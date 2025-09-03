Понад 30 поїздів затримуються через масовану атаку РФ, - "Укрзалізниця"

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрзалізницю".

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

- №75 Київ - Кривий Ріг

- №791 Кременчук - Київ

- №85 Запоріжжя - Львів

- №79 Дніпро - Львів

- №51 Запоріжжя - Одеса

- №119 Дніпро - Хелм

- №37 Запоріжжя - Київ

- №31 Запоріжжя - Перемишль

- №121 Херсон - Краматорськ

- №59 Харків - Одеса

- №65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:

- №76 Кривий Ріг - Київ

- №102 Краматорськ - Херсон

- №38 Київ - Запоріжжя

- №80 Львів - Дніпро

- №120 Хелм - Дніпро

- №86 Львів - Запоріжжя

- №54 Одеса - Дніпро,

- №254 Одеса - Кривий Ріг

- №8 Одеса - Харків.

Затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті.

Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.