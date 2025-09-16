РУС
3 461 19

Из-за новой дронной атаки РФ горят складские помещения логистического центра на Киевщине. ФОТО

Утром 16 сентября 2025 года войска РФ повторно атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте.

Также читайте: Над Киевщиной зафиксирован БПЛА, работает ПВО, - ОВА

обстрел Киевской области
Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА

Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Ночью на Киевщине тоже было неспокойно. Враг атаковал мирные населенные пункты области дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе.

"Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал", - напомнили в ОВА.

Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА
Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА
Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА
Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг повторно атаковал объект на Киевщине, на котором работали спасатели.

Автор: 

Киевская область (4351) обстрел (29536) дроны (4677) Фастовский район (45)
Топ комментарии
+5
Подивись телемарафон: там і ППО, і дрони перехоплювачі, і ракети фламіндічь і просто наш прекрасний Лідор
показать весь комментарий
16.09.2025 09:47 Ответить
+5
Московія---країна азіатов і варварів.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:50 Ответить
+3
А що там ППО взагалі відсутнє? ЗЄля поц ти де ППО подів?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:36 Ответить
А що там ППО взагалі відсутнє? ЗЄля поц ти де ППО подів?
показать весь комментарий
16.09.2025 09:36 Ответить
Подивись телемарафон: там і ППО, і дрони перехоплювачі, і ракети фламіндічь і просто наш прекрасний Лідор
показать весь комментарий
16.09.2025 09:47 Ответить
А що, ППО гарантує стовідсотковий результат? Я забув - це ж "Цензор" з його всєзнайками
показать весь комментарий
16.09.2025 10:00 Ответить
ти теж тут,,,
показать весь комментарий
16.09.2025 10:08 Ответить
А скільки у нас ППО по-твоєму? Можна розставити на кажному об'єкті, чи що? Он у кацапів того ППО в 20 раз більше ніж у нас - і що - все одно нафтопереробні заводи палають.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:02 Ответить
Черговий їбанько...
показать весь комментарий
16.09.2025 10:31 Ответить
Московія---країна азіатов і варварів.
показать весь комментарий
16.09.2025 09:50 Ответить
Цікаве інтервью з Головою інституту національної памʼяті

Олександр Алфьоров: трипільський міф, спадок Русі, заміна копійки на шаг

https://youtu.be/kfHTLSl2QoM?si=5K8P-82HhwzBUs6Y
показать весь комментарий
16.09.2025 10:11 Ответить
Заміна копійки на шаг явно не на часі. Це зайві витрати на мільярди, які під час війни мають йти на фронт. Тим більше, що ще трохи інфляції і копійки чи то шаги нам взагалі не ************...вони вже майже не використовуються.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:22 Ответить
Даже сперечатися не буду. Але він розповідає, що усі монети Русі, що знаходили , мацква вивозила до себе і ховала , бо там всюди був ТРИЗУБ
показать весь комментарий
16.09.2025 10:32 Ответить
Памʼятаю як зелена команда і особисто ТКАЧЕНКО З АРАХАМІЄЮ питались провести великий герб України, де серед левів ХОВАЛИ тризуб
І ось той азіат Арахамія досі керує фракцією зелених невігласів
показать весь комментарий
16.09.2025 10:35 Ответить
Ну те, що москва старалась прихватизувати чи знищити нашу історію - це не ново і навіть не тільки москва таке робила, а більшість окупантів.
Ті ж поляки в 17му сторіччі заявляли, що українська мова - то діалект польскої і навіть угорці у 18--19му сторіччі мали нахабність стверджувати, що русини - це "адін нарот" з угорцями...
показать весь комментарий
16.09.2025 10:37 Ответить
Так, але зараз наука , тобто генетика , на боці України . Так що угорцям , які прийшли на кельто-словʼянських землях , краще мовчати
у філософському словарі 1955 р було написано, що генетика- проститутка ( щось таке- словар у Києві ) . Тобто кацапи вже тоді розуміли що генетика ЇХ ГЕНИ ********
показать весь комментарий
16.09.2025 10:48 Ответить
Кацаппи генетику давно поставили на службу пропаганді. І навіть "руссій ген" знайшли....r1a1.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:06 Ответить
Це мабуть ген болотних піявок
показать весь комментарий
16.09.2025 11:09 Ответить
В раше 20% території під болотами
показать весь комментарий
16.09.2025 11:16 Ответить
з московією все зрозуміло вже1000років , а як зрозуміти українців за вибір в 19р. ?!!!!! вибрати 🤡 цю зелену біду ?!!!
показать весь комментарий
16.09.2025 10:09 Ответить
Ждуни-коригувальники, щоденно гадять Українцям та допомагають ****** убивати!!
А стефанчуки+зеленський з моноШоблою у ВРУ, так за 4 роки, і не внесли НАГАЛЬНИХ змін щодо покарання цих убивць Українців!!
За СЗЧ, у них голова дуже «болить», а за покарання нардепів з ВРУ, що потікали, зрадивши Україну та тих, хто їх притягнув до Урядового кварталу, так і не вносять змін до законодавства у ТУРБОРЕЖИМІ!!!
Нардепи з аброхамієм, за гроші, що завгодно зроблять привселюдно, хоть святих винось!! Ось такі вони, усі Патріотичні, Професійні, Порядні!!
Сирійці, правильні речі роблять, щоб такого лайна не було!!
показать весь комментарий
16.09.2025 10:10 Ответить
Так вони досі і закону не зробили про набуття громадянства - ЩОБ НОВІ ГРОМАДЯНЕ НЕ ГОЛОСУВАЛИ І НЕ ОБИРАЛИСЯ 10 років в Україні,
Україна - не прохідний двір, але в ОПУ КЛЕЯТЬ ДУРНЯ
показать весь комментарий
16.09.2025 10:13 Ответить
 
 