Над Киевской областью зафиксирован БПЛА, работает ПВО, - ОВА

В ночь на 16 сентября российские беспилотники атакуют Киевскую область, работает ПВО.

Об этом информирует пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг атаковал тремя ракетами и 84 БпЛА. Обезврежено 59 дронов, - Воздушные силы

