Более 30 поездов задерживаются из-за массированной атаки РФ, - "Укрзализныця"

Из-за российской атаки задерживается ряд поездов.

В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:
- №75 Киев - Кривой Рог
- №791 Кременчуг - Киев
- №85 Запорожье - Львов
- №79 Днепр - Львов
- №51 Запорожье - Одесса
- №119 Днепр - Хелм
- №37 Запорожье - Киев
- №31 Запорожье - Перемышль
- №121 Херсон - Краматорск
- №59 Харьков - Одесса
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

Войска РФ атаковали дронами Знаменку: под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:
- №76 Кривой Рог - Киев
- №102 Краматорск - Херсон
- №38 Киев - Запорожье
- №80 Львов - Днепр
- №120 Хелм - Днепр
- №86 Львов - Запорожье
- №54 Одесса - Днепр,
- №254 Одесса - Кривой Рог
- №8 Одесса - Харьков.

Задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте.

Уничтожена 21 из 24 ракет, обезврежено 430 дронов, - Воздушные силы

Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Обошлось без жертв и пострадавших.

поезд (1037) Укрзализныця (2785) Кировоградская область (668)
