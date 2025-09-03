Более 30 поездов задерживаются из-за массированной атаки РФ, - "Укрзализныця"

В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка, что повлечет задержки этих рейсов до 7 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:

- №75 Киев - Кривой Рог

- №791 Кременчуг - Киев

- №85 Запорожье - Львов

- №79 Днепр - Львов

- №51 Запорожье - Одесса

- №119 Днепр - Хелм

- №37 Запорожье - Киев

- №31 Запорожье - Перемышль

- №121 Херсон - Краматорск

- №59 Харьков - Одесса

- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:

- №76 Кривой Рог - Киев

- №102 Краматорск - Херсон

- №38 Киев - Запорожье

- №80 Львов - Днепр

- №120 Хелм - Днепр

- №86 Львов - Запорожье

- №54 Одесса - Днепр,

- №254 Одесса - Кривой Рог

- №8 Одесса - Харьков.

Задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте.

Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Обошлось без жертв и пострадавших.