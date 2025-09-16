Из-за новой дронной атаки РФ горят складские помещения логистического центра на Киевщине. ФОТО

Утром 16 сентября 2025 года войска РФ повторно атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, во время новой атаки произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте.

Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА

Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Ночью на Киевщине тоже было неспокойно. Враг атаковал мирные населенные пункты области дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе.

"Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал", - напомнили в ОВА.

Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА

Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА

Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА

Фото: Телеграм-канал Киевской ОВА

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг повторно атаковал объект на Киевщине, на котором работали спасатели.