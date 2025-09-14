Взрывы прогремели в Киевской области около полуночи: в ОВА сообщили, что это не связано с воздушной атакой врага
Около 23:30 субботы, 13 сентября, в Киевской области слышали взрывы. При этом в области воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой врага.
"В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось, сигнал "Воздушная тревога" не объявлялся. На месте происшествия работают оперативные службы. Проводятся все необходимые действия. Более подробная информация будет предоставлена позже", - рассказал чиновник.
В свою очередь "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом.
"Из-за повреждения инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту. Сейчас заботимся о безопасности пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненная информация об изменениях графика будет позже", - сказано в сообщении.
Коли вже влада України прийме відповідні закони і відповідні заходи по знищенню зрадників, терористів, підривів, коригувальників вогневих ударів , паліїв військового і народного майна... Іменно ЗНИЩЕННЮ а не присудження смішних термінів 5-8 років. В США вони отримали би електричний стілець або мінімум декілька довічних термінів.
- то що будео колію залізну робити як всюди чи ширше?
- на *** ширше?
от на сцаревий *** ширше і зробили - все за сцаревим бажанням..
Тоді планували зробити колію завширшки шість футів (1828 міліметрів), але зрештою з метою економії шість футів зменшили до п'яти (1524 міліметри).
Від колії шириною 1435 міліметрів відмовилися, бо вважали її надто вузькою для потужних паровозів.
Укрзалізниця почала прехід на колію шириною 1435 міліметрів. Перший відрізок від Чопу до Ужгороду вже працює.