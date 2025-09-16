Над Киевской областью зафиксирован БПЛА, работает ПВО, - ОВА

В ночь на 16 сентября российские беспилотники атакуют Киевскую область, работает ПВО.

Об этом информирует пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

