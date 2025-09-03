Более 30 поездов задерживаются из-за массированной атаки РФ, - "Укрзализныця"
В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".
Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:
- №75 Киев - Кривой Рог
- №791 Кременчуг - Киев
- №85 Запорожье - Львов
- №79 Днепр - Львов
- №51 Запорожье - Одесса
- №119 Днепр - Хелм
- №37 Запорожье - Киев
- №31 Запорожье - Перемышль
- №121 Херсон - Краматорск
- №59 Харьков - Одесса
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.
Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:
- №76 Кривой Рог - Киев
- №102 Краматорск - Херсон
- №38 Киев - Запорожье
- №80 Львов - Днепр
- №120 Хелм - Днепр
- №86 Львов - Запорожье
- №54 Одесса - Днепр,
- №254 Одесса - Кривой Рог
- №8 Одесса - Харьков.
Задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте.
Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.
Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Обошлось без жертв и пострадавших.
сухопутний коридор катається собі та не чухається!
таганрог мелітополь крим!!!!!!
три доби всі утюги показували старт трьох фламінгів. чи не трьох, а одного з трьох різних камер?
позитивні, аж втопилися у своїй слині від вихвалянь.
обнімашечкі, фоткі, то сьо.....
і обговорити побажання та страхи охочих.
ехххх...
не вміє зе!гніда грати у гольф.
то б, не вилазив з мар а лаго.