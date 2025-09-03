Понад 30 поїздів затримуються через масовану атаку РФ, - "Укрзалізниця"
Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрзалізницю".
Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:
- №75 Київ - Кривий Ріг
- №791 Кременчук - Київ
- №85 Запоріжжя - Львів
- №79 Дніпро - Львів
- №51 Запоріжжя - Одеса
- №119 Дніпро - Хелм
- №37 Запоріжжя - Київ
- №31 Запоріжжя - Перемишль
- №121 Херсон - Краматорськ
- №59 Харків - Одеса
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань.
Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:
- №76 Кривий Ріг - Київ
- №102 Краматорськ - Херсон
- №38 Київ - Запоріжжя
- №80 Львів - Дніпро
- №120 Хелм - Дніпро
- №86 Львів - Запоріжжя
- №54 Одеса - Дніпро,
- №254 Одеса - Кривий Ріг
- №8 Одеса - Харків.
Затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті.
Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.
Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.
сухопутний коридор катається собі та не чухається!
таганрог мелітополь крим!!!!!!
три доби всі утюги показували старт трьох фламінгів. чи не трьох, а одного з трьох різних камер?
позитивні, аж втопилися у своїй слині від вихвалянь.
обнімашечкі, фоткі, то сьо.....
і обговорити побажання та страхи охочих.
ехххх...
не вміє зе!гніда грати у гольф.
то б, не вилазив з мар а лаго.