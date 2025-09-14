РУС
Новости Взрывы на Киевщине Повреждена железная дорога на Киевщине
5 733 22

Взрывы прогремели в Киевской области около полуночи: в ОВА сообщили, что это не связано с воздушной атакой врага

взрывы, дым

Около 23:30 субботы, 13 сентября, в Киевской области слышали взрывы. При этом в области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой врага.

"В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся. На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", - рассказал чиновник.

В свою очередь "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом.

"Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту. Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - сказано в сообщении.

расписание
Фото: Укрзализныця

Читайте также: Более 30 поездов задерживаются из-за массированной атаки РФ, - "Укрзализныця"

Автор: 

взрыв (6900) Киевская область (4339) Укрзализныця (2794)
Топ комментарии
+18
СБУ не до диверсантів. Треба НАБУ напрягати.
14.09.2025 03:37 Ответить
+15
Це все наслідки бездіяльності влади
Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, терористів, підривів, коригувальників вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
14.09.2025 04:18 Ответить
+9
Результат, коли спецслужби обслуговують владу, в не займаються безпекою держави
14.09.2025 06:56 Ответить
грьобані диверсанти!
14.09.2025 02:57 Ответить
14.09.2025 03:37 Ответить
14.09.2025 04:18 Ответить
Не розуміє, що пишеш
14.09.2025 07:56 Ответить
Про зеуйописка чого мовчиш? ГНИДА продалася у 1997-му, виїхала, умацквє продирявлена, опущена по саунам "на камеру", 20 років дрючена-дресирована, від Чонгара й Журавля, розвалу влади, проповзло весь термін, протухло у квітні 2024-го, а кіівафлясикам все "не на часі", блд, а бидло взагалі якимись "обширЕнними" картинками си бавит, замість Київ відчистити від "авгієвих конюшень", поки МИ воюємо й відвозимо ховати Соратників... БлRцький ціркус, а не нація, - ЩО не помітили у відсутності столиці від Революції Студентів у 1990-му? Насолюджується поголів'я смородом каналізаційним з того кійова... БІДА...
14.09.2025 08:19 Ответить
пес його знає, а може щє раз шашличнутися?
14.09.2025 05:20 Ответить
прийшли нідерландьскі будівники до петрухі першого і запитали:
- то що будео колію залізну робити як всюди чи ширше?
- на *** ширше?
от на сцаревий *** ширше і зробили - все за сцаревим бажанням..
14.09.2025 05:53 Ответить
Там воно ще й у карту тицьнуло, палець обвели й підковою виклали шлях...
14.09.2025 08:21 Ответить
Перша залізниця на расії була відкрита у 1851 році при миколці першому.
Тоді планували зробити колію завширшки шість футів (1828 міліметрів), але зрештою з метою економії шість футів зменшили до п'яти (1524 міліметри).
Від колії шириною 1435 міліметрів відмовилися, бо вважали її надто вузькою для потужних паровозів.
Укрзалізниця почала прехід на колію шириною 1435 міліметрів. Перший відрізок від Чопу до Ужгороду вже працює.
14.09.2025 09:55 Ответить
вони скоро реби разроблять, що би та кацапська ***** саме в Україні і вибухала - цілеперенаправлять.
14.09.2025 05:58 Ответить
14.09.2025 06:56 Ответить
"Результат", коли парашному кіівафляцькому поголів'ю "не на часі", а бидлові по всій країні "нема, як" зібратись й ЗАЧИСТИТИ відро з лайном і вилікувати Київ.
14.09.2025 08:23 Ответить
Вчора ж бормашмиг засвітив якийсь завод з виробництва дронів...
14.09.2025 07:24 Ответить
Грати в "рельсову війну" можна і потрібно удвох. Для сходу поїздів з рейок навіть вибухівки не потрібно. Є елементарна приспособа яку вигадали під час Другої світової. Поміщається в авоську, виготовляється "на коліні", а наслідки сходу з рейок потягу більш руйнівні за підрив рельса.
14.09.2025 08:01 Ответить
Це що?
14.09.2025 08:07 Ответить
https://fishki.net/2756034-klin-shavgulidze.html
14.09.2025 09:18 Ответить
З набу куди легше воювати,чи з Порошенком,чи проти своїх генералів.
14.09.2025 08:17 Ответить
Вибухи лунали більше 2 годин, зі спалахами. Штук 150-200. Видно було на велику відстань. Якби то був пропан сервіс, то там нема стільки цистерн. Хіба що дрон влучив у фуру з газовими балонами великої ємності. Може, дрон підірвав вагон з ************. Значить, дрон був один і він був наведений саме на ціль з вибуховими предметами і саме у той час, коли він там був, ще не вивезений. Щось не сходиться. Там мало години зо дві щось горіти і провокувати детонування, а заграва була відсутня, якщо дивитись з дуже далекої відстані.
14.09.2025 09:09 Ответить
Клятий Порошенко,знову підірвав склади,аби приховати нестачу!!!!!1
14.09.2025 09:40 Ответить
У цьому випадку військовий потяг.
14.09.2025 10:00 Ответить
Однозначно диверсія. І підірвали саме колію. Бо, враховуючи, куди йде та колія, якби закладали в самий поїзд, вибухнуло б у самому Києві. А інформацію про детонацію хай собі на вуха чипляють.
14.09.2025 10:43 Ответить
 
 