцу терміново поїхати до макрона!
обнімашечкі, фоткі, то сьо.....
і обговорити побажання та страхи охочих.
ехххх...
не вміє зе!гніда грати у гольф.
то б, не вилазив з мар а лаго.
показати весь коментар
03.09.2025 09:39 Відповісти
 
 